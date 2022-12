Evropejci so lahko o tem le sanjali. Nato je prišel Luka Dončić.

Američani so znani ljubitelji statistike. Košarkarski velemojstri na parketu skrbijo za užitke in polnijo statistične rubrike, nato pa se dogajanje preseli onkraj igrišč. Statistični guruji s pomočjo računalnikov obračajo številke gor in dol, primerjajo vse mogoče parametre in nato izpostavljajo rekorderje. Zdaj so že dodobra vajeni Dončićevih podvigov. Le malo je tekem, na katerih ne poskrbi za katerega izmed mejnikov ali se mu vsaj približa.

Čeprav je Luka Dončić star komaj 23 let, se je podpisal pod številne zgodovinske presežke, z vedno boljšimi predstavami – v tej sezoni doživlja prav poseben točkovni razcvet – pa je na vse boljši poti, da bi ga nekoč uvrščali med najboljše vseh časov. Predstavlja košarkarski ponos Slovenije in Evrope, malo je takšnih košarkarjev, ki so odšli čez veliko lužo in pustili tak pečat.

Še en rekord franšize v rokah Slovenca

Luka Dončić je prvi evropski košarkar, ki je v zgodovini lige NBA na začetku sezone nanizal kar 27 tekem, na katerih je presegel mejo 20 točk. To ni v bogati karieri uspelo niti Nemcu Dirku Nowitzkemu. Dončić je tudi rekorder franšize, v rednem delu lige NBA (konec sezone 2021/22 in začetek 2022/23) je nanizal kar 36 tekem s takšnim učinkom, vštevši končnico pa kar 51. Foto: Getty Images Dončić, vlečni konj Dallas Mavericks, predstavlja možgane in srce moštva. O tem, kako pomemben je za ekipo, govorijo tudi rekordi. Nedavno je tako poskrbel za še enega. V rednem delu lige je nanizal 36 tekem z vsaj 20 doseženimi točkami in postavil rekord franšize. Tega ni uspelo v bogati zgodovini Dallasa napraviti niti Dirku Nowitzkemu, v Teksasu in nasploh ZDA zelo oboževanemu nemškemu zvezdniku.

Če prištejemo tekmam rednega dela še končnico, v kateri Dončić vedno pokaže še kanček več, temu primerno pa so višje tudi njegove številke, je imel priljubljeni slovenski reprezentant do zadnje tekme v Minnesoti opravka s kar 51 zaporednimi tekmami lige NBA, na katerih je dosegel vsaj 20 točk. To pa je številka, ki je zelo spodobna v mislih prav vsakega košarkarja.

Prvi Evropejec, ki se je povzpel tako visoko

S tem se je končal sanjski niz Luke Dončića v sezoni 2022/23. Odkar se je začela, nekdanji košarkar Olimpije in Reala ni prav nikoli dosegel manj kot 22 točk. Vse do usodnega gostovanja v Minnesoti. Tako je od začetka sezone nanizal kar 27 tekem, na katerih je presegel mejo 20 točk, s tem pa poskrbel za 15. najboljši dosežek na večni lestvici zgodovine lige NBA.

Wilt Chamberlain si lasti sicer tudi splošni rekord glede zaporednih tekem, na katerih je dosegel vsaj 20 točk in se ne nanašajo na začetek sezone. Med 19. oktobrom 1961 in 19. januarjem 1963 jih je nanizal kar 126. Tudi drugi najdaljši niz je njegov (92), pod tretjega najdaljšega se je podpisal Oscar Robertson (79), nato pa sta na vrsti Michael Jordan in Kevin Durant (oba 72). Dončić je v svojem prvem odmevnejšem nizu prišel do polovice njunega rekorda. Foto: Reuters

Na njej kraljuje Wilt Chamberlain, ki je dvakrat v bogati karieri šel ekstremno daleč in nanizal kar 80 takšnih tekem! Nekateri izmed najboljših strelcev lige NBA vseh časov niso bili nikoli tako vroči in konsistentni na začetku sezone. Denimo Michael Jordan, Kobe Bryant, Larry Bird ali Karl Malone, pa tudi nihče izmed evropskih košarkarjev. Vse do prihoda slovenskega fenomena, enega in edinega Luke Dončića. Slovenija se tako lahko pohvali s prvim evropskim košarkarjem, ki se je pridružil Američanom na tovrstni lestvici najboljših 15 začetkov sezon v zgodovini lige NBA, kar zadeva zaporedne tekme z vsaj 20 doseženimi točkami.

Največ zaporednih tekem z vsaj 20 točkami na začetku sezone: 1. Wilt Chamberlain (1963/64) 80 tekem

1. Wilt Chamberlain (1961/62) 80

3. Wilt Chamberlain (1959/60) 56

4. Elgin Baylor (1961/62) 48

5. Wilt Chamberlain (1960/61) 47

6. Kareem Abdul Jabbar (1970/71) 46

6. Wilt Chamberlain (1962/63) 46

8. George Gervin (1981/82) 45

9. Rick Barry (1966/67) 40

10. Bob Pettit (1961/62) 36

11. James Harden (2017/18) 35

12. LeBron James (2012/13) 33

13. Kevin McHale (1986/87) 28

13. Jerry West (1965/66) 28

15. Luka Dončić (2022/23) 27

Dallasu v tej sezoni ne gre najbolje. Na 31 tekmah je zmagal le 15-krat, kar zadošča šele za deseto mesto v zahodni konferenci. Foto: Reuters

Obenem pa ne gre prezreti, da je Dončićev niz na začetku sezone najbolj mogočen v ligi NBA od leta 2017. V zadnjih petih letih mu torej ni bilo enakega, kar je še en dokaz, kako izjemnih statističnih sladkorčkov je zmožen slovenski košarkar, ki sicer nerad izpostavlja individualno statistiko, veliko bolj pa so mu pri srcu ekipne zmage. V tem pogledu njegovo srce v tej sezoni nekoliko trpi, saj Dallasu, čeprav je kot zadnji udeleženec konferenčnega finala spadal med favorite za višja mesta, ne gre vse po načrtih.

