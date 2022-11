Murić z besedami, ki se jih tekmeci na SP lahko bojijo #video

"Poraz, ki se nam je zgodil na evropskem prvenstvu, nas bo veliko bolj podžgal. Da vsem dokažemo, da je bil to samo slab dan in da naša reprezentanca spada v svetovni vrh košarke," se je ob uvrstitvi na svetovno prvenstvo 2023 Edo Murić ozrl dva meseca nazaj, ko so izpadli v četrtfinalu EuroBasketa. Na naslednje veliko tekmovanje so se prebili s pomlajeno ekipo, brez največjih zvezdnikov. "To ni samoumevno. To so velike stvari, lahko bi rekel na meji junaštva," je poudaril Aleksander Sekulić.

Slovenija je v ponedeljek Nemčijo premagala z 81:75. Foto: Vid Ponikvar Slovenska košarkarska reprezentanca se je uvrstila na prvo svetovno prvenstvo po letu 2014, in to že dve tekmi pred koncem kvalifikacij in čeprav ob zadnjih dveh zmagah - nad Izraelom in Nemčijo - ni bilo v ekipi vseh najboljših. Iz reprezentance, ki je leta 2014 igrala na prvenstvu v Španiji, je bil v Kopru na parketu samo Edo Murić. Takrat je Slovenija v skupini s točkovno enakim izkupičkom kot Litva in le točko slabšo razliko v koših zasedla drugo mesto in tako v četrtfinalu igrala z ZDA ter končala tekmovanje. "Bilo je malo čudno prvenstvo, veste, kako se je računalo v naši skupini. Spomini so precej sveži. Ampak zdaj prihajamo tja, če bomo v polni postavi, veliko veliko bolj nevarni. Tudi veliko bolj nas spoštujejo. Pa še ena stvar je, če lahko tako rečem: z glavo bomo bolj pri stvari. Ta poraz, ki se nam je zgodil na evropskem prvenstvu, nas bo veliko bolj podžgal. In da vsem dokažemo, da je bil to samo slab dan in da naša reprezentanca spada v svetovni vrh košarke. Upam, da bo čim več fantov ostalo zdravih, da bomo prišli v čim boljših formah. Da nadaljujemo svojo uspešno zgodbo ter še vedno združujemo Slovence in se veselimo skupaj."

Galerija s tekme v koprski Bonifiki (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Sekulić: Igralci so tisti, ki so pokazali karakter

Aleksander Sekulić Foto: Vid Ponikvar Po septembrskem četrtfinalnem porazu na EuroBasketu selektorju Aleksandru Sekuliću in njegovim pomočnikom ter košarkarjem ni bilo lahko. Pred tem so konec avgusta izgubili tudi kvalifikacijsko tekmo z Nemčijo. Obenem so vedeli, da na naslednjih kvalifikacijskih tekmah ne bo vseh najboljših košarkarjev. Prišla sta le dva z evropskega prvenstva. Pa sta bila tako igra kot pristop prava. "Imeli smo težko obdobje, predvsem jaz, pa tudi vsi igralci v reprezentanci, ki so bili na EuroBasketu. Bili smo pred velikim izzivom. Na koncu pa so igralci tisti, ki so pokazali karakter. Oni so tisti, ki so na igrišču dali vse od sebe. Čeprav imajo izredno naporne sezone in so nekateri vidno utrujeni, so prišli sem z namenom, da pripeljejo Slovenijo na svetovno prvenstvo. Vse čestitke fantom, vsa čast. Pohvale so premalo. S tem rezultatom s teh dveh tekem je res neverjetno, da Sloveniji kljub majhnosti in težavam uspe sestaviti ekipo, s katero se lahko uvrsti na svetovno prvenstvo že pred zadnjim reprezentančnim ciklom. Fantom čestitke. Kapo dol," je razlagal selektor. Ni mu jih bilo treba prepričevati, naj verjamejo vase. Verjeli so.

Urban Klavžar Foto: Vid Ponikvar Najbolj nas lahko veseli, da sta zelo pomembno vlogo odigrala dva mladeniča: 21-letni Žiga Samar je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (14 točk, 11 asistenc), 18-letni Urban Klavžar pa je na svoji drugi reprezentančni tekmi zbral deset točk. "Žiga je že prej nakazal, iz kakšnega testa je. Igra za evroligaša Albo. No, zdaj je posojen Hamburgu, kjer zelo uspešno igra v EuroCupu. Moja naloga je bila samo, da izkoristi tisto, kar ima, to prenese na igrišče. In to je tudi pokazal. Pri Urbanu pa je bilo težko karkoli pričakovati, saj je bil le na treh treningih, prvič v reprezentanci. Postavljen je bil v vlogo, ki je za mladega igralca zelo nehvaležna. Na dveh zelo pomembnih tekmah je pokazal karakter in borbenost. Svojo energijo je prenašal na soigralce in nam izdatno pomagal," je njun doprinos opisal Sekulić. Nato pa izpostavil še najstarejšega v ekipi.

"To ni samoumevno, to je na meji junaštva"

Edo Murić Foto: Vid Ponikvar Tridesetletni Murić je Nemcem nasul 14 točk. "Tu ob meni je Edo Murić. Težko bi našel besede, da bi se mu zahvalil, ne samo v imenu košarkarske zveze, ampak cele Slovenije, za njegovo požrtvovalnost, kako je pristopil na teh pripravah, na teh tekmah. Pokazal je vsem, na kakšen način se igra za reprezentanco. Tukaj je še Morgan, ki je prišel brez vprašanja, brez dileme. Vsem tem fantom je treba čestitati in se jim zahvaliti. Mi to jemljemo kot samoumevno, to ni samoumevno. To so velike stvari, lahko bi rekel na meji junaštva. Pripeljati Slovenijo na svetovno prvenstvo je velika stvar in tem fantom je treba čestitati in se jim zahvaliti. Ne samo mladim, Edu, vsem."

Kapetan je po teh selektorjevih besedah dejal, da mu res ni težko. "Težko je samo, da ko si starejši, zapuščaš družino takrat, ko bi ravno imel čas zanjo. A reprezentanca so bile moje sanje in so še vedno. Ko sem bil otrok, sem gledal fante, ki igrajo za Slovenijo, in sanjal, da bi igral za Slovenijo. Vedno bom na voljo, kadar me bodo potrebovali. Kadar bodo mislili, da lahko pomagam, se bom vedno odzval. Dokler bom sposoben, se bom boril za Slovenijo. Ali kot vodja ali kot igralec s sklopi. Ni pomembno, samo da da ta ekipa vse od sebe. In da ne obžalujemo nič."

Veselje po zmagi in uvrstitvi na svetovno prvenstvo (foto: Vid Ponikvar/Sportida):