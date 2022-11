Dan, ki ga bo skušal Luka Dončić čimprej pozabiti

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem so zabeležili še tretji zaporedni poraz oziroma četrti neuspeh na zadnjih petih tekmah. Mavericks so bili s 100:105 prekratki na gostovanju pri Toronto Raptors, ki so sicer pred tem izgubili štiri zaporedne medsebojne tekme z Dallasom. Dončić je obračun končal pri 24 točkah, sedmih skokih in osmih asistencah, ob bledi predstavi soigralcev pa je večkrat deloval, kot da je povsem brez energije in želje, razočaranja ni skrival niti po koncu srečanja.

Učinek Luke Dončića: 24 točk (6/11 za 2, 2/4 za 3, 6/9 prosti meti), 7 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 42:43

Košarkarji Dallas Mavericks so na gostovanju pri Toronto Raptors zabeležili nov poraz, že svoj šesti na sedmih gostovanjih v tej sezoni. Po sicer dobrem začetku obračuna je sledilo skromno nadaljevanje zasedbe Jasona Kidda, ki je bila sicer vse do konca v igri za zmago, a je bila v zaključku premalo zbrana, da bi lahko računala na zasuk rezultatske krivulje v pozitivno smer. Luka Dončić je bil v Kanadi ves čas budno na očeh obrambe Toronta, kljub temu pa je slovenski košarkar skušal razigravati soigralce, s 24 točkami, sedmimi skoki in osmimi asistencami pa je bil prvi igralec Dallasa.

Ob nerazpoloženih ostalih članih Dallasove čete je bil Dončić večkrat videti povsem brez volje in energije, med drugim so Reggie Bullock, Tim Hardaway Jr. in Josh Green skupaj vrgli deset trojk, zadeli pa niso niti ene. Dallas je tako še enkrat več dokazal, da se v tej sezoni nikakor ne znajde proti ekipam, ki so vsaj na papirju šibkejše, Dallasu ni pomagalo niti to, da so pri gostiteljih manjkali Pascal Siakam, Scottie Barnes, Precious Achiuwa in Otto Porter.

Vrhunci igre Dončića:

Sanjski začetek Dallasa

Trener gostov je v začetno peterko poleg Dončića uvrstil Doriana Finneyja-Smitha, Bullocka, Dwighta Powella in Spencerja Dinwiddieja, ki se je kot prvi na tekmi po slabih dveh minutah igre s trojko vpisal med strelce. Gostje so odločno odprli tekmo, hitro so povedli s 7:0, nato pa je prvi koš za Toronto vendarle dosegel Fred VanVleet. Po novi trojki Dinwiddieja je Dallas po dobrih štirih minutah igre prvič na tekmi povedel z dvomestno razliko (12:2).

Dončić, nad katerim so ves čas podvajali v obrambi in je bil tudi zaradi tega nekoliko bolj v stranski vlogi, je sicer ob odličnem začetku Dallasa svoje prve točke na tekmi dosegel šele po dobri polovici prve četrtine, ko je uspešnemu prodoru dodal še zadeti prosti met, po katerem je zasedba iz Teksasa povedla že z 18:4. Toronto se je zatem ob zaostanku s 7:22, kar je bila tudi najvišja prednost Dallasa v prvi četrtini, z delnim izidom 8:0 hitro vrnil v igro. Gostje so ob koncu prvih dvanajstih minut vodili z 29:22, Dončić je v prvi četrtini dosegel šest točk.

Dončić asistiral, a ...

Kidd je Dončića na začetku druge četrtine, kot je to zdaj že navada, posadil na klop, na parketu pa je Toronto predstavo iz konca prve četrtine prenesel tudi na uvod druge. Po košu Chrisa Boucherja so Raptors slabih enajst minut pred koncem prvega polčasa prvič na tekmi povedli (30:29). Toronto je bil tudi v nadaljevanju prvega polčasa ves čas korak pred Dallasom, pri katerem kljub odličnim asistencam Dončića ni bilo pretirano razpoloženega strelca, ob tem je vse bolj šepala tudi igra v obrambi. Kako neuspešni pri metu so soigralci slovenskega košarkarja priča tudi dejstvo, da Dončić v povprečju zbere 8,1 asistence na tekmo, medtem ko bi ob večjem izkoristku metov, ki so plod njegovih asistenc, ta delež lahko znašal kar 16,5 odstotka.