Edini, ki ga lahko zadrži pod 20 točkami, je Rodney Mott

Na gostovanju pri Minnesota Timberwolves mu je sodnik Rodney Mott v zelo kratkem času prisodil dve tehnični napaki. Foto: Reuters Sanjskega niza Slovenca je žal konec. Brutalno sta ga prekinila Dončićeva mladostna vihravost in strog kriterij sodnika. LD77 je namreč zadnje gostovanje Dallasa pri Minnesoti (poraz s 106:116) zaznamoval z dvema zaporedno prejetima tehničnima napakama. Zaradi upoštevanja pravil je to pomenilo neposredno izključitev, tako da je moral parket zapustiti že mnogo prej od načrtovanega, kar ga je navdalo z obilico slabe volje.

Tehnične napake so eno izmed redkih področij košarkarske igre, na katerega Ljubljančan ne more biti ponosen. Vedno znova javnosti dopoveduje, kako bo v prihodnje bolj miren in se ne bo toliko vtikal v sodniške odločitve, a se za zdaj na tekmah ne more kaj dosti brzdati. Ko začuti, da se mu godi krivica in so sodniki spregledali kaj očitnega, ne skopari s pritožbami in opazkami. Ravno ostri jezik ga je na gostovanju pri Minnesoti stal podaljšanja mogočnega strelskega niza ''kluba 20''. Sodnik Rodney Mott ga je izključil v tretji četrtini, tako da je moral zapustiti igrišče pri 19 točkah. Najmanjšem številu doseženih točk v tej sezoni.

Luka Doncic finished with 19 points, snapping his franchise-record streak of 36 straight 20-point performances.



The only man in the NBA who can hold Luka under 20? Rodney Mott. https://t.co/BvZkrZf61Y — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 20, 2022

''Edini človek, ki lahko zadrži Dončića pod 20 točkami na tekmo? To je Rodney Mott,'' se je na Twitterju pošalil novinar ESPN Tim MacMahon.

Na neslavni lestvici izstopata Dončić in Green

Le Draymond Green je od leta 2018, ko v ligi NBA igra tudi Luka Dončić, prejel tako visoko število tehničnih napak. Foto: Gulliver/Getty Images Dončić na žalost spada med najbolj vidne posameznike v ligi NBA pri tehničnih napakah. Odkar nastopa v ligi NBA, jih je prejel že 56. V enakem obdobju jih je toliko dobil le še Draymond Green (Golden State), znan po vročekrvnih izpadih.

Je pa Dončić v tem smislu še zelo daleč od neslavnih rekorderjev. Največ tehničnih napak so namreč sodniki dosodili legendarnemu ''poštarju'' Karlu Malonu (332), Charlesu Barkleyju (329) in Rasheedu Wallacu (317). Ta si lasti neverjetni rekord v eni sezoni, ko je v dresu Portlanda v sezoni 2000/21 prejel kar 41 tehničnih napak. Kar zadeva Dallas, je največ tehničnih napak zbral Dirk Nowitzki (192), ki na večni lestvici lige NBA zaseda šesto mesto.

Dončić ima priložnost, da vnovič stopi na ustaljeno pot, s katero se je v tej sezoni povzpel na prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, nato pa ga v zadnjih tednih predal vročemu centru Philadelphie 76ers Joelu Embiidu, že v noči na četrtek. Znova proti Minnesoti. To bo priložnost, da drugi najboljši strelec lige NBA naravna roko (v torek je metal iz igre zgolj 5/17) in že 28. v tej sezoni preseže mejo 20 točk, hkrati pa konča dvoboj brez tehnične napake. In predhodnega pritoževanja sodnikom.

Nov udarec za Dallas Kako dolgo bo z igrišč odsoten Dorian Finney Smith, v slačilnici Dallasa zelo priljubljen Doe-Doe? Foto: Reuters Izključeni Luka Dončić je v noči na torek prvič v tej sezoni ostal pod 20 točkami. Za še slabšo voljo po porazu v Minnesoti, na tej tekmi je bil izključen tudi trener Jason Kidd, je poskrbela še poškodba Doriana Finney-Smitha. Dallas je v slabi rezultatski formi, izgubil je pet od sedmih zadnjih tekem, zdaj pa bi se lahko znašel v težavah, saj je Finney-Smith standardni član začetke peterke in pomemben člen zlasti v obrambi, nase pa opozarja tudi z natančnimi meti za tri točke. Začel je vseh 31 tekem Dallasa v tej sezoni, nato pa si v tretji četrtini poškodoval desno stegensko mišico. Klub še ni sporočil, kako dolgo bi bil lahko odsoten, zaradi podobnih težav pa je zvezdnik Toronta Pascal Siakam v tej sezoni izpustil deset dvobojev. Dallas ima sicer kar širok seznam odsotnih igralcev. Na zadnji tekmi so manjkali Tim Hardaway Jr. (zaradi bolezni, ki pa ni koronavirus), Dwight Powell (leva mečna mišica) in Maxi Kleber (desna stegenska mišica). Tako primanjkuje moči pod košem, odsotnost Finney-Smitha pa bi predstavljala nov udarec.