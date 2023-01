Boston pred gostovanjem pri Dončiću na postanku v Oklahomi

Boston je v tej sezoni za zdaj v izjemni formi. Celtics so na 37 odigranih tekmah izgubili le enajstkrat, na zadnjih petih tekmah pa le enkrat, in to na svoji prvi tekmi v novem letu, ko so bili prekratki na gostovanju pri Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem.

Noč na sredo bo sicer minila brez slovenskega predstavnika. Luka Dončić bo z Dallasom v noči na petek gostil ravno Boston, Čančar bo z Denverjem isti večer gostil LA Clippers, Chicago z Goranom Dragićem pa se bo dan prej pomeril z ekipo Brooklyn Nets.

Liga NBA, 3. januar:

Lestvica:

