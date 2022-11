127 točk Dallasa in nov zgodovinski mejnik Dončića

Po tekmi odmora se je Luka Dončić vrnil v postavo Dallas Mavericksov in dosegel 50. trojni dvojček v karieri (35 točk, 12 skokov in 11 asistenc). V domači dvorani so Denver Nuggets premagali s 127:99. Tekma, ki sta jo v živo spremljala tudi Saša Dončić in Matej Erjavec je bila odločena že ob polčasu. Vlatko Čančar je za nasprotnika dosegel osem točk, največ v sezoni. To je deveta zmaga košarkarjev Dallasa (15 tekem), v noči na ponedeljek pa z Denverjem igrajo še enkrat.

Denver Nuggets so bili pred to tekmo pri devetih zmagah in petih porazih, Dallas Mavericks pa so imeli eno zmago manj in en poraz več. V obeh ekipah je kar nekaj manjkajočih. Maxi Kleber pri Dallasu ni igral zaradi poškodbe, vprašljiva sta bila JaVale McGee in Reggie Bullock, a sta vseeno stopila na parket. Pri Denverju sta tekmo izpustila njihova najboljša Jamal Murray in Nikola Jokić, saj sta oba v covidnem protokolu. Zaradi bolezni je manjkal Aaron Gordon, zaradi poškodbe pa Ish Smith.

Na tekmi v Dallasu sta bila tudi Saša Dončić in predsednik KZS Matej Erjavec. Foto: Reuters Dallasu je uspel izjemen prvi polčas v napadu. Ob 60-odstotnem metu iz igre so dali kar 73 točk, samo v drugi četrtini 44. Oboje je njihov rekord sezone. Za vodstvo po 24 minutah igre s 73:55 sta dosegla Dončić in Christian Wood po 18 točk. Ljubljančan je bil na dobri poti do trojnega dvojčka, saj je imel že osem skokov in sedem asistenc. Denver brez Jokića in Murrayja ni mogel slediti takemu ritmu domačih košarkarjev. Je dobil pa nekaj več priložnosti za igro Vlatko Čančar, ki je v prvem polčasu odigral osem minut in zadel eno trojko. A to ni bila običajna trojka, to je bila trojka meter izza črte ob zvoku sirene, ki je oznanila konec prve četrtine. Ob robu igrišča smo v prvi vrsti tribune videli dva znana obraza: Lukovega očeta Sašo Dončića in predsednik košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca.

Lukov 50. trojni dvojček v NBA

Slovenski reprezentant je dosegel 50. trojni dvojček v NBA karieri. Foto: Reuters Prednost Mavericksov je bila tolikšna, da nadaljevanje tekme ni imelo pravega tekmovalnega naboja. Domači so v American Airlines Centru stotico dosegli že dve minuti pred koncem tretje četrtine, po 36 minutah pa so vodili s 105:84. Dončiću, ki je bil že pri 31 točkah, je do trojnega dvojčka manjkal samo še en skok. Zadnji Lukov koš v tretji tretjini je bila trojka prek Čančarja.

Po Čančarjevi zgrešeni trojki v drugi minuti zadnje četrtine je Dončić ujel 10. žogo na tekmi in tako prišel do svojega 50. trojnega dvojčka v karieri. To mu je uspelo na 278. tekmi v ligi NBA. Hitreje je 50 trojnih dvojčkov zbral le Oscar Robertson (111 tekem). Magic Johnson je potreboval tekmo več (279), Nikola Jokić 416 tekem, glavni trener Dallas Jason Kidd pa 649 tekem.

Sedem minut pred koncem tekme je ob prednosti s 119:88 Dončić sedel na klop in ob aplavzu očeta in Erjavca sklenil tekmo. V 35 minutah na parketu je zbral 33 točk, 12 skokov, 11 asistenc in eno ukradeno žogo.

Vlatko Čančar je dobil največ minut v sezoni. V 23 je dal osem točk. Foto: Reuters

Tudi za končni izid 127:99 je imel Dallas skoraj 60-odstoten met iz igre. Wood je z 28 točkami dosegel svoj rekord sezone. Dvomestni so bili še Spencer Dinwiddie (15), Tim Hardaway (13) in Bullock (10). Pri Denverju je bil z 18 točkami prvi strelec Bruce Brown, Čančar je svojo najboljšo tekmo sezone sklenil z osmimi točkami v 23 minutah.

Že 10. poraz na 16 tekmah so doživeli košarkarji Chicago Bulls. Orlando Magic, ki so dva dni prej premagali Dallas, so bili za svojo šele peto zmago boljši s 108:107. Z 41 točkami je bil prvi strelec obračuna DeMar DeRozan, Goran Dragić pa je v 16 minutah na parketu zadel le en prosti met in imel štiri asistence ter dva skoka.

Liga NBA, 18. november: Dallas Mavericks : Denver Nuggets 127:99

Dončić 31 (9/15 za dve točki, 2/7 za tri), 11 as., 12 sk. (35 min); Čančar 8 (2/4 za dve točki, 1/3 za tri), 2 as., 1 sk. (23 min)



Chicago Bulls : Orlando Magic 107:108

Dragić 1 (0/1 za dve točki, 0/1 za tri), 4 as., 2 sk. (16 min)



Washington Wizards : Miami Heat 107:106 (po podaljšku)

New Orleans Pelicans : Boston Celtics 109:117

Memphis Grizzlies : Oklahoma City Thunder 121:110

Houston Rockets : Indiana Pacers 91:99

Cleveland Cavaliers : Charlotte Hornets 132:122 (po dveh podaljških)

Philadelphia 76ers : Milwaukee Bucks 110:102



Utah Jazz – Phoenix Suns

Golden State Warriors – New York Knicks

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons

Lestvica: