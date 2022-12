V pestrem večeru lige NBA nastopajo vsi trije klubi s slovenskimi legionarji. Luka Dončić je z Dallasom navdušil proti Portlandu in pri visoki zmagi (130:110) v zgolj 29 minutah prispeval 33 točk, dvoboj pa zaznamoval z najbolj atraktivnim in "zverinskem" zabijanjem v karieri. Goran Dragić je s Chicagom znova ostal praznih rok proti New Yorku (91:114) in prispeval 9 točk, Vlatko Čančar pa je z Denverjem izgubil proti Los Angeles Lakers.

Učinek slovenskih košarkarjev: Luka Dončić (Dallas): 33 točk (met za tri 5/9, met za dve 6/9, prosti meti 6/7), 9 as., 6 sk., 4 izg. žoge v 28 minutah in 50 sekundah



Goran Dragić (Chicago): 9 točk (met za tri 1/3, met za dve 2/3, prosta meta 2/2), 2 sk., 2 as., 1 izg. žoga v 16 minutah in 19 sekundah Vlatko Čančar (Denver): 3 točke (met za tri 1/1) v 2 minutah in 26 sekundah

Vrhunci dvoboja med Dallasom in Portlandom:

Atraktivno zabijanje Luke Dončića, ki je hitro postalo spletna uspešnica:

NO WAY LUKA DONCIC JUST DID THAT pic.twitter.com/e3rzUVhugw — Slightly Biased (@BiasedSlightly) December 17, 2022

Navijači Dallasa so lahko proti Portlandu prišli na svoj račun. Najbolj sta jih razvajala Luka Dončić in Christian Wood, ki je, čeprav je znova začel dvoboj na klopi, kot rezervist že v prvem polčasu dosegel 20 točk. Vseeno ni bil prvi strelec dvoboja, do takrat je še več točk prispeval 23-letni slovenski virtuoz (23). Dončić in Wood sta se tako vpisala v zgodovini kluba in postala prvi dvojec, ki je v polčasu dosegel vsaj 20 točk po treh letih. Nazadnje je to 12. decembra 2019 v Mehiki uspelo Dončiću in nekdanjemu soigralcu Sethu Curryju. Dvojec Dallasa, ki je vse bolj uigran, pa je zadržal izjemen ritem, oba košarkarja sta se izkazala z natančnostjo meta iz igre, tudi v nadaljevanju.

Luka Dončić (33) and Christian Wood (32) became the first pair of Mavs teammates to each score 30+ points since Dončić (32) and Kristaps Porzingis (32) at SAS on 11/12/21. https://t.co/TQW8jbh4KY — Mavs PR (@MavsPR) December 17, 2022

Mavericks so na njunih krilih dobili tretjo četrtino s 38:22 in ušli Portlandu na tako visoko prednost, da Dončiću v zadnji četrtini sploh ni bilo potrebno stopiti na parket. Dvoboj je končal s 33 točkami, kar je tudi njegovo povprečje v tej sezoni. Trenutno je drugi najboljši strelec lige NBA, na lestvici zaostaja le za vročim centrom Philadelphie Joelom Embiidom.

Mladi Ljubljančan je tako končal dvoboj pri 33 točkah, Wood pa jih je dosegel 32. To je njegov strelski rekord, odkar igra za klub iz Teksasa. Dallas se je lahko tako prvič po enem letu pohvalil z dvema igralcema, ki sta presegla mejo 30 točk. Kot zadnja sta to v dresu teličkov bila Dončić in latvijski orjak Kristaps Porzingis, ko sta 11. decembra 2021 proti San Antoniu oba dosegla 32 točk.

Zabijanje Dončića, o katerem se bo še govorilo

Dallas je znova pri pozitivnem razmerju zmag in porazov (15/15). Na lestvici zahodne konference zaseda deveto mesto. Foto: Reuters Dallas obožuje dvoboje s Portlandom. To je bila že njegova šesta zaporedna zmaga nad TrailBlazers, ki so s tem prekinili zmagoviti niz v ligi NBA. Pred gostovanjem v American Airlines Centru so namreč zmagali trikrat zapored, tokrat pa doživeli prepričljiv poraz (110:130).

Ta bi bil lahko še hujši, če Jason Kidd po visokem vodstvu po tretji četrtini (110:85) ne bi spočil najboljših igralcev. Dončić tako ni več stopil na parket, a je v slabih 29 minutah vseeno prispeval 33 točk. Tolikšno je tudi njegovo povprečje v tej sezoni, v kateri izstopa z največjim številom točk, odkar se dokazuje v ligi NBA.

Noro zabijanje Luke Dončića:

Za potezo dvoboja je poskrbel slabe tri minute pred koncem tretje četrtine, ko si je privoščil košarkarje Portlanda, se po mojstrskem preigravanju odrinil krepko pred košem, nato pa zverinsko, v slogu najbolj atraktivnih košarkarjev v ligi NBA, z eno roko zabil žogo v koš. Center Portlanda Drew Eubanks ga je skušal ustaviti, a je bila moč Dončićevega zabijanja tolikšna, da ni imel nikakršnih možnosti. LD77 se je po zabijanju, ki je hitro postal spletna uspešnica, prijel za glavo.

Pri gostih je izstopal Damian Lillard. Že v prvem počasu je dosegel 21 točk, do konca srečanja pa jih dodal le še tri (24) in tako prekinil niz štirih zaporednih tekem, na katerih se je lahko pohvalil z vsaj 35 točkami. Takšnega ima v tej sezoni le še Joel Embiid, v tem trenutku prvi strelec lige NBA, ki ima na lestvici majhno prednost pred Dončićem (33,3 proti 33,0).

Kemba Walker debitiral na domačem parketu Dallasa

Kemba Walker je prvič zaigral v dresu Dallasa v dvorani American Airlines Center. Foto: Reuters Prvič je na domači tekmi Dallasa zaigral Kemba Walker. Zvezdnik lige NBA, ki je imel v zadnjih letih ogromne težave s poškodbo kolena, je na domačem debiju dosegel šest točk.

Pri Dallasu sta zaradi zdravstvenih težav manjkala Avstralec Josh Green (desni komolec) in Nemec Maxi Kleber, ki bo zaradi poškodbe stegenske mišice odsoten vsaj še nekaj tednov, za dodatne težave pa je poskrbela poškodba Kanadčana Dwighta Powlla, ki je začutil bolečine v levi nogi v tretji četrtini, nato pa se ni več vrnil na parket.

