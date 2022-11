Dončiću ni bilo niti najmanj všeč, kar je videl #video

V noči na četrtek so v ligi NBA izgubili vsi trije "slovenski" klubi. Dallas je doma brez Luke Dončića, ki je izpustil prvo srečanje, presenetljivo ostal praznih rok proti najslabši ekipi lige Houston Rockets (92:101), za tri točke metal zelo slabih 12/55 (21,8 odstotka) in prejel kar 19 blokad. Chicago je z Goranom Dragićem (6 točk in 7 asistenc) izgubil v New Orleansu, Denver pa z Vlatkom Čančarjem (2 točki in 2 skoka), a brez najboljšega igralca Nikole Jokića doma doživel poraz proti New Yorku.

Vrhunci dvoboja med Dallasom in Houstonom:

To je bila tekma, ki jo bodo želeli navijači Dallasa čim prej pozabiti. To pa bo zelo težko, saj jim je dala opozorilo, da so Mavericks brez Luke Dončića na parketu nebogljeni in le stežka polnijo koš. Ob izostanku najboljšega strelca lige NBA, ki je v uvodnih 13 nastopih v tej sezoni v povprečju na tekmo dosegal 34,4 točke, hkrati pa prispeval še 8,8 skoka in 7,8 asistence - v vseh treh statističnih rubrikah je vodilni mož Dallasa -, so bili tako nemočni, da so na domačem parketu ostali praznih rok proti teksaškim sosedom iz Houstona. Proti Raketam, ki imajo najslabši izkupiček v ligi in so v Dallas pripotovale zgolj z dvema zmagama na 14 tekmah.

Srečanje Bobana Marjanovića in Luke Dončića, ki nista zaigrala na teksaškem obračunu. Foto: Reuters

Trener Dallasa Jason Kidd je poskušal zapolnili vrzeli ob odsotnosti Dončića, ki si je po napornem začetku sezone prislužil prvo tekmo počitka v tej sezoni, a ni postregel z receptom, ki bi odrodil sadove. Gostje so zaigrali tako odločno v obrambi, da so Dallas prisilili k zgolj 30-odstotnemu metu iz igre. To pa še ni bilo vse. Čeprav ni niti sekunde v igri prebil Boban Marjanović, še v prejšnji sezoni veliki ljubljenec občinstva v Dallasu, znan po blokadah, so jih Dallasu podelili kar 19. S tem so bili le eno blokado oddaljeni od klubskega rekorda.

Člani začetne peterke Dallasa dosegli le 27 točk!?

Argentinec Facundo Campazzo je ob odsotnosti Luke Dončića prejel veliko priložnosti. Na parketu je prebil skoraj 23 minut. Foto: Reuters Tako veliko jih niso zbrali že 39 let, košarkarji Dallasa pa so brez Dončićevih podaj, ki jim jih je pogosto namenil ravno takrat, ko se jim je ponudil neoviran met na koš, kar tekmovali v tem, kdo bo imel slabši met z razdalje. Spencer Dinwiddie, ki mu je šlo na zadnjih tekmah odlično in je pogosto zadeval trojke, je zadel le enega od devetih metov. Dorian Finney-Smith ni bil dosti uspešnejši (1/8), podobno velja za Argentinca Facunda Campazza (1/6), ki je ob odsotnosti Dončića na parketu prebil slabih 23 minut. Še najbolj natančen je bil izza velike črte Tim Hardaway Jr. (5/14), z 28 točkami tudi najboljši strelec Dallasa.

Zanimivo je, da je bil tudi drugi najboljši strelec Christian Wood (26), to je bila njegova prva tekma proti nekdanjim soigralcem iz Houstona, odkar se je preselil k teličkom, rezervist. Člani začetne petorke so vsi skupaj dosegli pičlih 27 točk, kar je izrazito manj celo od povprečja točk Dončića. Slednjega je v začetni peterki nadomeščal Josh Green, ki pa je v 17 minutah dosegel le štiri točke.

Prvič v tej sezoni je zaigral Davis Bertans, ki je odpravil poškodbo desnega kolena. V dobrih treh minutah je prispeval tri točke.

Dallas, za katerega nista poleg Dončića zaigrala tudi poškodovana Maxi Kleber in JaVale McGee, je metal iz igre le 30-odstotno, kar je njegov najslabši odstotek v tej sezoni.

