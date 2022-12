Šokirani Dončić izključen, sodnik iz dvorane nato poslal še jeznega Kidda

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 116:106 Edwards 27, 13 sk., 9 as., Reid 27, 13 sk.; Dinwiddie 20, 7 as., Dončić 19 (za 3 3/8, za 2 2/9, prosti meti 6/7), 6 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 28 min., Bertans 18

"Tu sem, ker moram biti. Denar sem že dal, več ga ne bom. Nobenih vprašanj. Ogledali si bomo posnetek tekme. Minnesota je bila boljša in izhajali bomo iz tega," je bil po porazu kratek trener Dallas Mavericks Jason Kidd.

Z razlogom je bil redkobeseden. Iz tira ga je vrgla izključitev Luka Dončića ob koncu tretje četrtine. Zaščitil je zvezdnika moštva in želel na parketu verbalno obračunati s sodnikom, ta pa je nekaj trenutkov pozneje pokazal pot iz dvorane še njemu.

Dončić: Eno sem si verjetno zaslužil, vendar ne dveh

Kaj se je sploh dogajalo, da je bil slovenski košarkarski virtuoz poslan predčasno pod prho? Dve minuti pred koncem tretje četrtine je Luka v napadu ob kontaktu zgrešil met iz igre in padel na tla. Ob vračanju v obrambo je nekaj besed izrekel sodniku Rodneyju Mottu glede kontakta, delivec pravice pa ni okleval in mu prisolil dvojno tehnično napako ter ga poslal iz igre. "Verjetno sem si eno tehnično napako zaslužil, vendar ne dveh. Dve sta bili preveč. Ne bom lagal, prvo sem si prislužil. Druge ne. Šokiran sem bil, ker sem bil izključen," je po koncu tekme sprva pripovedoval LD77 in nato nadaljeval: "Konfuzno je bilo. Nisem natančno vedel, kaj se je dogajalo. Slišal sem, da sem izključen. Presenečen sem bil in se le nasmehnil."

Trenutek, ko je bil Luka izključen

Varnostniku ekipe in Reggieju Bullocku je uspelo umakniti Kidda iz besednega spopada, nakar je ob žvižgih navijačev Minnesote odkorakal v predor, ki je vodil do garderobe. Dončić je medtem stal na parketu, kot da ne bi vedel, da je prejel dve tehnični in izključitev. A je moral 23-letnik takoj zatem prav tako zapustiti dvorano, ob tem pa je začudeno le skomignil z rameni.

Pika na i petemu porazu Dallasa v zadnjih sedmih tekmah je bila poškodba Doriana Finneyja-Smitha, ki si je minuto pozneje nategnil prepono na desni nogi – enaka poškodba, zaradi katere je bil zvezdnik lige NBA LeBron James odsoten šest tekem, medtem ko Pascal Siakam iz Toronto Raptors deset na začetku sezone. Dorian je bolečino začutil ob pristanku, ko je skušal blokirati tekmečev met.

Slaba druga četrtina in zaostanek 20 točk v tretji

Zakaj so bile glave vroče pri Dallas Mavericks, lahko izhajamo iz dejstva, da jim tekma ni šla po željah. Po prvi četrtini je še kazalo, kot so si želeli, saj so jo dobili s 30:21, nakar je sledila porazna druga. Domačini so se razleteli, gostom pa se je met povsem zaustavil. Rezultat 36:14 zgovorno pove, kdo je bil vladar na parketu arene v Minneapolisu. "Naša energija ni bila prava. Domačini so jo imeli več. Govorica telesa ni bila prava, zlasti ne moja," je priznal Dončić.

V tretji so Volkovi ravno dve minuti pred koncem, ko je postalo vroče v taboru Dallasa, vodili že z 20 točkami naskoka (89:69). V zadnji četrtini so gostje nekoliko omilili zaostanek, vendar povsem ob koncu, ko so prišli do zaključnih deset točk zaostanka.

Anthony Edwards in Naz Ried sta bila pri zmagovalnem moštvu s 27 točkami najbolj razpoložena strelca, prvi pa se je ob tem lahko pohvalil še s 13 skoki in devetimi asistencami. V vrstah poražencev je bil Spencer Dinwiddie z 20 točkami najboljši strelec, Luka Dončića pa je imel ob koncu tretje četrtine v statistiki vpisanih 19 točk, šest skokov, sedem asistenc, ukradeno žogo in štiri izgubljene.

In kdo bo naslednji tekmec Dallasa? Spet Minnesota. Ekipi se bosta namreč pomerili še enkrat v noči na četrtek.

Vroče tudi v drugih dvoranah

V noči na torek je bilo kar nekaj zanimivih dvobojev v ligi NBA. Oklahoma je po drami premagala Portland Trailblazers, osrednji junak pa je bil Shai Gilgeous-Alexander, ki je 0,2 sekunde pred koncem zadel za zmago s 123:121, ob tem pa se je lahko pohvalil še s 35 točkami.

Pravi evropski strelski obračun smo lahko videli v New Orleansu. Grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo je za zmago Milwaukee Bucks s 128:119 prispeval 42 točk in 10 skokov, pri poražencih pa je imel izjemno predstavo s 37 točkami, 18 skoki in petimi asistencami Litovec Jonas Valančiunas.

Divje pa ni bilo le na zahodu, ampak tudi na vzhodu. Natančneje v Atlanti, kjer so gostovali vroči Čarovniki iz Orlanda. Ko je na semaforju kazalo 3,1 sekunde do konca, so imeli gostje še razlog za nasmeh, saj so po košu Markelleja Fultza vodili s 125:124, nakar je 1,1 sekunde pred zadnjim zvokom sirene Paolo Banchero storil prekršek nad Dejontejem Murrayjem. Hladnokrvno je zadel oba prosta meta za zmago Hawks, ki so tako prekinili niz šestih zaporednih zmag Orlanda – s 37 točkami in 13 asistencami je bil prvo ime obračuna Trae Young.

