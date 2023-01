Fantastično, kakšno priznanje za Luko Dončića!

Dončić je v tem trenutku prvi strelec lige (34,3 točke na tekmo), na lestvici najboljših asistentov zaostaja le za tremi (8,9 asistence na tekmo), po številu skokov, čeprav ne spada med višje košarkarje, zaostaja le za 21 tekmeci (8,8 skokov na tekmo), izjemen je tudi v statistični prvini ukradenih žog, kjer je šesti najboljši v ligi (1,7 ukradene žoge na tekmo). Foto: Reuters Slovenski dragulj Luka Dončić igra v življenjski formi. Ne le, da je prvič v karieri vstopil v novo leto kot prvi strelec lige NBA, ampak se mu smeje tudi zaradi klubskih uspehov. Dallas Mavericks so prvič po 12 letih nanizali v ligi NBA kar sedem zmag, izjemen niz pa bodo skušali podaljšati v noči na petek, ko jih čaka gostovanje pri najboljši ekipi sezone, košarkarjih Boston Celtics. Takrat bo največjega zanimanja deležen 23-letni Ljubljančan, saj bo zaigral kot prejemnik priznanja za najboljšega igralca meseca v ligi NBA.

To je nagrada, ki med košarkarji uživa ogromno spoštovanje, saj jo je osvojiti neprimerno težje od priznanja za igralca tedna. Moraš namreč pokazati izredno stalnost formo, vrhunske predstave ponavljati drugo za drugo, ravno to pa v zadnjem času imenitno uspeva LD77. Vlečni konj Mavericks, prvo ime franšize iz Dallasa, si je za predstave v prejšnjem mesecu prislužil prestižno priznanje. Tega je prejel že tretjič v karieri (še november 2019 in februar 2022), na klubski lestvici pa je še korak bližje nekdanjemu mentorju Dirku Nowitzkemu, ki je v ligi NBA v dobrih dveh desetletjih prejel nagrado za igralca meseca kar šestkrat.

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in December. pic.twitter.com/vky8RUs5GN