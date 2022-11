Dončić z briljantno predstavo spravil na kolena prvake, hkrati pisal zgodovino

Luka Dončić se je s soigralci prebudil in zrežiral odlično predstavo, pod težo katere so padli aktualni prvaki.

Luki Dončiću se po štirih zaporednih porazih spet smeji. S soigralci so v ponovitvi lanskega finala zahodne konference v razburljivi tekmi na kolena spravili aktualne prvake Golden State Warriors (116:113). Zvezdnik teksaškega moštva je obračun zaključil s petim trojnim dvojčkom v tej sezoni – 41 točk, 12 skokov in 12 asistenc. Ob tem se je lahko pohvalil še s štirimi ukradenimi žogami in postal deseti košarkar po letu 1973, ki je dosegel trojni dvojček ter imel ob tem vsaj toliko ukradenih žog.

Pravo košarkarsko poslastico so spremljali navijači Dallas Mavericks v razprodanem American Airlines Centru. Za domače se je obračun začel sanjsko. Po osmih minutah igre so vodili s 23:6. V zraku je bilo čutiti, da bi lahko bil ta večer spet eden tistih, ko bodo Luka Dončić in druščina na koncu zapuščali parket dvignjenih glav.

Zmago so dobesedno krvavo potrebovali, potem ko so izgubili zadnje štiri tekme in niso kazali pravih obrazov. In podati so se morali v neizprosen boj, da so na koncu preskočili aktualne prvake, ki so Dallas v pretekli sezoni s 4:1 v zmagah izločili v konferenčnem polfinalu.

Po visokem vodstvu sledilo izenačeno nadaljevanje in dramatična končnica

Sredi druge četrtine se je zgodba vrnila praktično na začetek. Ekipi sta bili namreč enakovredni pri 40:42. In od takrat naprej smo spremljali pravo poslastico, kot jih videvamo v izločilnih bojih lige NBA.

Zlasti zadnja četrtina je imela takšen pridih. Ko je zvezdnik Bojevnikov Stephen Curry zadel trojko za vodstvo s 110:108 dve minuti pred kocem, se je začel v glavah domačih vrteti črn scenarij. A za kratek hip. Vsega 20 sekund pozneje se je spet obrnilo na stran Dallasa. Po Lukovi 12 asistenci je trojko vrnil Tim Hardaway jr., ki bil z 22 točkami drugi najboljši strelec Mavs.

Dončić med drugim tudi blokiral met Curryju, Kidd nasmejal novinarje

Ko sta zadela še Josh Green in Dončić, ki je ob tem blokiral še Curryjevo polaganje, je Dallas v zadnjo minuto vstopil s prednostjo treh točk pri 115:112. V zadnjih 60 sekundah igre je bilo nato zelo napeto, domači navijači pa na trnih.

Jordan Poole je kot prvi zgrešil trojko, nato še Hardaway jr. na drugi strani ter Klay Thompson odločilno za morebiten podaljšek 2,6 sekunde pred koncem. Ko je odbito žogo v roke pograbil Dončić, je bilo jasno, da je zmaga ostala doma. "Ne bom vam lagal, ustrašil sem se. Vendarle je to Klay in on ne zgreši veliko odprtih metov," se je košarkar s številko 77 na hrbtu dotaknil zadnjega meta tekmeca.

Slovenski čudežni deček se je lahko pohvalil z 51. trojnim dvojčkom v karieri in s petim v sezoni, kar ga uvršča na prvo mesto v ligi. K zmagi je prispeval 41 točk, 12 skokov in 12 asistenc. "Moram bolje zadevati proste mete," je v svojem slogu pripomnil ob pogledu na sanjsko predstavo, ki se je končala s trojnim dvojčkom in več kot 40 doseženimi točkami, ter dal vedeti, da se mu je roka zastresla nekoliko bolj le pri prostih metih - zadel je devet od petnajstih poskusov. Zbrane predstavnike sedme sile pa je ob novem Lukovem podvigu nasmejal glavni trener Dallas Mavericks Jason Kidd: "Ja, postaja dolgočasno."

Spet spisal predstavo, ki so bile v zgodovini lige NBA redke

Ob tem je Dončić vknjižil še štiri ukradene žoge. Ameriški statistiki so nemudoma začeli operirati z njegovimi številkami in brskati po zgodovini. Prišli so do zaključka, da je postal šele deseti košarkar v ligi NBA po letu 1973, ki je imel trojni dvojček in ob tem vsaj štiri asistence. Legendarnemu Michaelu Jordanu je denimo ta podvig uspel dvakrat. Prav tako je postal deseti košarkar, ki je pred dopolnjenim 24. rojstnim dnevom na več kot 20 tekmah presegel mejo 40 točk.

V Dallasovi zgodovini pa se je Luka izenačil na drugem mestu z Dirkom Nowitzkim po številu tekem z več kot 40 točkami. Zdaj je pred njim le še Mark Aguirre, ki mu je to uspelo na 22 obračunih. Ob takšnem nadaljevanju bo kmalu padel tudi ta klubski rekord.

Novo priložnost, da se Luka približa temu dosežku, bo imel v noči na petek, ko bo gostoval pri Detroit Pistons. Ti so v noči na sredo visoko izgubili proti New York Knicks (110:140), slednji pa bodo nato sobotni tekmec Dončića in soigralcev, s katerimi se bodo pomerili ob Slovencem ljubi uri – dvoboj se bo namreč začel ob 18.30 po slovenskem času.

Walker za pomoč v napadu

Dallas se je v teh dneh poslovil od Facunda Campazza, v zasedbo pa bodo Mavericks dodali Kembo Walkerja, ki je imel v zadnjih letih ogromno težav s poškodbami kolen. Kot poročajo ameriški mediji, se je Walker Dallasu pridružil za veteranski minimum. "Hoteli smo dodati nekaj fleksibilnosti našemu napadu. Tako kot lani v tem času si ustvarjamo lepe priložnosti za met, sploh za tri, a zadenemo jih premalo. Kemba bo tako zagotovo Kiddu in ekipi pomagal izboljšati naš napad," je o novi okrepitvi Dallasa novinarju Bradu Townsendu povedal Walker.

Liga NBA, 29. november Dallas Mavericks : Golden State Warriors 116:113

Dončić 41 (za 3 4/9, za 2 13/18, prosti meti 9/15), 12 sk., 12 as., 4 ukr. žoge, 1 bl., 5 izg. žog v 39 min., Hardaway jr. 22, Dinwiddie 14; Curry 32, Kuminga 14, 10 sk., Green 12 Detroit Pistons : New York Knicks 110:140

Stewart 19, Bogdanović in Bagley III 13; Randle 36, Brunson, Barrett in Grimes 16



Portland Trail Blazers : Los Angeles Clippers 112:118

Simons 37, Grant 32; Powell 32, Jackson 24, 12 as., 7 sk., Covington 15

Lestvici:

