Zahtevno delo za Dragića in ekipo: Vodilni prihajajo po deseto zaporedno zmago

Ponedeljkov spored v ligi NBA prinaša osem obračunov. Na delu bo tudi moštvo Chicago Bulls, katerega dres nosi slovenski veteran Goran Dragić. Čikaški biki so na zadnjih štirih obračunih vselej izgubili, pred njimi pa je zahteven izziv. V United Center prihaja vodilno moštvo lige Boston Celtics, in to s popotnico devetih zaporednih zmag.