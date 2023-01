Dončićev sanjski niz se nadaljuje, Dragić spremljal rekorden dosežek

Dallas Mavericks so z izjemnim zaključnim nizom 12:2 preskočili Houston Rockets in se veselili sedme zaporedne zmage. Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je spet napolnil koš tekmeca. Tokrat se je zaustavil pri 39 točkah, 12 skokih in 8 asistencah. Osrednje ime večera lige NBA pa je bil Donovan Mitchell. Proti Chicago Bulls našega Gorana Dragića mu je uspela sanjska predstava, ki jo je kronal z 71 točkami, kar je njegov z naskokom osebni rekord. Zmage se je tako kot Dončić veselil Vlatko Čančar.

Houston Rockets : Dallas Mavericks 106:111 Porter Jr. 25; Dončić 39 (met za 3 1/9, za 2 9/17, prosti meti 18/22), 12 skokov, 8 asistenc 1 urk. žoga, 4 izg. žoge v 41 min., Wood in Hardaway jr 21.

Ni veliko manjkalo, da bi se zmagoviti niz Dallas Mavericks končal na gostovanju pri najslabši ekipi zahodne konference lige NBA. Na začetku tretje četrtine so zaostajali z 18 točkami razlike (47:65) in imeli praktično vse do vstopa v zadnji del igre dvomesten zaostanek. Takrat pa se je prebudil Luka Dončić, ki je v prvem polčasu ob skromnejšem metu (3/12 iz igre) dosegel zgolj 10 točk.

V naslednjih 12 minutah jih je vknjižil 19 točk, Dallas pa se je povsem ob zaključku približal na zgolj štiri točke zaostanka (83:87) in zmaga je bila spet aktualna.

Slovenski čudežni deček, ki je postal košarkar tedna v ligi NBA - kmalu ga bodo okronali tudi za igralca meseca decembra v zahodni konferenci, saj je kazal sanjske predstave -, je bil razpoložen tudi v zadnji četrtini. Z dodatnimi desetimi točkami je pomagal Mavericks, da so prevesili tehtnico na svojo stran.

A ni šlo vse kot po maslu. Slabih šest minut pred koncem so gostitelji vodili s 100:93, ko je prav Luka zadel trojko – njegova edina iz devetih poizkusov - in napovedal drugačne ritme v Houstonu. In ko je zadel nova prosta meta (na tekmi jih je vrgel kar 22 in bil osemnajstkrat uspešen), je Dallas tri minute in pol pred zadnjim zvokom sirene vodil s 105:104.

Dončić imel zaključno besedo, trener Houstona ni želel biti kaznovan in je bil raje tiho

Odločilen koš je nato prispeval Spencer Dinwiddie, ko je bilo na semaforju še 10 sekund, Mavs pa so takrat pobegnili na 109:106. Zadnjo besedo na tekmi je imel LD77, ki je z novima prostima metoma postavil končnih 111:106.

"Po prvem polčasu nisem bil zaskrbljen. Vedel sem, da moram biti bolj agresiven. In to sem storil. V prvem polčasu sem bil pasiven, kar ni bilo dobro za celotno ekipo," je po dvoboju izpostavil Luka, ki je tako pomagal Dallasu do sedme zaporedne zmage, kar je najdaljši niz teksaškega moštva vse od sezone 2010/2011.

Ob tem se lahko pohvali, da je na zadnjih šestih tekmah dosegel vsaj 32 točk, vključno 60 proti New York Knicks in 50 proti Houston Rockets. "Zmagovati je vedno lepo. Energija v garderobi je izjemna. Zmagati sedemkrat zapored je nekaj posebnega. A si želimo še. Danes smo igrali zelo slabo, a se velike ekipe poberejo in zmagajo takšne tekme," je še izpostavil Luka.

"Zmagati sedem tekem v ligi ni lahko. V NBA je lahko izgubiti, a ne zmagati," je dejal trener Jason Kidd, ki je bil sezono 2010/11 član Dallasa, ta pa jo zaključil s skokom na vrh lige NBA, kar je edini naslov za Mavericks.

