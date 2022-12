Goran Dragić izlil dušo

Zasedba Chicago Bulls bi morala biti sodeč po imenih strah in trepet tekmecem v ligi NBA, vendar ne najde pravega stika z žogo. Ni ga niti proti Minnesoti Timberwolves. Goran Dragić in soigralci so izgubili s kar 126:150, prav kapetan slovenske košarkarske reprezentance pa po tekmi ni varčeval z besedami na račun igre Bikov. Zato pa se je zmage veselil Vlatko Čančar, a je spet pobiral zgolj drobiž ter gledal neverjetno predstavo Nikole Jokića.

Če v rednem delu po 48 minutah prejmeš 150 točk, pomeni, da je imel tekmec strelsko res navdahnjen večer, ali pa je bila tvoja obramba luknjičasta kot švicarski sir. Res da so košarkarji Minnesote zadeli 23 trojk, vendar je bila obramba Chicaga zelo slaba.

Ko so po koncu dvoboja Gorana Dragića, ki je tekmo končal pri šestih točkah, petih asistencah in treh skokih, v garderobi povprašali zakaj je tako, je sprva odgovoril z vprašanjem, nato pa odprl dušo: "Zakaj? Ne igramo kot ekipa! Nekdo mi je to rekel in je imel prav. Lažje je govoriti o žrtvovanju. Če se kdo drug žrtvuje, je lažje govoriti. Ko pa se moraš za ekipo žrtvovati sam, je to druga zgodba. Sprejeti moraš, a je težko. Vsi morajo to narediti. Vsi smo na isti ladji. Vsi igramo za iste barve, ekipo, mesto. Žrtvovati se moramo drug za drugega, da bo boljša obramba, boljša igra. Malenkosti so. V tej ligi te lahko vsak premaga, kar lahko vidimo."

V nadaljevanju se je dotaknil rešitve: "Zaupanje. Zaupati si moramo. V obrambi moramo biti na pravem mestu. V napadu enako. Postaviti se na pravo mesto, podati pravemu košarkarju …"

Ob tem je treba dodati, da so domačini igrali brez pomembnih članov ekipe. Zaradi poškodbe gležnja je manjkal center Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns ima težave z desno mečno mišico, najboljša rezerva Jordan McLaughlin z levo mečno mišico, medtem ko ima Taurean Prince nevšečnosti z desno ramo.

Chicago je v vzhodni konferenci na enajstem mestu in ni več v dosegu končnice, kar pred sezono od kakovostne zasedbe ni pričakoval praktično nihče.

Nora predstava Jokića

Ponoči je bil na delu tudi Vlatko Čančar s svojimi Denver Nuggets. Ti so doma na krilih Nikole Jokića, ki se je pohvalil s trojnim dvojčkom, ob tem pa imel neverjetne številke - 40 točk, neverjetnih 27 skokov in 10 asistenc -, s 119:115 premagali Charlotte Hornets.

Postal je tretji košarkar v zgodovini lige NBA po Wiltu Chamberlainu in Elginu Baylorju, ki je dosegel vsaj 40 točk, 25 skokov in 10 asistenc. Chamberlainu je to nazadnje uspelo daljnega leta 1968.

Zato pa so številke ostale prazne pri slovenskem reprezentantu. Na parketu je prebil zgolj tri minute, v tem času ni niti enkrat vrgel na koš, izgubil pa je eno žogo.

Kevin Durant je dosegel 26 od svojih 43 točk v tretji četrtini in poskrbel za veliko vrnitev in zmago za Brooklyn Nets nad Detroit Pistons s 124:121. Kyrie Irving je dodal 38 točk in mrežice so zmagale še šestič zapored.

Davis na prisilni počitek

Košarkar Los Angeles Lakers Anthony Davis bo zaradi poškodbe noge na petkovi tekmi svojega kluba proti Denverju moral počivati en mesec, je poročanje portala ESPN danes povzela spletna stran lige.

Anthony Davis se je poškodoval. Foto: Guliverimage

Davis se je poškodoval po nesrečnem pristanku na tleh po skoku v prvem polčasu te tekme. Kljub poškodbi desne noge je še igral do polčasa, pozneje pa potreboval zdravniško pomoč, konec tedna je opravil še dodatne preglede.

V tej sezoni ima Davis povprečje 27,4 točke na tekmo, kar ga uvršča na deseto mesto v ligi, ter 12,1 skoka, s čimer zaostaja le za Rudyjem Gobertom.

Vodstvo lige pa je sporočilo tudi, da je s 25 tisoč dolarji kazni oglobilo centra Bostona Ala Horforda zaradi "nepotrebnega in pretiranega stika s telesom tekmeca". Horford je na dvoboju z Orlandom s komolcem udaril tekmeca Moritza Wagnerja, zaradi česar je na tekmi dobil nešportno osebno napako in bil izključen.

