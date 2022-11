Nov razlog za skrb za Luko Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so na gostovanju pri Milwaukee Bucks zabeležili že četrti poraz v nizu. Zasedba Jasona Kidda je klonila s 115:124 in tako ostaja pri mizernem izkupičku na gostovanjih v tej sezoni, saj je na osmih tekmah zmagala le enkrat. Luka Dončić je tekmo končal pri 27 točkah, 12 asistencah in petih skokih, a to na koncu ni bilo dovolj za drugo najboljšo zasedbo vzhoda.