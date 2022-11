Dončić s čudežno trojko junak

Dramatični dvoboji med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers v ligi NBA se nadaljujejo. Do konca tekme je bilo le še 30 sekund, domači so vodili z 99:98, napad pa se je iztekal. Videti je bilo, da bodo Teksašani izgubili žogo, ko jo je pred avtom rešil Luka Dončić in z neverjetno trojko spravil vse prisotne v delirij. Mavericks je popeljal do lepe prednosti, ki je v razburljivem zaključku niso zapravilii ter se veselili zmage s 103:101. Slovenski čudežni deček se je tokrat zaustavil pri 35 točkah, 11 skokih in petih asistencah, Dallas pa je skoraj zapravil prednost 25 točk, ki jo je imel ob koncu prvega polčasa.

Dvoboji med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers imajo dolgo brado. Ko se je Luka Dončić premierno uvrstil v končnico lige NBA, se je moral posloviti prav proti moštvu iz Kalifornije. Zgodba se je ponovila naslednje leto. Trde bitke, v katerih ni manjkalo nešportnih potez, so naredile Dončića in druščino močnejše, kar se je manifestiralo v pretekli sezoni, ko so se Mavericks povzpeli vse do konferenčnega finala, v katerem so morali priznati premoč kasnejšim prvakom Golden State Warriors.

Nič drugače ni bilo v noči na sredo. Clippers so ekipa, proti kateri Dončić po pravilu igra dobro. Do današnjega dvoboja je v povprečju dosegal več kot 30 točk, več kot osem skokov in več kot osem asistenc. Tokrat se je zaustavil pri 35 točkah, 11 skokih in 5 asistencah.

Ustvarili prednost 25 točk in jo hitro zapravili

Zelo pomembna je bila njegova trojka v zaključku, ki je imel dramatičen pridih. A še ob koncu prvega polčasa ni kazalo, da se bo vse skupaj sprevrglo v dramo. Dallas je namreč dobro minuto pred iztekom prvega dela vodil s 54:29. Tekmeca so imeli, kjer so želeli. Kalifornijci so se ekspresno vrnili v boj za zmago in v začetku zadnje četrtine celo vodili s štirimi točkami razlike (78:74). Nezaustavljiv je bil Nicolas Batum. Krvnik Slovenije v polfinalu olimpijskih iger, v katerem je blokiral zmagoviti met Klemnu Prepeliču, je zadel vseh sedem trojk.

Navijači v razprodanem American Airlines Centru so upali na uspešen zaključek svojih ljubljencev. Veselje je bilo minuto in pol pred koncem veliko, ko je Reggie Bullock zadel novo trojko za 99:93 – svojo četrto v zadnji četrtini. Pred tekmo je bil njegov nastop celo pod vprašajem, saj je imel težave z vratom. A je stisnil zobe. Zaradi podobnega razloga tokrat v domači vrsti ni bilo v postavi prvega centra JaVala McGeeja, med tekmo pa se je poškodoval Maxi Kleber (križ).

Dončić rešil žogo, nato zadel čudežno trojko

Nova trojka Batuma in polaganje Paula Georga v nadaljnjih 40 sekundah ter ekipi sta bili pri 99:98 spet skupaj. Pri Dallasu so se odločili za dolg napad. Dončića so podvajali, žoga je krožila in prišla do Michaela Finneyja-Smitha - z 21 točkami drugi strelec Dallasa -, ki mu je ušla. Videti je bilo, da bo zapustila igrišče, ko jo je v zadnjem trenutku rešil Dončić. Hitro se je moral odločiti za met, saj so bile do konca napada le še tri sekunde. S čudežno trojko je spravil vse prisotne v dvorani v deliriji, če izvzamemo predstavnike moštva iz Kalifornije.

Vse je bilo videti kot v pravljici, a se gostje še niso predali. Prek Georga so znižali na 100:102, nakar je 7,3 sekunde pred koncem pozornost padla spet na Bullocka, nad katerim je bil storjen prekršek. Pri drugem prostem metu se mu je roka zatresla in gostje so imeli priložnost, da s trojko izsilijo podaljšek.

Zdržali nalet Clippers in vknjižili drugo zaporedno zmago

Razum je prevladal, da se je domača zasedba odločila za prekršek. Na črto, ki označuje proste mete, se je pri zaostanku s 100:103 podal Batum. Prvega je zadel, drugega namerno zgrešil, kar je bil njegov edini zgrešeni met v obračunu. Ni veliko manjkalo, da bi gostje pobrali žogo, a se je od gostujočega košarkarja odbila v avt. Predstavnica sodniške zasedbe Jenna Schroeder je sprva dosodila posest za Clippers, vendar je bila njena napaka hitro popravljena. V preostalih štirih sekundah gostom ni uspelo storiti novega prekrška in domači so se lahko veselili zmage s 103:101.

Reakcija Luke Dončića, ko je zadel neverjetno trojko. Foto: Reuters

To je bila druga od skupaj petih zaporednih tekem Dallasa v domačem American Airlines Centru, v katerem so v tej sezoni za zdaj izgubili le na eni tekmi. Nato igrajo še s Houston Rockets in dvakrat z Denver Nuggets našega Vlatka Čančarja.

