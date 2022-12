Pelicans na krilih razigranega McColluma odpravili San Antonio

Čertek v ligi NBA je prinesel zgolj dve tekmi ter zmagi New Orleans Pelicans in Utah Jazz. Prvi so z izdatno pomočjo razigranega CJ McColluma, ki je dosegel 40 točk, s 126:117 premagali San Antonio Spurs, drugi pa s 120:112 Washington Wizzards. V noči na soboto sledi kar 14.

Košarkarji New Orleans Pelicans so v domačem Smoothie King Center pred dobrimi 16.000 gledalci odločen korak k zmagi naredili že v prvi četrtini, ki so jo dobili s 37:17. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, a zaloga 20 točk dovolj velika, daje zmaga ostala doma. Člani San Antonio Spurs, ki so prvič in zadnjič na tekmi vodili po prvem košu, so v zadnjem delu prednost Pelicans sicer stopili pod dvomestno številko, a CJ McCollum in druščina jim niso dopustili, da bi resneje ogrozili 19. zmago sezone domačih.

Najbolj razpoložen ob slavju s 126:117 je bil MCCollum, v statistiko je vpisal 40 točk, od tega sedem trojk, dodal pa še osem skokov in devet asistenc, pri San Antoniu je bil s 23 točkami prvi strelec Jeremy Sochan.

New Orleans Pelicans so tako končali niz štirih porazov in se z 19. zmago po številu teh izenačili z vodilnima Memphisom in Denverjem, trenutno so tretji za zahodu, San Antonio predzadnji, 14.

Do 19. zmage sezone so prišli tudi košarkarji Utaha, ki so doma strli odpor Washington Wizzards. Precej izenačeno srečanje je Utah sebi v prid obrnil v zadnji četrtini, v katero je vstopil s tremi točkami prednosti, jo zvišal na 12, na koncu pa zmagal s 120:112 Malik Beasley je k zmagi prispeval 25, Jordan Clarkson 23, Lauri Markkanen pa 21 točk. Pri gostih se je Bradley Beal ustavil pri 30. Utah je sedmi v zahodni konferenci, Washington 12 v vzhodni.

Na božični večer v ligi NBA ne igrajo. Na božični dan pa si bo pet tekem sledilo ena za drugo, od 18.00 po srednjeevropskem času do 4.30 zjutraj. Vrhunec za nas pa v nedeljo ob 20.30, ko bodo Los Angeles Lakers gostovali pri Luki Dončiću in Dallas Mavericksih.

