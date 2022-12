Neprepričljivi prvaki se bodo še načakali

34-letni Curry, ki v povprečju dosega 30,0 točke, 6,6 skoka in 6,8 podaje na tekmo, je izpustil zadnje štiri tekme za branilce naslova (15-18). Pri Warriors so v soboto sporočili, da so ponovno ocenili njegovo zdravstveno stanje in da dobro napreduje, naslednji pregled pa je predviden čez dva tedna. Warriors bodo na božični dan na povratni tekmi zadnjega polfinala zahodne konference, ki jo je v petih tekmah dobil Golden State, gostili Memphis Grizzlies. Bojevniki v domači božični obračun z Memphisom vstopajo s slabo popotnico z zadnjega niza gostovanj (1-5), na zadnjih dveh tekmah so klonili pred New York Knicks in Brooklyn Nets.

Dvakratni MVP lige je 14. decembra utrpel delni izpah rame proti Indiani Pacers, kot vse kaže, pa bo izpustil še najmanj sedem tekem. To bo zagotovo nov udarec za ekipo Golden Stata, ki je v tej sezoni za zdaj lahko zelo razočarana, saj je z razmerjem 15 zmag in 18 porazov šele na enajstem mestu zahodne konference, brez Curryja pa je Golden State na sedmih tekmah zmagal le enkrat.

Trener Golden Stata Steve Kerr v tej sezoni ne more imeti veliko razlogov za zadovoljstvo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Medtem pa se Luka Dončić pripravlja na dvoboj z zvezdnikom LeBronom Jamesom, saj se bosta nocoj ob 20.30 po slovenskem času pomerili ekipi Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Na prejšnji tekmi dan prej je proti Houston Rockets za zmago s 112:106 Dončić dosegel kar 50 točk. Njegov Dallas je na zelo izenačenem zahodnem delu lige osmi, Lakers pa so le pred dvema ekipama na lestvici, a z zgolj štirimi zmagami manj od Mavericks.

V noči na ponedeljek po slovenskem času bodo Denver Nuggets Vlatka Čančarja, vodilni na zahodnem delu, igrali s Phoenix Suns, večer pozneje pa Chicago Bulls Gorana Dragića z Rockets.

