Konec sodnega spora med Dončićem in Mirjam Poterbin

Kot kaže, je konec sodnega spora med Mirjam Poterbin in Luko Dončićem.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova mati Mirjam Poterbin, ki sta bila v sodni bitki za nadzor nad blagovno znamko Luka Doncic 7, sta, kot vse kaže, končala sodni spor. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi Dončić zdaj umaknil svoje zahteve.

V zadnjih mesecih je v javnost pricurljala informacija, da sta se Luka Dončić in njegova mati Mirjam Poterbin zaradi lastništva nad blagovno znamko Luka Doncic 7 znašla na nasprotnih bregovih, spor pa sta reševala celo na sodišču. Septembra so Dončićevi odvetniki sprožili postopek za prekinitev registracije blagovne znamke Luka Doncic 7, ki je v lasti njegove mame Mirjam Poterbin, saj naj bi si sam želel upravljati svojo blagovno znamko, a so temu oporekali zastopniki Poterbinove.

Mirjam Poterbin je zatem na sodišče vložila zahtevek za zavrženje Dončićeve zahteve, saj po mnenju njenih odvetnikov "ni imel utemeljene podlage za izpodbijanje registracije". Upravljanje blagovne znamke Luka Doncic 7 je namreč zaupal njej, kar je Poterbinova dokazovala z njegovim podpisom.

A zgodba se je zapletla že veliko prej. Po številnih poskusih pogajanj o prenosu lastništva nad to registracijo je Dončić po besedah ​​svojih odvetnikov julija 2021 pisno sporočil, da želi to soglasje preklicati. Dončićevo operativno podjetje Luka99 Inc., s katerim imajo sklenjene pogodbe vsa njegova partnerstva z blagovnimi znamkami, je v torkovi vlogi delovalo kot uradni vlagatelj pritožbe.

Tik pred začetkom sezone 2021/22 je Dončić razkril nov logotip, ki je že prikazan na vseh njegovih čevljih in oblačilih znamke Jordan in ki vključuje njegove začetnice (LD), številko dresa (77) in S, ki predstavlja Slovenijo. Logotip je prikazan tudi v osrednjem krogu obeh igrišč, ki ju je Dončić septembra lani v sodelovanju s franšizo videoiger NBA 2K prenovil v Ljubljani. Toda njegove prve poskuse, da bi registriral LUKA DONCIC kot blagovno znamko pod svojim nadzorom, je USPTO predhodno zavrnil zaradi obstoječe blagovne znamke Luka Doncic 7, ki se ji po besedah Steina Mirjam Poterbin ni želela odpovedati in je še naprej uporabljala Dončićev prejšnji logotip.

Zdaj pa sta obe strani, kot poročajo ameriški mediji, vendarle našli skupni jezik oziroma se je sodni spor končal. "Zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić je končal bitko s svojo materjo zaradi pravic do blagovne znamke, ki uporablja njegovo ime, glede na poročilo sodišča za blagovne znamke," so zapisali na pravnem spletnem mestu Law 360. Druge podrobnosti dogajanja niso znane, naj bi pa Dončić na ameriškem uradu za patente in blagovne znamke umaknil svojo zahtevo.

Košarkar je septembra prek svojega podjetja Luka99 Inc. vložil zahtevo za izbris registracije blagovne znamke Luka Doncic 7, ki je v lasti njegove matere Mirjam Poterbin. A so v začetku minulega tedna iz omenjenega ameriškega urada sporočili, da je Dončić svojo zahtevo 5. decembra umaknil, kar pomeni, da so njegovo zahtevo zavrgli brez poseganja v katerokoli od pridobljenih pravic.

