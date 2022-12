Novo priznanje za Luko Dončića

Dončić je v desetem tednu lige NBA pripomogel k izkupičku Dallasa 3-1. Na štirih tekmah je imel povprečje 31,5 točke, 9 podaj in 8 skokov, še posebej pa se je izkazal na tekmi proti Houstonu, na kateri je dosegel 50 točk.

NBA Players of the Week for Week 10.



West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: Pascal Siakam (@Raptors) pic.twitter.com/iZ0Yb2eBd7