Zaključek prvega polčasa:

LUKA DONCIC DO MEIO DA RUA!



LUKA MAGIC 🪄🔥



Za Mavericks je nato ob zaostanku z 49:54 slabe tri sekunde pred koncem prvega polčasa v svojem slogu izid prvih 24 minut postavil prav Dončić, ki je v prvem polčasu dosegel enajst točk, ob tem je zbral še štiri asistence in prav toliko skokov.

Slaba in medla predstava Dallas se je nadaljevala tudi v tretji četrtini, v kateri je Toronto po trojki Juancha Hernanogomeza slabih pet minut pred koncem tretje četrtine prvič na tekmi povedel z dvomestno razliko (71:60). Kljub zares rezervirani predstavi Dallasa pa se Torontu ni uspelo povsem odlepiti od nasprotnika. Mavericks, ki so v prvih treh četrtinah izgubili kar 15 žog, so pred začetkom zadnje četrtine zaostajali s 73:81.

Fred VanVleet je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Mavericks so se na začetku zadnje četrtine vendarle prebudili. Po delnem izidu 10:2 oziroma dveh zadetih trojkah Christiana Wooda in eni Finneya Smitha ter po izkoriščenih prostih metih Dončića je Dallas dobrih devet minut pred koncem po dolgem času znova prešel v vodstvo (84:83).

V zelo izenačenem zaključku s številnimi minutami odmora je ob vodstvu Toronta z 99:98 pol minute do konca ob prodoru zadel Boucher in ob tem izsilil še osebno napako, a je bil s črte prostih metov nenatančen. Kidd je nato ob zaostanku z 98:101 zahteval minuto odmora, takoj zatem je iz prodora z obratom zadel Dončić. Na drugi strani se je nato igra spet preselila na črto prostih metov, kjer je bil dvakrat natančen Thaddeus Young (103:100). V zadnjih šestnajstih sekundah je imel Dallas napad za izenačenje, a je Finney-Smith podal žogo naravnost v roke Younga, usodo Mavericksov pa je na drugi strani zapečatil Anunoby, Toronto pa je na koncu slavil s 105:100.

Vrhunci tekme:

Dallas je zdaj po 18 odigranih tekmah le še polovično uspešen. Poleg Dončića je v zasedbi gostov Finney-Smith dosegel 16 točk, Dinwiddie je prispeval točko manj. Pri domači zasedbi sta se Anunoby in VanVleet podpisala pod 26 točk, Toronto pa je na tekmi z Mavericks zbral tudi kar 17 skokov v napadu, gostje na drugi strani le 4 (skupni skok 55:45 za Toronto).

Dončića so navijači pred tekmo v Torontu pričakali s slovenskimi zastavami:

Dončić je po mnenju mnogih in tudi sebe v tej sezoni izboljšal tudi svojo igro v obrambi, ki je verjetno eden najšibkejših elementov njegovega razkošnega košarkarskega znanja. "Mislim, da sem letos naredil velik korak naprej. Vseeno mi je, če se drugi s tem ne strinjajo, glavno je, da verjamem vase. Mislim, da v obrambi igram veliko boljše kot zadnja štiri leta, in to je dober pokazatelj," je o tej temi za Dallas Morning News dejal Dončić. Na 280 odigranih tekmah je dosegel že več kot 7.500 točk, več kot dva tisoč skokov in dva tisoč asistenc. Hitreje je do teh mejnikov prišel le Oscar Robertson, ki je za to potreboval 254 tekem, na tretjem mestu je na tej lestvici LeBron James, ki je za takšne številke odigral 311 tekem.

Liga NBA, 26. november: Toronto Raptors : Dallas Mavericks 105:100

Anunoby (9 sk.) in VanVleet (7 as.) po 26; Dončić 24 (6/11 za 2, 2/4 za 3, 6/9 prosti meti), 7 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 42:43, Finney-Smith 16, Dinwiddie 15 (7 as.) Houston Rockets : Oklahoma City Thunder 118:105

San Antonio Spurs : Los Angeles Lakers 138:143

Phoenix Suns : Utah Jazz 113:112

Lestvica:

