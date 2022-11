Nova priložnost za Dončića in Dragića, da združita moči

Slovenija bo prihodnje leto četrtič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu. Izbranci Aleksandra Sekulića so v zadnjih dneh pozitivno presenetili in z odločnim korakom Slovenijo popeljali na veliki oder. Kdo od slovenskih košarkarjev bo plesal na njem, bo znano šele prihodnje leto. Večina novembrskega kadra kljub požrtvovalno opravljenemu delu najverjetneje ne. Z Luko Dončićem v izbrani vrsti bo razumljivo aktualna tema medalja, morda pa bi lahko spet na delu videli tudi zlatega kapetana Gorana Dragića, ki se še ni odločil glede nadaljevanja udejstvovanja v reprezentančnem dresu.

Kar smo videli na zadnjih dveh tekmah slovenske košarkarske reprezentance, bi morali videti tudi na evropskem prvenstvu in ne bi se zgodila Poljska. Zagnanost in čvrstost v obrambi. Spomnimo se, kako so v takratnem nesrečnem četrtfinalu slovenski košarkarji na žalost le v eni četrtini prikazali, kakšne obraze je treba kazati v obrambnih nalogah. V tretji četrtini so Poljakom dopustili le šest točk in izničili zaostanek 22. Kako se je na koncu razpletlo, je jasno vsem.

Jasno pa je tudi, kako angažirani bodo morali biti slovenski košarkarji na naslednjem velikem dogodku, če bodo želeli poseči visoko. Po "premoru" leta 2019, ko se niso uvrstili na svetovno prvenstvo na Kitajskem, so letos dobili vozovnico za Filipine, Indonezijo ali Japonsko, kjer bodo potekali boji za medalje. Večina košarkarjev, ki je bila del novembrskega okna, verjetno ne bo dobila mesta, čeprav so novembra opravili poglavitno delo, da bo Slovenija četrtič po Japonski (2006), Turčiji (2010) in Španiji (2014) stopila na tovrstni oder.

Unovčiti izkušnjo iz Nemčije

Čeprav je bila četa kadrovsko podhranjena, nič drugače ni bilo sicer v drugih vrstah, so pokazali karakter ter s požrtvovalnostjo deklasirali Izrael na gostovanju in Nemčijo na domačih tleh.

Slovenski košarkarji so na zadnjih dveh tekmah pokazali pravi karakter. Foto: Vid Ponikvar

Z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo so že zdaj v zraku kadrovska vprašanja. Osrednji slovenski zvezdnik Luka Dončić je vedno z velikim veseljem zaigral za izbrano vrsto. Če ne bo poškodb, ga lahko pričakujemo tudi leta 2023. Vedno se poudarja, da se iz napak največ naučimo, zato bo tudi pri članu Dallas Mavericks skoraj gotovo sledila nadgradnja. Predvsem z vidika izkušenj, kako ekipo voditi.

O tem je pred kratkim v pogovoru za Fiba.com spregovoril tudi kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić: "Mora biti vodja. Že zdaj je vodja na parketu, bo pa moral biti vodja tudi v garderobi in nekoliko več govoriti."

Gogi še ni rekel niti ne niti da

In kako je z Gogijem in njegovim udejstvovanjem na svetovnem prvenstvu? Maja prihodnje leto bo dopolnil 37 let, a obstaja možnost, da bi tudi v Aziji oblekel dres z državnim grbom in še tretjič na velikem tekmovanju združil moči z Dončićem. Po EuroBasketu ni bilo govora o njegovem nadaljnjem reprezentančnem udejstvovanju, prav tako ne o njegovi drugi reprezentančni upokojitvi.

Edo Murić in Žiga Samar sta odigrala pomembni vlogi v novembrskih kvalifikacijah. Foto: Vid Ponikvar

Glede na pogovor, pred dnevi objavljen na uradni strani Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), bi lahko pričakovali, da bo dres oblekel tudi leta 2023: "Nisem rekel ne in nisem rekel da. Ne vem še. Vse bo odvisno od mojega telesa. Sem v sivem obdobju, zato bomo videli."

Že zdaj pa je jasno, da bo Slovenija z Dončićem v svojih vrstah tudi prihodnje leto kandidatka za osvojitev medalje. In s svetovnega prvenstva je Slovenija še nima. Za zdaj se sveti tista z evropskega prvenstva 2017, ko je naša izbrana vrsta postala zlata.