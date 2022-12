Katastrofa Phoenixa, Dragić boljše volje pred spopadom z Dončićem

Na derbiju večera sta se spopadla Phoenix in Boston, najboljši ekipi zahodne in vzhodne konference. Celtics so bili na gostovanju premočni. Sonca so podobno kot pred dnevi v Dallasu doživela visok poraz (98:125), o zmagovalcu je bilo odločeno zelo hitro. Kelti so že po prvem polčasu vodili za +27, pozneje je prednost narasla na 45 točk.

Vrhunci dvoboja v Phoenixu:

Moštvu iz Arizone ni pomagala niti vrnitev izkušenega zvezdnika Chrisa Paula, ki je odpravil težave z desno peto in se vrnil po 14 tekmah. 37-letnik je proti najboljši ekipi v ligi NBA odigral 24 minut in dvoboj končal v znamenju štiric. Prispeval je štiri točke, skoke in asistence. Njegov soigralec Devin Booker, najboljši strelec Phoenixa, ki kotira visoko tudi na lestvici za MVP-igralca sezone, je dosegel 17 točk, največ pa jih je za Sonca dosegel rezervist Josh Okogie, kar 28. To je tudi njegov strelski rekord v karieri.

Jayson Tatum je v vrhunski formi. Foto: Reuters

Gostiteljem sta največ preglavic povzročala Jayson Tatum in Jaylen Brown. Oba sta dosegla 25 točk. Tatum je četrti najboljši strelec lige NBA. Kelti so najboljši v tej sezoni, na 26 nastopih so izgubili le petkrat.

Tatum skočil pred Dončića



Jayson Tatum je prejšnji teden na lestvici kandidatov za priznanje MVP-igralca sezone (Kia MVP Ladder) prehitel Luko Dončića. Ponos slovenske košarke je pred tem pisal zgodovino in zasedal prvo mesto, a ga je prehitel zvezdnik Bostona, trenutno najbolj vroče ekipe lige NBA. Tatum is back on 🔝@Kia MVP Ladder: https://t.co/3aVLs54hsS pic.twitter.com/9fTvE01Ymn — NBA TV (@NBATV) December 2, 2022 Dončić je na drugem mestu, ki si ga deli s prijateljem Nikolo Jokićem (Denver), na lestvici sledita Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), s katerim se bo Dončić pomeril na naslednji tekmi v noči na soboto, in Devin Booker (Phoenix), ki je doživel ponižanje v Bostonu. Seznam najboljših deset trenutno dopolnjujejo še Stephen Curry, Kevin Durant, Ja Morant, Donovan Mitchell in Jaylen Brown. je prejšnji teden na lestvici kandidatov za priznanje MVP-igralca sezone (Kia MVP Ladder) prehitel. Ponos slovenske košarke je pred tem pisal zgodovino in zasedal prvo mesto, a ga je prehitel zvezdnik Bostona, trenutno najbolj vroče ekipe lige NBA.Dončić je na drugem mestu, ki si ga deli s prijateljem(Denver), na lestvici sledita(Milwaukee), s katerim se bo Dončić pomeril na naslednji tekmi v noči na soboto, in(Phoenix), ki je doživel ponižanje v Bostonu. Seznam najboljših deset trenutno dopolnjujejo šein

Phoenixovo trpljenje proti Bostonu ponazarja prizor iz tretje četrtine, ko so Mikal Bridges, Chris Paul in Devin Booker hoteli obvladati žogo, a se jim je nepričakovano izmuznila in prišla do Marcusa Smarta, ki je sprejel darilo in dosegel koš.

Marcus Smart with the hustle display 💪pic.twitter.com/4OtbQOngcw — Celtics Nation (@CelticsNationCP) December 8, 2022

Dragićevi prekinili niz porazov, zdaj prihaja Dončić

Biki v zadnjem obdobju ne zmagujejo prav pogosto, zato so se zmage nad Washingtonom, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice (poškodba na nedeljski tekmi proti Los Angeles Lakers) do nadaljnjega ostal brez najboljšega strelca Bradleyja Beala, še toliko bolj razveselili. Na zadnjih 12 tekmah so zmagali le štirikrat, proti Wizards pa so prekinili niz treh zaporednih porazov.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Goran Dragić podobno kot na zadnjih tekmah ni igral veliko. Na parketu je prebil le 11 minut, v tem času prispeval dve točki (met za tri 0/1, met za dve 1/3), tri asistence in en skok, obenem pa izgubil dve žogi. Veliko večino točk so pri Chicagu dosegli trije košarkarji. DeMar DeRozan je kar 15 od 27 točk prispeval v zadnji četrtini, Nikola Vučević in Zach LaVine pa sta jih dala 25. Črnogorec se je izkazal z 11 skoki.

Washington je vpisal četrti zaporedni poraz, največ točk pa sta dosegla Kristaps Porzingis (28 točk, za tri točke je metal 0/6) in Kyle Kuzma (21).

Dragića naslednja preizkušnja čaka v noči na nedeljo, ko v vetrovno mesto prihaja njegov nekdanji reprezentančni cimer Luka Dončić. To bo njun prvi spopad, odkar Dragić nosi dres Chicaga s številko 7. Dragić bo v Dallasu gostoval pri koncu sezone, 8. aprila 2023.

Ja Morant (Memphis) je vpisal drugi trojni dvojček v tej sezoni. Proti Oklahoma Cityju je dosegel 26 točk (met iz igre 8/16), 13 skokov in 11 asistenc. Skupno je Morant v karieri dosegel sedem trojnih dvojčkov, kar je tudi rekord franšize. Foto: Reuters

