Čančar proti najslabši ekipi igra za četrto zmago zapored

V noči na četrtek v ligi NBA igrata Goran Dragić in Vlatko Čančar. Težje delo bodo imeli Dragić in soigralci, ki gostujejo pri Poenix Suns.

Phoenix Suns so s 14 zmagami in le šestimi porazi prva ekipa zahodne konference. Chicago Bulls so na lestvici vzhodne konference v spodnji polovici, saj imajo devet zmag in 11 porazov. Phoenix je to sezono doma izgubil eno samo tekmo. V svojih vrstah pa ima košarkarja, ki je tako vroč kot Luka Dončić. Devin Booker je dal na zadnji tekmi kar 44 točk. Veteran Chris Paul pa zaradi poškodbe pete za Sunse še naprej ne igra.

Lažje delo bi moral imeti Vlatko Čančar z Denver Nuggets, saj igrajo z zadnjeuvrščeno ekipo zahoda. To so Houston Rockets, ki imajo po 20 tekmah samo pet zmag. Denver je na drugem mestu konference s 13 zmagami. Nuggets so zmagali zadnje tri tekme. Z Rockets so igrali že v ponedeljek in zmagali s 129:113. Čančar kljub 19 minutam na parketu ni dal niti točke. Je pa na zadnjih petih tekmah vselej igral več kot 10 minut.

Liga NBA, 30. november: Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers

Orlando Magic – Atlanta Hawks

Boston Celtics – Miami Heat

Brooklyn Nets – Washington Wizards

New York Knicks – Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

Denver Nuggets – Houston Rockets

Phoenix Suns – Chicago Bulls

Utah Jazz – Los Angeles Clippers

Sacramento Kings – Indiana Pacers

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers

Lestvici: