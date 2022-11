Po štirih zaporednih porazih, skupaj pa že desetih, s katerimi so zdrsnili na 11. mesto zahodne konference lige NBA, so očitno pri Dallas Mavericks le dojeli, da je treba okrepiti ekipo. Podpisali naj bi sodelovanje s Kembo Walkerjem. Nekdanji zvezdnik Charlotta ima zadnji dve sezoni velike težave s koleni.

Luka Dončić potrebuje pomoč, sam ne more na vsaki tekmi Dallasu priboriti zmage. Foto: Reuters The Athletic in Shams Charania poročata, da nameravajo Dallas Mavericks podpisati sodelovanje s Kembo Walkerjem. Pri tem bodo odpustili Facunda Campazza, ki je dobil priložnost za igro samo na sedmih tekmah, od tega le na dveh več kot 10 minut. Košarkar iz Argentine je za Dallas dal le 10 točk.

Triintridesetletni Walker je bil nazadnje član New York Knicks, poleti so ga poslali v Detroit Pistons, a so se ti pred dvema tednoma odrekli njegovim storitvam. V zadnjih dveh sezonah je skupaj odigral 80 tekem. V obeh je imel namreč težave s poškodbo kolena. Za New York je tako v prejšnji sezoni dajal po 11,6 točke na tekmo (5,3 asistence).

"Vem, da lahko komu še pomagam. Vem, da še vedno lahko igram košarko na najvišji ravni," je pred dnevi dejal Walker. Treniral je na Floridi, da bi vendarle še dobil priložnost v ligi NBA, in sicer kot adut s klopi. Zaradi kolen pomeni tveganje za ekipe.

Walker je bil deveti izbor na naboru leta 2011. Prvih osem sezon je igral za Charlotte, nato dve za Boston. Štirikrat je bil izbran na tekmo NBA All Star. Na vrhuncu svoje kariere je bil ključni mož Charlotta, ko je v sezoni 2018/2019 dajal po 25,6 točke na tekmo ter imel še 5,9 asistence in 4,4 skoka.