Christian Wood je proti nekdanjim soigralcem doživel poraz. Tako si je po tekmi izmenjal pozdrav s Kenyonom Martinom Jr. Foto: Reuters

Dončić je spremljal skromno predstavo soigralcev, ki so si tako privoščili drugi domači poraz v tej sezoni, s klopi. Ni mu bilo niti najmanj všeč, kar je videl. Še enkrat več je prejel dokaz, kako pomemben in poglaviten člen predstavlja pri Dallasovi igri, in kako Mavericks nimajo prave rešitve za tekme, na katerih ne bi mogel igrati slovenski košarkarski dragulj. Največ veselja mu je ponudilo srečanje z velikim prijateljem Bobanom Marjanovićem, s katerim sta se prvič, odkar nastopa Ljubljančan v ligi NBA, srečala na nasprotnih bregovih.

Pri gostih je največ preglavic povzročal Kevin Porter Jr., ki sta ga le dve asistenci delili od trojnega dvojčka (17 točk, 11 skokov in 8 asistenc). Pod 17 točk se je podpisal tudi Jalen Green, 20-letni Turek Alperen Sengun pa je ob 14 točkah podelil kar pet blokad. Rakete so trojke metale 10/22 (45,5 odstotkov), kar je več kot dvakrat bolje od zelo skromnega izkupička Dalasa (12/55 – 21,8 odstotkov).

Dragić izgubil že tretjič zapored

Goran Dragić je v dobrem tednu izgubil dvakrat proti New Orleansu. Foto: Reuters Chicago je izgubil na gostovanju v New Orleansu. Pelikani, ki niso mogli računati na pomoč Ziona Williamsona, so bili boljši s 124:110. Osem minut pred koncem so vodili že za 26 točk (108:82), nato pa so Bulls zadeli v polno v naslednjih devetih napadih in zmanjšali zaostanek na -14 (105:119). Takšna je bila tudi končna razlika v korist gostiteljev.

CJ McCollum se je podpisal pod 23, Jonas Valančiunas pod 22, Trey Murphy III pa je prvič v karieri prišel do dvojnega dvojčka (19 točk in 10 skokov) v ligi NBA in se izkazal v metu za tri točke (5/6). New Orleans je v zelo dobri formi, to je bila njegova četrta zmaga na zadnjih petih tekmah, Chicago pa je padel v rezultatsko krizo, saj je nanizal že tri poraze. Od tega dva proti New Orleansu, ki je bil pred dobrim tednom boljši od bikov tudi v ''vetrovnem mestu''. Pri Chicagu sta pričakovano v napadu izstopala DeMar DeRozan (28) in Zach LaVine (25 točk), izkušeni slovenski legionar Goran Dragić pa je v dobrih 20 minutah zbral več asistenc (7) kot točk (6). Če bi se sezona končala zdaj, se Chicago ne bi uvrstili niti v dodatne kvalifikacije za play-off.

New York osvojil trdnjavo v Denverju prvič po letu 2006

Bones Hyland (21 točk) in Vlatko Čančar (2 točki) sta ostala praznih rok proti New Yorku. Foto: Reuters Brez zmage je v noči na četrtek poleg Luke Dončića in Gorana Dragića ostal tudi tretji slovenski legionar, ki nastopa v ligi NBA. Vlatko Čančar pri Denverju ne dobiva veliko minutažo. Ponavadi prebije na parketu le nekaj minut. Podobno je bilo tudi proti New Yorku, kjer so Nuggets brez pomoči najboljšega igralca Nikole Jokića in Aarona Gordona (oba zaradi zdravstvenega protokola Covid-19) ostali prekratki za tri točke (103:106) in tako izgubili prvič doma proti Kratkohlačnikom po 16 letih! Nazadnje je New York zmagal v Koloradu 8. novembra 2006. Ob zvoku sirene je skušal podaljšek priboriti Jamal Murray (21 točk), a ni zadel niti obroča.

Pri gostih je 34 točk, to je njegov strelski rekord sezone, prispeval Julius Randle, mejo 20 točk pa je presegel še nekdanji Dončićev soigralec Jalen Brunson (21), ki je deset sekund pred koncem zadel oba prosta meta in potrdil zmago gostov. New Yorku je tako uspel velik podvig, saj je v tem tednu v gosteh premagal Utah in Denver, s tem pa obema ekipama zadal prvi domači poraz v tej sezoni. V ligi NBA tako ni več neporaženih gostiteljev.

