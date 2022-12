Dončiću se je smejalo, ponižali so najboljšo ekipo zahoda

Kako suvereni so bili košarkarji Dallas Mavericks v obračunu proti vodilni ekipi zahodne konference Phoenix Suns, pove dejstvo, da je Luka Dončić celotno četrto četrtino presedel na klopi in "počival" za obračun z Denver Nuggets, ki bo sledil že v noči na sredo. K zmagi s 130:111 je prispeval 33 točk, šest skokov in osem asistenc.

Zdaj je že nekako jasno, da so košarkarji Dallas Mavericks v domačem American Airlines Centru v tej sezoni povsem drugačno moštvo kot na gostovanjih. Po novem uspehu proti Phoenix Suns so prišli do desete zmage v trinajstih obračunih, medtem ko so na tujem na desetih tekmah izgubili kar osemkrat.

Vrhunci Dallas Mavericks : Phoenix Suns

Tudi uvodni obračun ob vstopu v novo tekmovalno obdobje proti Phoenix Suns, pa čeprav so takrat že vodili z 22 točkami. Nič kaj drugačen ni bil prvi polčas niti tokrat. Luka Dončić in soigralci so se dobesedno poigrali z ekipo, ki je najboljša na divjem zahodu. Po prvih 24 minutah igre so namreč vodili s 67:41, kar je drugi najboljši prvi polčas Dallasa v tej sezoni. Denverju so sredi novembra nasuli 73 točk. In prav Nuggets našega Vlatka Čančarja bodo stali nasproti že v noči na sredo.

Takšna razlika ob polčasu je bil idealen scenarij za trenerja Mavericks Jasona Kidda, da je nosilce, ki jih čez 24 ur čaka nov obračun, nekoliko odpočil. Ob tako visoki prednosti Dončiću sploh ni bilo treba stopiti na parket v zadnji četrtini. Gostje se namreč v drugem delu niso nikoli približali na manj kot 17 točk zaostanka, kar pove, kako dominantni so bili na domačih tleh.

Luka s takšnimi številkami kot celotna liga skupaj

Luka je bil ob polčasu ob odličnem metu iz igre (9/13) pri 24 točkah, šestih skokih in petih asistencah. Tretjič v sezoni se je zgodilo, da je v prvem delu presegel 20-5-5, kar je ravno toliko, kot so preostali košarkarji v ligi NBA zmogli skupaj – po enkrat Stephen Curry, Nikola Jokić in Devin Booker.

Vrhunci igre Luke Dončića

Slednji, s katerim sta se zapletla tudi v besedni obračun, je bil tokrat povsem ponižan. V zadnjih štirih dvobojih je denimo v povprečju dosegal 39 točk, ta večer je bil zaustavljen pri zgolj 11 točkah. V prvi četrtini je zgrešil vseh sedem metov, ko je bil Dončić že pri 13 točkah, štirih skokih in 4 asistencah, Dallas pa je vodil s 33:15.

A ni bil le Luka na parketu. Tokrat so Mavs delovali kot naoljena mašina. Izkazal se je Josh Green. Ob njegovi prisotnosti je Dallas pridobil 26 točk, tekmo pa končal pri 16 točkah, petih asistencah in štirih skokih. Svoj del posla sta opravila tudi Spencer Dinwiddie z 21 točkami in Chris Wood z 18 točkami, 9 skokih in petimi asistencami.

Prav poseben podvig pa je uspel Jardenu Hardyju. Kidd mu je odmeril dve minuti, v tem kratkem času pa je natresel deset točk.

Kidd: Tako bi rad, da igramo

Zmaga za Dallas je bila potrebna kot voda v Sahari. Zlasti, ker so izgubili pet od zadnjih sedem tekem. In ko na kolena spraviš najboljšo ekipo v konferenci, je uspeh še toliko slajši. Morda je na dobro predstavo Teksašanov vplival igralec ameriškega nogometa Odell Beckham Jr., ki si je ogledal obračun z roba parketa. Prosti igralec v NFL ligi je na tarči Dallas Cowboys. Kako močno si ga želijo imeti ljubitelji tega športa v tem mestu, smo lahko večkrat slišali ob skandiranju navijačev, ki so vzklikali "OBJ, OBJ, OBJ".

Luka Dončić bo danes letel proti Denverju, kjer ima že v noči na sredo obračun z Vlatkom Čančarjem in preostalimi košarkarji Denver Nuggets. Foto: Reuters

Povrhu vsega so Dončić in druščina prekinili niz desetih zaporednih porazov proti Suns, če gledamo le tekme rednega dela. Poznavalci košarke se namreč dobro spomnite, kako je bilo v zadnji končnici, ko so v odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala izločili Phoenix.

"Tako bi rad, da igramo. Da si žogo podajamo, iščemo dober met, si pomagamo v obrambi in skačemo za odbite žoge," je bil razumljivo zadovoljen trener Kidd.

Liga NBA, 5. december: Dallas Mavericks : Phoenix Suns 130:111

Dončić 33 (met za 3 4/9, za 2 8/11, prosti meti 5/7), 6 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 2 bl., 3 izg .žoge v 29 min., Dinwiddie 21, Wood 18, 9 sk., 6 as., Hardaway jr. 17, Green 16; Ayton 20, Payne 14, 10 as.,



Charlotte Hornets : Los Angeles Clippers 117:119

Oubre Jr. 28, Washington 26; George 19, 7 as., Leonard 16 Jackson in Batum 13



Orlando Magic : Milwaukee Bucks 102:109

Wagner 25, Banchero 20, 12 sk., 7 as., Fultz 20; Antetokounmpo 34, 13 sk., Holiday 17, 10 as., 8 sk.



Atlanta Hawks : Oklahoma City Thunder 114:121

Murray 24, Young 23, 10 as.; Gilgeous-Alexander 35, Giddey 17



Toronto Raptors : Boston Celtics 110:116

Siakam 29, 8 sk., 7 as., Barnes 21; Tatum 31, 12 sk., Brown 22, 8 sk., 8 as.



Houston Rockets : Philadelphia 76ers 132:123 /po dve podaljških/

Green 27, 7 as., Porter Jr. 24, Eason 18; Embiid 39, Harris 27, Harden 21



Memphis Grizzlies : Miami Heat 101:93

Jones 28, 10 as., Aldama 18, 10 sk.; Herro 23, 13 sk., 5 as., Butler 18, 8 as., 6 sk.



4:00, Golden State Warriors - Indiana Pacers

Lestvica:

