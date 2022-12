Polom Dallasa brez Dončića, Dragić s Chicagom podiral rekorde #video

V Chicagu bi se morala prvič v tej sezoni pomeriti nekdanja ''zlata'' reprezentančna cimra Goran Dragić in Luka Dončić, a je najboljši strelec Dallasa in lige NBA nastop izpustil zaradi poškodbe stegenske mišice. Biki so smelo izkoristili odsotnost Dončića in goste iz Teksasa odpravili kar s 144:115. Nebogljeni Dallas, za katerega je debitiral Kemba Walker, je prejel največje število točk v tej sezoni, Chicago pa mu je v prvem polčasu nasul kar 82 točk! Dragić jih je v 16 minutah prispeval 14.

Gostovanje Dallasa v vetrovnem mestu se je sprevrglo v polom neslutenih razsežnosti. Manj kot 20 ur po razburljivi domači tekmi in dramatičnem porazu proti Milwaukeeju (105:106), na katerem je Luka Dončić prispeval 33 točk in 11 asistenc, Mavericks pa so zapravili že dobljen dvoboj, je čakal Kiddovo četo nov izziv. Tokrat se ga je lotila z oslabljeno postavo. Dončić, prvi strelec lige NBA, je izpustil srečanje zaradi poškodbe stegenske mišice, na seznamu poškodovanih sta se znašla še Nemec Maxi Kleber in Avstralec Josh Green, tako da se je trener Jason Kidd pred tekmo v Chicagu znašel v težavah.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Biki so se na domačem parketu znesli nad izčrpanimi gosti iz Teksasa. Že po prvem polčasu so vodili za 29 točk, takšno prednost pa ohranili tudi do konca. Naleteli so na slabo igro Dallasa v obrambi in zgolj v prvem polčasu dosegli 82 točk. S tem so poskrbeli za klubski rekord, kar se tiče točkovnega izkupička v prvem polčasu. Ni manjkalo dosti, pa bi padel celo absolutni rekord, kar se tiče učinkovitosti v posameznem polčasu. Ta je zdaj star že 32 let, Chicago pa je leta 1990 v drugem polčasu nasul Phoenixu neverjetnih 86 točk!

Goran Dragić je v 16 minutah dosegel 14 točk. Ko je bil na parketu, je bil Chicago boljši od gostov iz Teksasa za +18. Foto: Reuters

Tokrat v napadu ni imel posebnih preglavic z razglašenim Dallasom, ki je brez pomoči treh pomembnih igralcev, najbolj je pogrešal vodilnega asa Luko Dončića, kmalu podpisal predajo. Chicago je iz igre metal kar 63,5 odstotno, kar je njegov najboljši dosežek v tej sezoni, Dallas pa je na drugi strani prejel kar 144 točk. Toliko jih po rednem delu srečanja v tej sezoni še ni dobil.

Največji strelski festival Chicaga v tej sezoni

Najboljši strelec dvoboja je bil DeMar DeRozan (28 točk). Foto: Reuters Slovenskega obračuna med Goranom Dragićem in Luko Dončićem tako žal ni bilo. Slovenske barve je na tekmi branil le 36-letni Ljubljančan, ki je v 16 minutah ob dobrem metu iz igre (5/7, od tega 2/3 za tri točke) prispeval 14 točk in 3 asistence, s tem pa močno presegel povprečje doseženih točk v tej sezoni. V drugi četrtini je pomagal Chicagu do povišanja prednosti, biki so omenjeno četrtino dobili kar z 42:23!

Pri Chicagu sta izstopala DeMar DeRozan (28 točk in 9 skokov) in Nikola Vučević (20 točk in 8 skokov), v strelskem festivalu bikov pa so vsaj 16 točk dosegli še štirje košarkarji. Ayo Dosunmu jih je dal 17, Zach LaVine, Patrick Williams in Derrick Jones Jr. pa 16. Skupaj so dosegli največje število točk v tej sezoni (144), navdušili občinstvo v dvorani United Center in razmerje zmag in porazov popravili na 11-14. Trener Billy Donovan je bil zelo zadovoljen s predstavo izbrancev, ki so se izkazali z nesebičnostjo.