Kdaj bi se lahko na parket vrnil Jokić, ki je v tako imenovanem zdravstvenem protokolu? Covidna testiranja v ligi NBA niso več obvezna, le v primeru simptomov ali tesnega stika. Jokić bo manjkal največ deset dni, v primeru dveh negativnih izvidov pa lahko zaigra že prej. Denver je v prejšnji sezoni brez Jokića na osmih tekmah zmagal le dvakrat.

Curry jih je dosegel 50, a ...

Za strelski presežek večera je poskrbel Stephen Curry, ki je Phoenixu nasul kar 50 točk in za tri točke zadel kar 7 od 11 metov, a je bilo tudi to premalo za zmago Golden Stata. Branilci naslova tako nadaljujejo s skromnim nizanjem zmag, s katerim so si priigrali velik zaostanek za vrhom zahodne konference.

Stephen Curry je proti Phoenixu dosegel okroglih 50 točk:

Pri Phoenixu je Cameron Payne z 29 točkami podiral mejnike, saj je to njegov strelski rekord v ligi NBA, prvi zvezdnik Sonc Devin Booker jih je dodal 27. Payne je vskočil v začetno peterko Phoenixa namesto poškodovanega Chrisa Paula, trojke pa metal 6/10. Prvaki lige NBA se v zadnji četrtini niso mogli približati Phoenixu na manj kot -8. Suns so zadeli več kot polovico trojk (21 od 40), pri metih z razdalje je bil zelo natančen tudi Mikal Bridges (23 točk – trojke 5/8).

Liga NBA, 16. november: New Orleans Pelicans : Chicago Bulls 124:110

McCollum 23, Valančiunas 22, 7 sk., Murphy III 19, 10 sk., Ingram 16, 9 as.; DeRozan 28, 7 as., LaVine 25, Vučević 14, 10 sk., Dragić 6 (met za tri 0/2, met za dve 3/5, prosta meta 0/2), 7 as., 2 sk., 2 izg. žogi v 20 minutah Dallas Mavericks : Houston Rockets 92:101

Hardaway Jr. 28 (trojke 5/14), Wood 26, 8 sk., Dinwiddie 9 (met iz igre 3/18), 10 as., Dončić ni igral; Porter Jr. (11 sk., 8 as.) in Green (7 sk., 6 as.) 17, Sengun 14, 7 sk. Denver Nuggets : New York Knicks 103:106

Murray (9 sk.) in Hyland (7 sk.) 21, Čančar 2 (met za tri 0/1, met za dve 1/1), 2 sk. v 9 minutah, Jokić ni igral; Randle 34, 11 sk., Brunson 21, 7 as.



Charlotte Hornets : Indiana Pacers 113:125

Ball 26, Washington 24, Oubre Jr. (13 sk.) in Rozier (8 as.) 17; Haliburton 22, 11 as., Turner (10 sk.) in Mathurin 20, Hield 19 Orlando Magic : Minnesota Timberwolves 108:126

Bol 26, 12 sk., Suggs 23, F. Wagner 18; Edwards 35 (trojke 7/13), 8 sk., 6 as., Towns 30, Gobert 16, 8 sk. Washington Wizards : Oklahoma City Thunder 120:121

Porzingis 27, 9 sk., Beal 25, Kuzma 18, 10 sk., 9 as.; Gilgeous-Alexander 42 (met iz igre 14/21), 7 as., 6 sk., Dort 16 Atlanta Hawks : Boston Celtics 101:126

Young 27, 9 as., Murray 19; Brown 22, Tatum 19, 8 as., 7 sk., G. Williams 18, White 16, 10 as., Kornet (8 sk.) in Hauser (6 sk.) 15 Toronto Raptors : Miami Heat 112:104

Anunoby 32, 10 sk., VanVleet 23, 8 as., Barnes 19, Boucher 15, 10 sk.; Strus 20, Lowry 19, Vincent 16 Milwaukee Bucks : Cleveland Cavaliers 113:98

Lopez 29, Nwora 21, G. Antetokounmpo 16 (met iz igre 6/18), 12 sk., 8 as.; Garland (8 as.) in Mitchell 23, Mobley 20 Phoenix Suns : Golden State Warriors 130:119

Payne 29, 7 as., Bridges 23, 9 as., 9 sk.; Curry 50 (trojke 7/11), 9 sk., 6 as., Thompson 19

Lestvica: