Zdesetkani Denver, nova priložnost za Čančarja

Vlatko "pol igrišča" Čančar je navdušil s trojko s polovice ob nedeljski zmagi Denverja nad Dallasom. Ob številnih manjkajočih zvezdnikih svoje ekipe je na zadnjih dveh tekmah dobil več priložnosti za igro. Na prvi 23 minut (osem točk), na drugi pa 11 minut (sedem točk). Dokazal je, da lahko igra na najvišji ravni. Tudi z njegovo trojko Nuggets na družabnih omrežjih promovirajo naslednjo tekmo. Gostili bodo Detroit.

