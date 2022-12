Udarec za Dončićeve: "Vemo, da se boš vrnil močnejši"

Teden dni zatem, ko si je Maxi Kleber na treningu strgal desno stegensko mišico in so pri Dallas Mavericks pričakovali, da bo odsoten od šest do osem tednov, je klub sporočil, da je Nemec moral na operacijo. To je že prestal, zdaj pa ga čaka rehabilitacija. Kako dolgo bo odsoten, ni jasno.

"Maxi je uspešno prestal operacijo desne stegenske mišice, ki si jo je strgal na treningu 13. decembra 2022. Nemudoma bo začel rehabilitacijo, datum vrnitve ni določen. Želimo ti čimprejšnjo vrnitev. Verjamemo, da se boš vrnil še močnejši," so zapisali pri Dallasu.

Foto: Reuters

Čez lužo so se že začele špekulacije. Jeff Stotts je Kleberjevo poškodbo primerjal z raztrganino stegenske mišice, ki jo je leta 2016 utrpel Khris Middleton. Ta je zaradi poškodbe manjkal 141 dni, na parket se je vrnil 133 dni po operativnem posegu. Če bo podobna časovnica tudi pri Kleberju, bi to bolj ali manj pomenilo, da je zanj sezone že konec.

Re: Maxi Kleber: Hamstring surgery is pretty uncommon in the NBA. I only have 3 other recorded cases in my NBA Injury Database. Khris Middleton's injury, which Kidd used as a comparison for Maxi's tear, remains the best comp. Middleton returned to action 133 days post surgery. — Jeff Stotts (@InStreetClothes) December 20, 2022

Gre za velik udarec za moštvo iz Teksasa. Kleber je zanj zadnjič igral 12. decembra na dvoboju proti Oklahoma City Thunder. 30-letnik je v tej sezoni s klopi za Mavericks v povprečju dosegal 6,2 točke in 3,5 skoka v 25,6 minute na tekmo, zelo pomembno vlogo pa je nemški košarkar opravljal tudi v obrambi. Kleber je prav letos podpisal novo, 33 milijonov dolarjev vredno triletno pogodbo z Mavericks.

Dallas je po 31 tekmah pri 15 zmagah in 16 porazih, kar zadostuje za trenutno deseto mesto zahodne konference. Danes ga čaka obračun s sosedom na lestvici Minnesota Timberwolves.