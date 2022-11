Dončić po drami tragični junak Dallasa, neverjetna trojka Čančarja #video

V noči na ponedeljek je bil v ligi NBA še drugič v dveh dneh na sporedu slovenski obračun. Vlatko Čančar se je tokrat z oslabljenim Denverjem maščeval Dallasu in Luki Dončiću za petkov poraz in v dramatični končnici prišel do zmage z 98:97, potem ko je v zadnji sekundi tekme Ljubljančan zgrešil trojko za zmago. Dončić je tokrat tekmo končal pri 22 točkah, devetih skokih in osmih asistencah, Čančar je na drugi strani dosegel sedem točk, ob tem je ob izteku drugega polčasa zadel tudi trojko iz svoje strani igrišča.

"Ko našim tekmecem manjkajo superzvezdniki, izgubljamo. Po tem smo znani," je po zadnji tekmi Dallasa in Denverja opozarjal Luka Dončić in njegove črne napovedi so se za Mavericks uresničile tudi na drugi medsebojni tekmi v dveh dneh. Čeprav je Denver z Vlatkom Čančarjem tako kot v noči na soboto pogrešal prvega zvezdnika Nikolo Jokića, ki je v proticovidnem protokolu, prav tako pa ni bilo Jamala Murrayja in Aarona Gordona, je v tesni končnici prišel do velike zmage z 98:97. A tudi Dallas je nastopil nekoliko oslabljen, saj sta zaradi zdravstvenih težav v zasedbi Jasona Kidda manjkala Reggie Bullock (težave z vratom) in Maxi Kleber (hrbet).

Neuspešen poskus Dončića za zmago:

V izenačeni končnici je Dallas slabi dve minuti pred koncem po košu Powella in asistenci Dončića še vodil s 97:93, nato pa je najprej dobro minuto pred koncem prosta meta zadel prvi strelec tekme Nah'Shon Hyland, zatem pa je bil po zgrešeni trojki Doriana Finneyja-Smitha iz črte za tri 55 sekund pred koncem iz črte za tri točke za 98:97 natančen še Michael Porter Jr. Pri Dallasu je nato s trojko takoj poskusil Finney-Smith, a je bil neuspešen, a so imeli Mavericks nato osem sekund pred koncem v rokah še eno žogo za zmago, odgovornost je prevzel Dončić, ki je poskusil z metom za tri, a bil neuspešen, ob tem pa je od jeze raztrgal svoj dres in se spravil tudi v besedni dvoboj s sodniki.

Bizarna sodniška odločitev, Čančar z neverjetno trojko

Tekma v American Airlines areni je sicer minila ob eni bolj bizarnih odločitev v zadnjih sezonah. Tik pred koncem drugega polčasa je dve sekundi pred iztekom igralnega časa trojko dosegel Dončić, a so sodniki med polčasom pregledali posnetek koša in odločili, da je 23-letni slovenski košarkar ob tem stopil v avt. Zato so tik pred začetkom tretje četrtine košarkarji v American Airlines areni še enkrat odigrali zadnji dve sekundi prvega polčasa. Žoga je tako ob izgubljeni žogi Dončića pripadla Denverju, žogo je v roke dobil Čančar, ki je iz svoje polovice dosegel najlepši koš na srečanju.

Razveljavljena trojka Dončića:

LUKA DONCIC E O STEPBACK MORTAL 🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/PkuiCPJMBG — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) November 21, 2022

Nora trojka Čančarja:

Po tekmi je koš Čančarja pokomentiral tudi Dončić, ki je koš reprezentančnega soigralca pospremil z besedami: "Tega sem ga jaz naučil," je v smehu dejal Ljubljančan. "To je bil res izjemen koš, a ne moremo reči, da je odločil tekmo," je povedal Dončić, ob tem pa se je ob obregnil tudi ob sodniško odločitev, po kateri je sam ostal brez dosežene trojke. "Med polčasom sem si ogledal posnetek in meni se ni zdelo, da sem stal v avtu, moja peta je bila v zraku," je še dejal prvi zvezdnik Dallasa.

Dončić je tokrat lento najboljšega strelca pri Dallasu predal v roke Josha Greena, ki je dosegel 23 točk, ob tem je dosegel šest trojk iz sedmih poskusov. Dončić je tekmo končal pri 22 točkah (5/8 za 2, 2/8 za 3, 6/10 prosti meti), devetih skokih in osmih asistencah. Na drugi strani je Nah'Shon Hyland z 29 točkami postavil strelski rekord kariere, Čančar je k zmagi svoje ekipe prispeval sedem točk, ob tem pa je bil nezgrešljiv (2/2 za 2, 1/1 za 3).

Vrhunci tekme:

Liga NBA, 20. november: Dallas Mavericks : Denver Nuggets 97:98

Green 23 (6/7 za 3), Dončić 22 (5/8 za 2, 2/8 za 3, 6/10 prosti meti), 9 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 35:39, Bertans 15; Hyland 29, Porter Jr. 14, Brown 12 (8 as.), ..., Čančar 7 (2/2 za 2, 1/1 za 3), 4 sk., 2 ukr. žogi, 3 izg. žoge v 11:07 Phoenix Suns : New York Knicks 116:95

Payne 21 (7 sk., 9 as.), Booker 20, Lee 15; Brunson 27, Barrett 12, Grimes 10 (8 as.) Sacramento Kings : Detroit Pistons 137:129

Fox 33 (7 as.), Barnes 27 (9 sk.), Huerter 24; Ivey 24, Bogdanović 21, Burks 16 Washington Wizards : Charlotte Hornets 106:102

Kuzma 27 (10 sk.), Beal 26, Kispert 14; Oubre 23 (7 sk.), Hayward 20, Washington 13 Brooklyn Nets : Memphis Grizzlies 127:115

Durant 26 (7 sk., 7 as.), Simmons 22 (8 sk.), Watanabe 16; Brooks 31, Konchar 16 (9 sk., 7 as.), Adams 15 (10 sk.) 1:00, Cleveland Cavaliers – Miami Heat

1:00, Houston Rockets – Golden State Warriors

3:30, Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs

Lestvica:

