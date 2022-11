Občudoval je Ronalda. Če ne bi bil košarkar, bi Dončić bil ... #video

Luka Dončić je ljubitelj avtomobilov. Njegova želja je, da bi nekega dne vozil bugattija. Športna vzgoja je bil njegov najljubši predmet v šoli. Kot malemu dečku mu je bil najbolj všeč grški košarkar Vasilis Spanulis. Kaj pa nogometaš? "Ronaldo." Najboljši nasvet, ki mu ga je dal trener: "Uživaj v igri." Z najmanj oklevanja je odgovoril, da so mu psi ljubši od mačk. Raje ima okus čokolade kot vanilije in raje hrano z žara kot morsko. Pije nesladkan čaj.

