Hud udarec za Dončića in Dallas

Zasedba Dallas Mavericks ima pred nadaljevanjem sezone nove skrbi, saj si je na torkovem treningu Maxi Kleber strgal desno stegensko mišico in bo zato dlje časa odsoten s parketa. Za zdaj še ni znano, kdaj bo Nemec znova nared za igranje, ameriški mediji pa poročajo, da bo odsoten od šest do osem tednov.

Kleber naj bi bil po prvih napovedih odsoten 6-8 tednov, poroča The Athletic's Shams Charania. Kleber je ob ponedeljkovi zmagi Dallasa nad Oklahomo City Thunder igral 31 minut, vključno s celotno četrto četrtino. V poročilu o poškodbah za sredino tekmo s Clevelandom je bil njegov nastop dolgo časa pod vprašajem, preden so iz Dallasa dokončno sporočili, da ne bo zaigral. 30-letni Nemec v tej sezoni s klopi za Mavericks v povprečju dosega 6,2 točke in 3,5 skoka v 25,6 minutah na tekmo, zelo pomembno vlogo pa je nemški košarkar opravljal tudi v obrambi.

Ko ima Dallas v tej sezoni na parketu Kleberja je Dallas na sto posesti od nasprotnika boljši za 6,6 točke, kar je bolj učinkovito kot takrat, ko so na parketu JaVale McGree, Christian Wood ali Dwight Powell. Mavericks so brez Kleberja v tej sezoni pri izkupičku le ene zmage in petih porazov, kar je zaskrbljujoča novica za ekipo, ki v prvih dveh mesecih sezone z razmerjem zmag in porazov 14-14 in devetim mestom v zahodni konferenci ni navdušila.