"Mislim, da smo celotno tekmo dobro zaustavljali Dončića. Težava so bile osebne napake. Nimam dovolj denarja, da bi bil kaznovan, zato se bom tu zaustavil," pa je po porazu o Dončićevi predstavi dejal trener Houston Rockets Stephen Silas.

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 2, 2023

Igralec tedna Dončić je bil izbran za igralca tedna zahodne konference. Med 26. decembrom in 1. januarjem je odigral tri tekme in z Mavericks zabeležil tri zmage, njegova osebna statistika pa je bila neverjetna. Na teh treh tekmah je dosegel v povprečju 48,7 točke (61,7-odstotni met iz igre, 48-odstotni za tri), 13 skokov, 10,7 asistenc, 2,3 ukradene žoge in 1,3 blokade. Luka Dončić was named the Western Conference Player of the Week for games played from 12/26 through 1/1.



Dončić led the Mavericks to a 3-0 week with averages of 48.7 points (.617 FG%, .480 3FG%), 13.0 rebounds, 10.7 assists, 2.3 steals and 1.3 blocks per game. pic.twitter.com/lOOr9UGT8W — Mavs PR (@MavsPR) January 2, 2023 Na tekmah proti New York Knicks, Houston Rockets in San Antonio Spurs je Ljubljančan skupno dosegel 146 točk in postal tudi prvi igralec v zgodovini lige NBA z več kot 140 točkami, 30 skoki in 30 podajami na treh zaporednih tekmah. Dončić je bil za igralca tedna izbran drugič zapored in devetič v karieri. Za igralca tedna na Vzhodu pa je bil izbran Latvijec Kristaps Porzingis, od lani član moštva Washington Wizards, pred tem pa je bil tri sezone Dončićev soigralec pri Dallasu. Tudi Porzingis ima za seboj brezhiben teden, v katerem je čarovnikom pomagal do štirih zmag, sam pa v povprečju dosegal po 24,5 točke na tekmo, pa 8,5 skoka in 2,5 blokade.



West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: Kristaps Porzingis (@WashWizards) pic.twitter.com/gh7wBjABC7 — NBA (@NBA) January 2, 2023

Donovan Mitchell nasul Dragićevim Chicago Bulls neverjetnih 71 točk

Neverjetno predstavo pa je zrežiral Donovan Mitchell. Če smo se nedolgo nazaj čudili, kako je Dončić proti New York Knicks dosegel 60 točk, je bilo v noči na 3. januar še bolj spektakularno. Mitchell se je lahko proti Chicago Bulls pohvalil s častitljivimi 71 točkami, kar je največ v zadnjih 17 letih.

Da je bilo vse skupaj še slajše, pove podatek, da so njegovi Cleveland Cavaliers izničili zaostanek 21 točk in nato v podaljšku s 145:134 premagali Bike, pri katerih je Goran Dragić v 11 minutah dosegel zgolj dve točki (met za 3 0/1, za 2 1/2), ob tem pa v statistiko vpisal še asistenco.

Mitchell se lahko zdaj pohvali z osmim najboljšim dosežkom v ligi NBA. Nazadnje so se ljubitelji košarkarje čudili takšnim številkam leta 2006, ko je pokojni Kobe Bryant proti Torontu dosegel kar 81 točk. Rekord lige je še vedno v lasti Wilta Chamberlaina, ki je proti New York Knicks leta 1962 zaključil predstavo pri častitljivih 100 točkah.

— ⚓Fairport Athletics⚓ (@FHSSkippers) January 3, 2023

"Biti v knjigi rekordov s fanti, kot je Wilt, je resnično nekaj posebnega. Vedno sem verjel, da sem lahko eden najboljših igralcev v ligi. Brez besed sem in blagoslovljen, da sem v družbi te veličine," je bil vesel Mitchell, ki je v podaljšku dosegel 13 točk, pred tem pa v samem zaključku rednega dela v stilu Dončića zgrešil prosti met, pobral odbito žogo in tri sekunde pred koncem izsilil podaljšek.

Mitchell je postal sedmi košarkar v klubu 70. Chamberlainu je uspelo šestkrat, medtem ko Bryant, David Thompson, Elgin Baylor, David Robinson in Devin Booker po enkrat.

