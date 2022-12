Uspešno maščevanje Luke Dončića, smola Gorana Dragića

Dallas Mavericks in Luka Dončić so le dva dni po porazu z Minnesoto v gosteh Timberwolvesom vrnili udarec. Dallas je na koncu zmagal s 104:99 in s tem prekinil niz dveh zaporednih porazov. Luki Dončiću je le en skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka, obračun je končal s 25 točkami, desetimi asistencami in devetimi skoki. Chicago Bulls so brez Gorana Dragića, ki čuti bolečine v gležnju, s 110:108 ugnali Atlanto Hawks.

Učinek Luke Dončića: 25 točk (7/11 za 2, 1/5 za 3, 8/9 prosti meti), 9 sk., 10 as., 3 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 37:04

Luka Dončić in Dallas Mavericks so v torek zjutraj po slovenskem času izgubili spopad s Timberwolves v Minneapolisu. Ljubljančan je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen še pred koncem tretje četrtine in je tekmo končal z 19 točkami, šestimi skoki in sedmimi asistencami. Zaradi besnenja nad sojenjem je bil izključen tudi trener Teksašanov Jason Kidd, na tekmi pa se je poškodoval še Dorian Finney-Smith.

Dva dni kasneje so Mavericks že dočakali priložnost za maščevanje, ki so jo izkoristili. Na drugem zaporednem gostovanju v Target Centru v Minnesoti so prišli do zmage s 104:99, Dončić pa je tokrat po izključitvi na prejšnjem obračunu znova presegel mejo 20 doseženih točk. Na koncu mu je le en skok zmanjkal do 55. trojnega dvojčka v karieri. Slovenski košarkar se je podpisal pod 25 točk, devet skokov, deset asistenc in tri ukradene žoge.

Vrhunci igre Luke Dončića:

Dončić je med tekmo izmenjal tudi nekaj besed z enim izmed navijačev Minnesote, ki je slovenskega košarkarja še podžgal k boljši predstavi. "Eden izmed navijačev me je ves čas nagovarjal. Na koncu ga nisem videl, verjetno je odšel, ko smo izvajali še proste mete. Takšne stvari me podžgejo, pogovarjanje z navijači, to obožujem. Za nas je to velika zmaga. Danes smo igrali odlično košarko. Dobro smo si podajali žogo in res je bila to dobra zmaga," je po tekmi dejal Dončić.

"Okrepitve" pri Dallasu

Kidda je pred začetkom tekme razveselila vrnitev Dwighta Powella, po bolezni se je v zasedbo Dallasa vrnil tudi Tim Hardaway Jr. Mavericks pa še vedno ne morejo računati na Doriana Finneyja-Smitha, Josha Greena in Maxija Kleberja, ki je je prestal operacijo stegenske mišice.

Gledalci v Minnesoti so spremljali zelo izenačen obračun, o čemer priča podatek, da je Dallas na tekmi vodil z največ osmimi točkami naskoka, Timberwolves pa s petimi. Enakovreden boj v Minnesoti je bil tako odločen šele v končnici tekme, ko so med drugim košarkarji Dallasa v sredini zadnje četrtine zadeli pet zaporednih metov za tri točke in s tem štiri minute pred koncem povedli s 97:89. Pod dve sta se podpisala Hardaway Jr. in Reggie Bullock, enkrat pa je bil natančen Spencer Dinwiddie. Slabe tri minute pred koncem je nato Dončić zadel za vodstvo z 99:94, zatem pa ekipi več kot dve minuti nista dosegli koša, v zadnjih sekundah pa sta zmago Mavericksov z natančnim izvajanjem prostih metov potrdila prav Dončić in Dindwiddie.

