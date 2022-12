Dončić postregel z novo bravuro in se zapisal v zgodovino

Po neverjetni predstavi proti New York Knicks je 48 ur kasneje sledila nova poezija Luke Dončića. Ob zmagi proti Houston Rockets s 129:114 je bil spet v središču pozornosti z novim trojnim dvojčkom, ki ga je zaokrožil s 35 točkami, 12 skoki in 13 asistencami, ob tem pa se zapisal tudi v zgodovino lige NBA. Dallas Mavericks nadaljujejo v zmagovalnem ritmu, ki traja zdaj že pet tekem.

Dallas Mavericks : Houston Rockets 129:114 Dončić 35 (met za 3 4/9, za 2 7/12, prosti meti 9/12), 12 sk., 13 as., 1 ukr. žoga, 2 bl., 2 izg. žogi v 34 min., Wood 21, Powell 19; Green 23, Smith Jr. 16

Slovenski čudežni deček Luka Dončić nadaljuje s sanjskimi igrami v ligi NBA. Po svetu še vedno odmevajo vragolije, ki jih je pričaral ob prejšnji zmagi proti New York Knicks, ko se je podpisal pod rekordnih 60 točk, 21 skokov in 10 asistenc. "Potrebujem pivo za regeneracijo," se je pred 48 urami smejalo Dončiću, ki je ob vseh teh številkah še z neverjetnim košem ob izteku rednega dela izsilil podaljšek, v katerem je nato razorožil Kratkohlačnike iz New Yorka.

Dončić ob zvoku sirene za visoko prednost ob polčasu

"Mislim, da je z regeneracijskim pivom rezervoar poln," se je pred današnjim obračunom s Houston Rockets pošalil trener Jason Kidd. In imel je prav. Prejšnji teden je Raketam nasul 50 točk, tokrat pa postregel s trojnim dvojčkom. Podpisal se je pod novo neverjetno predstavo, ki jo je zaokrožil pri 35 točkah, 12 skokih in 13 asistencah.

Iz tira ga ni vrglo niti dejstvo, da je Dallas igral brez štirih pomembnih košarkarjev. Dorian Finney-Smith (aduktor), Josh Green (komolec), Maxi Kleber (stegenska mišica), in Reggie Bullock (bolezen) so bili namreč na stranskem tiru.

Edino vodstvo, ki so ga imeli gostje, je bilo pri začetnih 2:0. Vse odtlej je bilo v znamenju Dončića in druščine. V prvi četrtini so košarkarji Houston Rockets še nekako držali stik, v drugi pa je nato začela prednost domačih naraščati. V ritmih LD77 je plesala celotna dvorana in se navduševala nad potezami igralcev Mavericks. Nov val norije je prišel povsem ob koncu polčasa, ko je bil v središču pozornosti nihče drug kot Dončić. Ob zvoku sirene je namreč zadel skoraj s polovice igrišča in popeljal Dallas do vodstva s 65:52.

Sanjske številke ob polčasu

Takrat je bil pri 21 točkah, 7 skokih in 7 asistencah in se lahko pohvalil, da je postal šele četrti košarkar v zadnjih 25 letih, ki je trikrat ali večkrat do polčasa postregel s takšnimi številkami (vsaj 20 točk, 7 skokov in 7 asistenc) – LeBronu Jamesu je to uspelo osemkrat, Jamesu Hardnu sedemkrat, Luka pa ima zdaj enak izkupiček kot Russell Westbrook.

Nalet Dallasa se ni zaustavil niti v tretji četrtini, ki jo je dobil s 34:28. Jasno je postalo, da v sklepnih 12 minutah ne bo zapravil prednosti 20 točk (99:79). Dončić je bil spet tisti, ki je imel zadnjo besedo v tem delu igre in bil že pri trojnem dvojčku (32 točk, 12 sk., 13 asistenc). Sklepno trojko na tekmi je dal kmalu ob vstopu v zadnjo četrtino, nakar ga je Kidd potegnil na klop in je od tam spremljal pohod Dallasa do pete zaporedne zmage, s katero se je povzpel na peto mesto izenačene zahodne konference. Deseti Golden State Warriors, ki so na zadnjem mestu, ki še pelje v dodatne kvalifikacije za končnico, zaostajajo za zgolj dve zmagi, medtem ko ima enajsta Minnesota štiri skalpe manj.

Luka na pol poti, da mu prepovedo nastop na eni tekmi Proti Houston Rockets je Luka ob koncu tretje četrtine prejel udarec v desno ličnico in nekoliko tudi krvavel. Ker je bil prepričan, da se mu je zgodila krivica, je šel v besedni dvoboj z delivcem pravice, ki mu je dosodil tehnično napako. To je bila njegova osma v sezoni. Če jih bo prejel še enkrat toliko, bo moral na eni tekmi avtomatično prisilno počivati.

Dončić pisal zgodovino

Statistiki v ZDA so hitro izbrskali nove primerjave ob odlični predstavi slovenskega čudežnega dečka. Petič v karieri mu je v prvih treh četrtinah uspelo spisati trojni dvojček in ob tem zadeti več kot 30 točk. Zgolj sedem takšnih podvigov je bilo od sezone 1997/98 naprej in pod pet se jih je podpisal Dončić, ki ob zmagovitem nizu Dallasa dosega v povprečju 40,4 točke, 11,8 skoka in 10,4 asistence na tekmo.

Luka Dončić has posted 95 points, 34 rebounds and 23 assists over his last two games.



Dončić has scored the MOST points in consecutive triple-doubles in @NBA history.



His 151 total pts+reb+ast are the 3rd-most in consecutive triple-doubles (Oscar Robertson, 2x) in @NBA history. pic.twitter.com/qO9ldWOrRt — Mavs PR (@MavsPR) December 30, 2022

Ponoči se je zapisal v zgodovino lige NBA, saj je dosegel največ točk v zaporednih doseženih trojnih dvojčkih. Na zadnjih dveh predstavah je tako v statistiko vpisal 95 točk, 34 skokov in 23 asistenc. Pred tem je bil na vrhu Russell Westbrook s 94 točkami ob dveh zaporednih trojnih dvojčkih (57 točk 27. marca 2017 in 37 točk dva dni pozneje).

Navijači Dallasa in privrženci Luke Dončića bodo morali na novo obračun teksaškega moštva in morebitne nove vragolije trenutno najbolj vročega košarkarja na svetu počakati do 1. januarja po slovenskem času. Tik po vstopu v novo leto se bo ob 1. uri ponoči pomeril v še enem teksaškem obračunu, tokrat proti San Antonio Spurs.

Navijači navdušeni nad Bobanom Marjanović Ljubljenec navijačev Dallas Mavericks Boban Marjanović se je vrnil v American Airlines Center, vendar v dresu Houston Rockets. Čeprav ni bil v pravi opravi, je bil s strani privržencev Dallasa deležen velikega odobravanja. Vsako njegovo potezo so namreč glasno pozdravili.

Liga NBA, 29. december:

Lestvica:

