Slovenski reprezentant v drugem svetu, kot ga je vajen

Vlatko Čančar ima v zadnjem obdobju razlog za zadovoljstvo. Na parketu prebije veliko minut in kaže dobre predstave.

Foto: Reuters

Kaj pomeni biti potrpežljiv, zelo dobro ve slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar. Vse od prihoda v ligo NBA leta 2019 je čakal na svojo pravo priložnost. Na začetku sezone je bilo še videti, da se mu zgodba iz preteklosti ponavlja, a se je v zadnjem obdobju vse obrnilo. Njemu v prid. Ponujene minute je zgrabil z obema rokama in dal vsem vedeti, da si zasluži mesto v najmočnejši ligi na svetu.

Vlatko Čančar je sredi lanske sezone po dolgem čakanju le prišel na svoj račun. Videti je bilo, da je zanj v ligi NBA le posijal sončen žarek, vendar mu jo je nato zagodla poškodba stopala, zaradi katere je moral na operacijo. Lahko bi rekli, da se je spet znašel na začetku.

V reprezentančnem dresu je poleti kazal dobre predstave in čutiti je bilo, da bodo to opazili tudi onstran Atlantika. A se to ni uresničilo. Vrnil se je v preteklost. Na prvih 14 tekmah sezone je bil spet deležen le drobtinic, kar je za mladega košarkarja najslabši mogoč scenarij.

Vlatko Čančar sezona 2022/23 Točke: 5,3 Skoki: 1,7 Asistence: 0,9 Minute: 12,7

Po poškodbi dveh "odjemalcev" minut vstopil v drug svet

Ko sta se poškodovala Michael Porter Jr. in Jeff Green, ki sta velika odjemalca minut, so se mu odprla nova vrata.

Na zadnjih šestih tekmah je tako v povprečju igral 22 minut in v tem času dosegal 9,5 točke, 2,7 skoka in 2 asistenci. Opozoril je nase.

Foto: Reuters

Navijače Denverja je prvič dvignil na noge na prvi zanj resnejši tekmi. Proti Oklahomi je igral kar 35 minut, v tem času pa zablestel z 19 točkami, štirimi skoki in petimi asistencami. Drugič je pustil odprta usta številnim ljubiteljem košarke, potem ko je z izjemnim zabijanjem praktično z linije prostih metov pokazal drugačen repertoar.

Ker v preteklosti ni bil deležen tolikšnega odmerjenega časa, je razumljivo, da v njegovi igri kljub vsemu prihaja do oscilacij. Vendarle športnik potrebuje tekme, da lahko razmišlja o kontinuiteti. In Čančar jo bo potreboval, če bo želel stopiti višje.

Denver ob Čančarjevi prisotnosti prav tako uspešen

Tega se dobro zaveda tudi sam. Verjetno prav tako pogleduje, kdaj se bosta "prvokategornika" vrnila v pogon, saj jima bo najverjetneje takrat spet moral predati mesto na parketu. Kako resna je poškodba pete pri Michaelu Porterju, še ni znano oziroma datum vrnitve ni znan.

Jeff Green medtem ni preveč oddaljen od povratka, potem ko je prejel udarec v koleno. Že za zadnjo tekmo je bil v igri, da bi lahko bil v kadru, vendar so se pri Denverju odločili, da z njim še počakajo.

Z Dončićem se bosta spet srečala v noči na sredo, tokrat v Denverju. Foto: Reuters

Kar v vsem tem pomaga Čančarju, je dejstvo, da so Nuggets ob njegovi prisotnosti in odsotnosti nekaterih poškodovanih košarkarjev učinkoviti. Na šestih tekmah so zmagali štirikrat. V izjemno izenačeni zahodni konferenci se nahajajo na tretjem mestu. Naslednji test jih čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Dallas Mavericks Luke Dončića.

Ekipi sta se v tej sezoni dvakrat že pomerili, obakrat v Dallasu, po enkrat pa sta bili uspešni. Čančar je na obeh obračunih v povprečju igral po 17 minut na tekmo, Denver pa je obakrat igral brez poškodovanega prvega zvezdnika Nikole Jokića, ki bo v sredo predstavljal veliko oviro za Dončića in ekipo.