Večji nadzor nad Dončićem

"Z njim bo prišlo določeno osebje, ki nam bo pomagalo in mi njim. Med drugim bo potrebno tudi kakšno varovanje, česar Luka verjetno ne bo vesel. Njega preprosto razgrebejo, kjerkoli se pojavi. To so organizacijske stvari, ki jih Dallas želi imeti," je predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec dal vedeti, da bo imel Luka Dončić prihodnje leto v reprezentanci še nekoliko drugačen tretma kot do zdaj.

Pred kratkim je bil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec na delovnem obisku v ZDA, kjer se je sestal s slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem in osebjem Dallas Mavericks. V prvi vrsti je beseda tekla o svetovnem prvenstvu, na katerega se je Slovenija uvrstila po premoru leta 2019.

Tako kot leta 2006 bo tekme prvega dela odigrala na Japonskem, medtem ko bodo finalni obračuni na Filipinih. Vodilne na naši krovni košarkarski zvezi jasno zanima vse povezano z vodjo na parketu Dončićem, saj ima izbrana vrsta ob njegovi prisotnosti večje razsežnosti.

"Obisk je bil namenjen pogovoru glede svetovnega prvenstva z Luko, pa tudi s predstavniki kluba in ekipo, ki skrbi zanj. Uspešno je bilo," se je Erjavec sprva dotaknil tematike in nato spregovoril o ključnih stvareh: "Najprej glede sodelovanja na prvenstvu, nato o časovnici in prav tako o tem, kdo bo prišel z njim v Slovenijo in ga spremljal. Dallas bo namreč zahteval večji nadzor, kot je bil v preteklosti. Ni pa nobenih ovir."

"Luka bo potreboval tudi kakšno varovanje"

Predvsem bo več strokovnega osebja v Sloveniji, poudarja prvi mož KZS: "Veste, kako LeBron James skrbi zase, zdaj tudi Luka skrbi za svoje telo, kar se vidi. Z njim bo prišlo določeno osebje, ki nam bo pomagalo in mi njim. Med drugim bo potrebno tudi kakšno varovanje, česar Luka verjetno ne bo vesel. Njega preprosto razgrebejo, kjerkoli se pojavi. To so organizacijske stvari, ki jih Dallas želi imeti."

Matej Erjavec se je v ZDA sestal tudi z Vlatkom Čančarjem. Ob njiju je bil tudi Saša Dončić. Foto: Reuters

O tem, kako pomemben je Dončić v košarkarskem svetu, ni treba na široko razpredati. Prav zaradi njega je španska košarkarska zveza povabila Slovenijo na prestižni turnir, ki bo med 10. in 15. avgustom v Malagi. Tik pred odhodom na svetovno prvenstvo bo slovenska izbrana vrsta tako igrala na turnirju, na katerem bosta prisotni še gostiteljica dogodka in reprezentanca ZDA z NBA-zvezdniki na čelu.

Slovenija pred odhodom na Japonsko s Španijo in zvezdniki lige NBA

"Ideja se je pred štirimi meseci porodila predsedniku španske košarkarske zveze Jorgeju Garbajosi. S tem turnirjem je želel obeležiti stoto obletnico španske zveze, ki bo prihodnje leto. Takrat si je zaželel še aktualne evropske prvake Slovence, svetovne prvake Špance in olimpijske prvake Američane. Luka Dončić je kot nekakšna povezovalna nit vseh teh treh držav. Igra za Slovenijo, je član kluba v ZDA, košarkarsko pot pa si je utiral v Španiji. Ta turnir so sprva želeli organizirati na štadionu v Sevilli. Težava je bila v skladnosti z NBA, ki ni pristala na to, da bi igrali na štadionu. Zdaj bo dogodek v Malagi, a razen manjšega števila gledalcev to ničesar ne spremeni. Vsaka reprezentanca bo odigrala po dve tekmi," je razložil Erjavec in na dejstvo, da Slovenija ni več evropski prvak, pristavil: "Obe lovoriki sta se združili pri Špancih. Na žalost. Kaj naj drugega kot privoščimo Špancem. Španska zveza še vedno ima interes, da Slovenija igra na tem dogodku."