Ni panike, čeprav ni vseh najboljših. Slovenija gre na svetovno prvenstvo!

Po avgustovskem porazu Luke Dončića in soigralcev z Nemčijo so bili številni zaskrbljeni. Kako težka bo zdaj pot Slovenije na svetovno prvenstvo, ko na naslednjih tekmah ne bodo igrali vsi najboljši. A je bila skrb odveč! Z le dvema udeležencema EuroBasketa je Slovenija v četrtem krogu drugega dela kvalifikacij premagala prav tako oslabljene Nemce (81:75) in se že dve tekmi pred koncem uvrstila na SP 2023.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Selektor Aleksander Sekulić je v koprski Bonifiki v prvo peterko Slovenije za kvalifikacijsko tekmo z Nemčijo uvrstil Žigo Samarja, Miho Lapornika, Eda Murića, Blaža Mahkovica in Jordana Morgana. Z dvema zaporednima košema so tekmo bolje odprli Nemci, a je Slovenija v četrti minuti prvič povedla, ko je trojko zadel Lapornik (7:6). Sledil je še uspešen protinapad, ki ga je s košem pod osebno napako zaključil Murić (10:6). Slovenija je sredi četrtine vodila za šest točk (16:12), lahko bi za več, a je Morgan zgrešil kar štiri proste mete (dva pa Mahkovic). Nato pa je sledilo 12 zaporednih točk gostov, ki so nato po prvih desetih minutah vodili za osem točk (16:24). Slovenija je bila brez koša iz igre zadnjih pet minut in pol uvodne četrtine.

Galerija s tekme v koprski Bonifiki (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Kar sedem minut smo čakali na nov koš Slovenije iz igre. Ob koncu druge minute druge četrtine je zadel naturalizirani Morgan in še izsilil osebno napako. In nato vendarle zadel tudi prosti met (21:25). S prvo peterko nazaj na parketu so Slovenci poleteli. Po trojki Samarja, ki je bila pika na i osmim zaporednim točkam, so znova vodili (26:25). Prebudilo se je tudi sicer maloštevilno občinstvo v Kopru. Po dveh zaporednih uspešnih prodorih mladega Urbana Klavžarja je v 18. minuti Slovenija prišla do najvišje prednosti na tekmi s 40:32. Drugo četrtino je dobila s 25:10 in na glavni odmor odšla s prednostjo sedmih točk (41:34). In to kljub kar osmim zgrešenim prostim metom (10:18). Z 12 točkami je bil prvi strelec Morgan, Murić jih je imel deset, Lapornik pa osem.

Foto: Vid Ponikvar V peti minuti nadaljevanja je Morgan po izvrstni podaji Samarja nespretno zapravil atraktivno zabijanje. Pa se je pravzaprav končalo še bolje: žogo je podal nazaj mlademu Žigi, ki je zadel za tri točke in s tem priboril vodstvo za devet (48:39). Odločilna pa je bila čvrsta obramba. Če so v drugi četrtini Nemcem dovolili deset točk, pa so jih v tretji 14. Po dobrih obrambnih potezah so sledili lahki koši v napadu in pred zadnjo četrtino se je Sloveniji že nasmihalo svetovno prvenstvo (61:48). Vodili so že za 16 točk.

Šest minut pred koncem tekme smo bili že prepričani o zmagi (73:56). Zadnje minute sicer niso bile najboljše, a tolikšne prednosti niso mogli zapraviti. Bilo je že plus 18, Nemci so se minuto pred koncem približali na šest. Za končni izid 81:75 so največ prispevali Morgan 22 točk in 13 skokov, Samar 14 točk in 12 asistenc, 14 točk tudi Murić in Lapornik.

Murić: Pokazali smo veliko srce, talent

"Igrali smo proti dobri ekipi, ki je na zadnji tekmi suvereno premagala Finsko. Želela je zmagati, čeprav je bila že uvrščena na prvenstvo. A tudi mi smo si zelo želeli zmagati. Odigrali smo zelo ekipno v obrambi," je v prvi izjavi povedal selektor Sekulić. "Zelo smo zadovoljni. Zadnje svetovno prvenstvo smo gledali na televiziji. Zelo pomembno je, da smo spet zraven. Vesel sem za fante. Pokazali smo veliko srce, talent," pa je dodal kapetan Murić. "V Izraelu smo videli, da je obramba delala za nas in to smo morali ponoviti." Murić je dodatno pohvalil mlada Samarja in Klavžarja, ki sta res imela pomembno vlogo.

Foto: Vid Ponikvar Slovenija ima po desetih tekmah obeh kvalifikacijskih delov sedem zmag in tri poraze. To pomeni četrti nastop na svetovnih prvenstvih po letih 2006 (Japonska), 2010 (Turčija) in 2014 (Španija). Do konca kvalifikacij Sekulićeve varovance sicer čakata še februarska obračuna proti Estoniji v gosteh (24. 2.) in Izraelu (27. 2.) doma.

Svetovno prvenstvo bodo prihodnje leto med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Indonezija, Japonska in Filipini.