Bookerjevih 58 točk. Rekord sezone? Kje je Dončić? #video

V noči na nedeljo je Devin Booker za zmago Phoenixa nad New Orleansom dosegel kar 58 točk, njegovi soigralci skupaj pa 60. A to ni rekord dosedanjega dela sezone lige NBA. Joel Embiid je dal že 59 točk. In rekord Luke Dončića v 2022/2023?

Devin Booker Foto: Guliver Image Devin Booker je s Phoenix Suns ekipo New Orleans Pelicans premagal s 118:114. Sam je dal kar 58 točk. To sicer ni rekord njegove kariere, saj je marca 2017, ko je imel šele 20 let, dal kar 70 točk. Takrat so Suns sicer izgubili z Boston Celtics.

Suns so v tretji četrtini zaostajali z 59:83, nato pa je Booker priigral velik preobrat. Njegov trener Monty Williams je zelo slikovito opisal tokratno predstavo 26-letnika, ki je bil leta 2015 13. izbor na naboru: "Edini, ki bi ga lahko ustavil, sem bil jaz. Če bi ga potegnil iz igre." A ga ni. Booker je odigral vseh 24 minut v drugem polčasu.

Največ točk na eni tekmi v sezoni 2022/2023:



59 – Joel Embiid (zmaga 76ers 105:98 proti Jazz)

58 – Devin Booker (zmaga Suns 118:114 proti Pelicans)

55 – Anthony Davis (zmaga Lakers 130:119 proti Wizards)

53 – Joel Emiid (zmaga 76ers 131:113 proti Hornets)

51 – Devin Booker (zmaga Suns 132:113 proti Bulls)

51 – Darius Garland (poraz Cavaliers 124:129 proti Timberwovles)

50 – Stephen Curry (poraz Warriors 119:130 proti Suns)

...

44 – Luka Dončić (zmaga Mavericks 114:105 proti Magic)

Sedem košarkarjev je v sezoni 2022/2022 na eni tekmi doseglo več kot 50 točk. Največ Joel Embiid, ki je dal 13. novembra za zmago Philadelphie 76ers nad Utah Jazz 59 točk. Njegovi soigralci so jih skupaj dali 46. Končni rezultat tekme je bil 105:98. Tako Booker kot Embiid imata v tej sezoni že dve tekmi z več kot 50 točkami.

Orlandu je dal 44 točk. Foto: Reuters

Embiid je tudi prvi strelec lige, saj ima povprečje 33,3 točke na tekmo. Tako je prehitel tudi Luko Dončića, ki je pri povprečju 33 točk. Ljubljančan je na petih tekmah presegel mejo 40 točk, na nobeni to sezono pa petdesetice. Največ točk je dal konec oktobra na tekmi k Orlando Magic – 44. Dallas Mavericks so tisto tekmo dobili s 114:105. Trinajst košarkarjev je to sezono na eni tekmi dalo več točk kot Dončić, ni pa denimo med njimi Giannisa Antetokounmpa, ki ima prav tako rekord sezone 44 točk (ob zmagi Bucks nad Kings).