Dončić tik pred tem, da dobi poseben naziv

Nov večer v ligi NBA, nova odlična predstava Luke Dončića v dresu Dallas Mavericks. Do konca letošnjega leta ga čaka le še en izziv. In če bo tudi v teksaškem derbiju proti San Antonio Spurs na silvestrovo prikazal čarobno igro, bo za nagrado prejel naziv najboljši košarkar meseca, kar mu je v karieri uspelo dvakrat.

Slovenski čudežni deček Luka Dončić je nagrado MVP (najkoristnejši košarkar) za posamezen mesec prejel dvakrat v karieri, zdaj pa je na dobri poti, da jo prejme še tretjič. Že ves mesec december kaže izvrstne predstave, postavlja številne mejnike, povrhu vsega pa Dallas Mavericks še zmagujejo.

Pisal se je 3. december 2019, ko je Dončić prvič v karieri prejel naziv najboljši košarkar meseca v zahodni konferenci. Takrat so se upoštevale tekme iz oktobra in novembra, postal pa je najmlajši MVP meseca v zahodni konferenci, odkar so v sezoni 2001/02 začeli podeljevati ta naziv. Njegove številke so se takrat zaustavile pri 30,8 točke, 9,9 skoka in 9,6 asistence na tekmo, njegov Dallas pa je v tistem času nanizal 12 zmag in šest porazov.

Drugič je naziv igralec meseca prejel letos za februar. Ob sedmih zmagah z desetih tekem Mavericks je v povprečju dosegal 34,7 točke, 10,3 skoka in 8,8 asistence na tekmo.

Lukove decembrske predstave

Tekmec Rezultat Točke Sk. As. Bl. Ukr. ž. Izg. ž. vs HOU Zmaga 129-114 35 12 13 2 1 2 vs NY Zmaga 126-121 OT 60 21 10 1 2 4 vs LAL Zmaga 124-115 32 9 9 0 2 3 @HOU Zmaga 112-106 50 8 10 0 3 7 @MIN Zmaga 104-99 25 9 10 0 3 4 @MIN Poraz 116-106 19 6 7 0 1 4 vs POR Zmaga 130-110 33 6 9 0 0 4 vs CLE Poraz 105-90 30 5 6 1 1 5 vs OKC Zmaga 121-114 38 11 8 0 0 4 vs MIL Poraz 106-105 33 6 11 0 2 1 @DEN Zmaga 116-115 22 10 12 1 0 5 vs PHX Zmaga 130-111 33 6 8 2 1 3 @NY Zmaga 121-100 30 8 7 3 1 5 @DET Poraz 131-125 OT 35 5 10 0 3 3

Za ovratnik mu diha Jokić

Zdaj je tik pred tem, da še tretjič v karieri prejme naziv MVP meseca. Z Dallasom se je decembra povzpel. Ko je bil Luka v delovni opravi, je njegovo moštvo na 14 tekmah zmagalo desetkrat. Dvakrat je v zadnjem mesecu letošnjega leta še izgubilo, ko je slovenski košarkar dobil počitek.

Dončića do konca leta čaka še obračun proti San Antonio Spurs, ki bo sicer po našem času 1. januarja ob 1. uri ponoči, v ZDA pa bo to še tekma na silvestrovo. Po današnji vnovični odlični predstavi proti Houston Rockets, ki jo je kronal s 35 točkami, 12 skoki in 13 asistencami, je na dobri poti, da postane košarkar meseca na zahodu, saj njegovo decembrsko povprečje znaša 33,9 točke, 8,7 skoka in 9,3 asistence. Najbolj je izstopal v dvoboju proti New York Knicks, ki ga je sklenil pri kar 60 točkah, 21 skokih in 10 asistencah.

V zahodni konferenci mu je najbližje Nikola Jokić, ki decembra prav tako dosega častitljive številke (30 točk, 12,3 skoka in 10 asistenc na tekmo), Denver pa je v tem času od 13 dobil osem tekem.

Bo letošnja sezona zgodovinska za Dončića pri pohodu do naziva MVP?

Medtem na vzhodu ni nikakršnega dvoma, kdo bo igralec meseca, saj ima Joel Embiid izjemen december. Njegovo povprečje znaša 37 točk, 9,8 skoka in 3,6 asistence na tekmo, Philadelphia pa je dobila osem od 11 obračunov.

Za zdaj sta prav Dončić in Embiid najboljša strelca v celotni sezoni. Oba v povprečju dosegata po 33,7 točke na obračun, Luka pa ob tem zbira še 8,8 skoka in 8,9 asistence, medtem ko Embiid 9,7 skoka in 4,3 asistence. Čeprav dosega nekoliko manj točk na tekmo, pa bo na koncu sezone za naziv MVP zagotovo spet v igri raznovrstni Jokić (25,7 točke, 10,8 skoka in 9,4 asistence), ki je laskavo lovoriko prejel v zadnjih dveh letih.

Ob takšnem nadaljevanju, seveda ob predpostavki, da bo šlo dobro tudi Dallasu, bi lahko Luka prvič resneje kandidiral tudi za naziv najkoristnejšega košarkarja (MVP) v celotni sezoni, kar bi bil nov zgodovinski mejnik zanj in za slovensko košarko.