Goran Dragić in Andre Drummond sta poskrbela za eno najbolj atraktivnih točk dvoboja:

Goran Dragic lobs to Andre Drummond for the reverse dunk 💥pic.twitter.com/7vKHvBlgDc — Bulls Nation (@BullsNationCP) December 11, 2022

Pri Dallasu, ki je v dveh dneh vpisal dva poraza, sta ob odsotnosti LD77 v napadu največ točk dosegla Spencer Dinwiddie (27) in Christian Wood (21), Dorian Finney-Smith pa ni dosegel niti ene točke! Dallas je za tri točke metal le 25-odstotno (11/44), Chicago pa je zadel več kot polovico vseh metov izza velike črte (19/34).

''Pogrešali smo tri izmed osmih najpomembnejših igralcev, a je to pomenilo, da so prejeli priložnost za nastop drugi. Če prejmeš že v prvem polčasu 82 točk, je zelo težko kogarkoli premagati,'' je po prepričljivem porazu dejal Kidd.

Kemba Walker, ki pri Dallasu nosi številko 34, je v prvem nastopu za Mavericks dosegel 8 točk. Foto: Reuters

Prvič je za Dallas nastopil Kemba Walker. Krstni nastop mu ne bo ostal v prijetnem spominu. Doživel je prepričljiv poraz, po katerem je razmerje zmag in porazov Dallasa padlo na 13-13, v dobrih 19 minutah pa je ob metu iz igre 2/5 (prosti meti 4/5) dosegel 8 točk.

Dallas bo novo tekmo odigral v noči na torek, ko bo gostil Oklahoma City. Trener Kidd je napovedal, da se bo o tem, ali bo Luka Dončić za naslednjo tekmo že prišel v poštev za nastop, odločal v ponedeljek. Chicago čaka nov spopad v ligi NBA že prihodnji večer, odpravlja se na gostovanje v Atlanto.

V ligi NBA nasprotnika na parketu, a sta velika prijatelja zunaj njega. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Povprečje Gorana Dragića: 8,1 točke, 1,6 skoka, 3,2 asistence v 17,1 minute na 24 tekmah

Povprečje Luke Dončića: 32,9 točke, 8,5 skoka, 8,8 asistence v 36,8 minute na 24 tekmah

Dragić spregovoril o Dončiću in reprezentanci

Pred obračunom Chicaga in Dallasa se je o odnosu z Dončićem za Chicago Tribute razgovoril njegov starejši reprezentančni kolega. "Še vedno sem presenečen, ko se spomnim nazaj na Luko, ki je bil star pet let in je imel žogo ves čas v rokah. In ta majhen fant se je razvil v enega najboljših košarkarjev na svetu. Ko sva leta 2017 prvič igrala skupaj, sem vedel, da ga čaka lepa prihodnost. A priznam, da me je presenetilo, da je v tako kratkem času postal tako dominanten igralec. Vedno rad igram z njim, a nikoli ni dobro, ko igraš proti njemu," je dejal Dragić.

Bo Goran spet oblekel slovenski dres? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Luka se vedno odloči za pravo potezo. Če ga oviraš pri metu, bo našel pot do koša z asistenco. Res je dovršen košarkar, ki ga je nemogoče zaustaviti," je bil jasen Dragić, ki je Luko označil za kopijo njegovega očeta Saše. Opisal ga je kot zelo tekmovalnega, a razigranega in velikega šaljivca.

Dragiću so na druženju z mediji zastavili tudi vprašanje, ali se bo še kdaj vrnil v reprezentanco, a slovenski kapetan na to ni dal jasnega odgovora. "Ne bi bilo prav, da zdaj odgovarjam na to vprašanje, ker se lahko zgodi še ogromno. Povedal sem jim, da so vrata še vedno odprta, tako da bomo videli po koncu sezone," je dejal Dragić, ki je ob tem še zatrdil, da tudi če se bo še enkrat vrnil v izbrano vrsto, bo to zagotovo njegovo zadnje poletje v reprezentančnem dresu.

