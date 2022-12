Stotica Cedevite Olimpije, ko so vodili tudi za 36 točk

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli četrto zaporedno, skupno pa že osmo zmago v jadranski ligi ABA. Na svoji deseti tekmi v tem tekmovanju v tej sezoni so SC Derby premagali s 104:71, vodili pa so tudi za 36 točk.

Če Cedeviti Olimpiji v tej sezoni igra v evropskem pokalu nikakor ne steče in imajo varovanci Jurice Golemca po osmih tekmah na svojem računu le eno zmago, pa je povsem drugače v ligi ABA. Zmaji so še posebej navdušili v prejšnjem krogu, ko so v dvorani Stožice ugnali Partizan. V 11. krogu, kar je bila sicer njihova deseta tekma, pa so gostovali pri ekipi SC Derby. In zmagali še osmič. Za visoko zmago s 104:71 je največ prispeval Yogi Ferrell (16 točk in sedem asistenc), pa je igral samo 24 minut. Amar Alibegović je zbral 15 točk, Edo Murić 12, dvomesten pa je bil še Josh Adams (11).

Foto: SC Derby/Filip Roganović Črnogorska zasedba, ki jo vodi slovenski trener Andrej Žakelj, ni bila kos razpoloženim Ljubljančanom, ki so vodili od prve do zadnje minute in vprašanje zmagovalca več ali manj rešili že po prvih dvajsetih minutah igre.

"Od začetka se je videla dobra energija, garanje v obrambi. Dobro smo zapirali skok v obrambi in iz tega smo tekli, dosegali lahke koše. In potem smo dobili samozavest tudi pri metu. Zaslužena zmaga. Gremo naprej," je v prvi izjavi po tekmi povedal Golemac.