Luka Dončić je na parketu preživel 37 minut. Foto: Reuters

Izdatna pomoč soigralcev

Slovenski košarkar je imel tokrat na parketu izdatno pomoč soigralcev, Hardaway Jr. je srečanje končal pri 21 točkah, Dinwiddie jih je prispeval 19, Christian Wood, ki je tekmo drugič v sezoni začel v prvi postavi z Dončićem, pa 12. Dobro je svojo vlogo s klopi opravil tudi Powell, ki je dosegel deset točk, ob tem pa je uspešno prestal tudi bitko pod košem z Rudyjem Gobertom, ki se je vrnil po poškodbi. Francoz je tekmo končal pri 19 točkah in 15 skokih, prvi strelec gostiteljev pa je bil s 23 točkami Antohny Edwards, Austin Rivers jih je dodal 19.

"Luka je vse povedal v garderobi po koncu tekme, ko je dejal, da je vse odvisno od naše energije. Ostali smo povezani skozi celo tekmo, naredili smo, kar smo se dogovorili. Vzdušje in energija vseh košarkarjev sta bila zelo pozitivna," je po koncu obračuna svoje varovance pohvalil Kidd.

Vrhunci tekme:

Dallas je zdaj tako kot Minnesota po 32 odigranih tekmah pri 16 zmagah. Mavericks bodo niz štirih zaporednih gostovanj končali v noči na soboto, ko bodo gostovali pri zadnji ekipi zahoda Houston Rockets.

Dončić pred tekmo z navijači:

Luka Doncic, ultimate man of the people.



Don’t know how many other superstars would stop to sign autographs in negative-1 degree, windy, snowy weather. pic.twitter.com/Xg5MYIbXtt — Callie Caplan (@CallieCaplan) December 21, 2022

Chicago brez Dragića do zmage v zadnji sekundi tekme

Z zmago pa so večer sklenili tudi košarkarji Chicago Bulls, ki so brez Gorana Dragića, ki ima težave z gležnjem, s 110:108 slavili na gostovanju pri Atlanti Hawks. Koš za tesno zmago Chicaga je v zadnji sekundi tekme dosegel Ayo Dosunmu. Ta je v zadnjem napadu Bullsov po air ballu DeMara DeRozana, ki je bil z 28 točkami prvi strelec Chicaga, ujel žogo pod košem in jo v zadnji sekundi uspešno spravil v koš, s tem pa je svoji ekipi priboril drugo zaporedno zmago. Pri gostih je Zach LaVine dosegel 22 točk, Nikola Vučević pa je 20 točkam dodal še sedem skokov. Za Atlanto je prvi zvezdnik ekipe Trae Young prispeval 34 točk (9/24 met iz igre), Onyeka Okongwu je dosegel 18 točk in enajst skokov.

Koš za zmago Chicaga:

Brooklyn proti prvakom blizu rekorda

Pravi polom pa so doživeli prvaki Golden State Warriors, ki so na gostovanju pri Brooklynu Nets brez Stephena Curryja, Klaya Thompsona in Andrewa Wigginsa izgubili s kar 113:143. Brooklyn, ki je dosegel sedmo zaporedno zmago, je že v prvem polčasu dosegel kar 91 točk (91:51), kar je bil tretji najvišji izkupiček prvega polčasa v zgodovini lige NBA. Rekord še vedno držijo košarkarji Phoenixa, ki so v prvem polčasu proti Denverju 10. novembra 1990 dosegli kar 107 točk.

Vrhunci tekme:

Nets so že po koncu prve četrtine vodili s 46:17, na koncu so zadeli kar 21 trojk iz 33 poskusov. Pri Brooklynu, pri katerem je manjkal Kyrie Irving, je na koncu kar devet košarkarjev doseglo dvomestno število točk. 23 točk je dosegel Kevin Durant, ki je temu dosežku dodal še sedem skokov, pri Golden Statu je James Wiseman dosegel 30 točk.

Izjemna noč pa je za Pascalom Siakamom, ki je ob zmagi Toronta nad New York Knicks (113:106) dosegel 52 točk (15/19 za 2, 2/6 za 3, 16/18 prosti meti), devet skokov in sedem asistenc. Siakam se je z 52 točkami podpisal pod najboljšo strelsko predstavo svoje kariere in hkrati peti najboljši strelski izkupiček posameznega košarkarja v tej sezoni. Z 59 točkami rekord sezone drži košarkar Philadelphie 76ers Joel Embiid.

Predstava Siakama:

