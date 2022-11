Srbi Slovencu dokončno zaprli vrata, Italijan povsem izgubil živce

Slovensko košarkarsko reprezentanco, ki je v petek v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zabeležila pomembno zmago nad Izraelom, v ponedeljek v Kopru čaka še obračun z Nemčijo. Že po tekmi v Tel Avivu so iz slovenskega tabora sporočili, da tudi v Bonifiki Slovenija ne bo mogla računati na pomoč člana Partizana Gregorja Glasa, ki mu beograjski klub ni dal zelene luči za nastop za slovensko izbrano vrsto. A to še zdaleč ni osamljen primer v tem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

"V evroligi je zdaj tako, da ima vsak klub svoja pravila glede tega, koga izmed igralcev spusti v reprezentanco. Ves čas so neki poskusi, da bi se ta odnos med Fibo in evroligo izboljšal, vendar je na koncu klub tisti, ki ima zadnjo besedo in odloči, kaj bo storil s posameznim igralcem. Prav za vsakega igralca smo šli v boj, da bi ga dobili, a, kot sem rekel, ima klub zadnjo besedo," je ob zboru slovenske izbrane vrste na začetku tega tedna pojasnjeval direktor slovenske reprezentance Matej Likar, ki je ob tem povedal, da je priključitev Gregorja Glasa izbrani vrsti zaradi tega še pod vprašajem, po tekmi z Izraelom pa so iz KZS sporočili, da je nastop 21-letnega člana Partizana dokončno izgubljen.

Partizan je sicer v sedmem krogu evrolige v četrtek visoko, z 58:87, izgubil proti Olympiacosu, prvič v tej sezoni pa je Željko Obradović, ki je imel na voljo devet igralcev, na evropski parket poslal tudi slovenskega košarkarja. Ta je sicer v slabih osmih minutah, ki jih je preživel na parketu, ostal brez točke, je pa zabeležil eno asistenco.

Slovenci so v petek ugnali Izrael. Foto: FIBA

Ob tem bode v oči, da se je vodstvo Partizana odločilo, da v reprezentanco Srbije pusti Danila Anđušića in Uroša Trifunovića, preostalim članom ekipe pa so pokazali rdečo luč. Med njimi je tudi Glas, ki tako ne bo mogel pomagati pomlajeni in spremenjeni slovenski izbrani vrsti. "Glas je zaradi klubskih obveznosti v Partizanu dokončno izgubljen tudi za ponedeljkovo tekmo z Nemčijo," so v petek sporočili iz KZS.

Selektor Sekulić bo imel tako tudi v ponedeljek na voljo 13 košarkarjev, petkovo tekmo z Izraelom je na tribuni preživel Robert Jurković, ki je bil kljub temu lahko zadovoljen s predstavo svojih reprezentančnih kolegov. Ti so ob zmagi s 75:62 naredili velik korak proti svetovnemu prvenstvu.

Italijanski selektor povsem izgubil živce

Spor med vodstvom Fibe in evrolige je tako še naprej trn v peti tako klubom kot reprezentancam. Najbolj pa tu nastradajo igralci, ki nimajo možnosti proste odločitve. Na nesmisel koledarja in spora med Fibo in evroligo so v tem tednu opozorili številni košarkarski strokovnjaki. Po tekmi Španije in Italije (88:84), ki so jo Španci dobili po podaljšku, je bil zelo glasen je bil selektor Italije Gianmarco Pozzecco.

Gianmarco Pozzecco je po porazu proti Španiji povsem pobesnel. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Dobili smo vse tri tekme, v katerih smo bili v popolnih zasedbah. Zdaj smo v povsem drugačni situaciji. Grčija je za 20 točk izgubila proti Litvi. Tu ničesar več ne razumem. Se zavedamo, da je Slovenija leta 2017 osvojila evropsko prvenstvo, pa nato zaradi tega sistema ni igrala na svetovnem prvenstvu? Kakšne tekme bomo gledali? Senegal proti Egiptu? Z vsem spoštovanjem do vseh reprezentanc, a to res nima več smisla," je bil razjarjen Pozzecco.

"Vse skupaj je naravnost noro. Medtem ko se zaradi svetovnega prvenstva v nogometu ustavijo vsa klubska tekmovanja, se v košarki naenkrat odvijajo tri tekmovanja. Vseeno mi je, če izgubimo ali zmagamo, kar ne morem prenesti, je to, da igralci sploh ne dobijo priložnosti, da v miru odigrajo tako svojo klubsko sezono kot tekme v reprezentančnem dresu. Ne vem sploh, kako pristopiti do tega položaja. Ali naj grem pred naslednjo tekmo do igralca in ga vprašam: bi raje igral tekmo v evroligi ali v reprezentanci? Ali smo vsi zblazneli? Kot da bi vprašal, koga bi raje udaril, mamo ali očeta? Ker v vsakem primeru je odločitev grozna," je še vrelo iz italijanskega selektorja.

Vasilje Micić ne bo oblekel dresa Srbije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med drugim je trenutni položaj močno razjezil tudi Srbe. Danes je namreč postalo znano, da član Anadolu Efesa Vasilje Micić za Srbijo ne bo zaigral na zelo pomembni kvalifikacijski tekmi proti Turčiji. Čeprav je imel Micić najprej zagotovilo, da se bo danes lahko pridružil reprezentanci, pa mu je vodstvo turškega kluba na čelu s trenerjem Erginom Atamanom, ki je ob tem še turški selektor, to zdaj prepovedalo. "Mora se pripraviti na tekmo z Barcelono," so ob tem dejali pri turškemu klubu.

Seveda je celoten incident močno razjezil Srbe, saj so prepričani, da želijo pri turškemu klubu na ta način pomagati svoji reprezentanci. Srbija je v petek s 74:68 ugnala Veliko Britanijo. Če bo Srbija (4-3) v tem krogu kvalifikacij ugnala Turčijo (3-4) in če bo Grčija (4-3) premagala Belgijo (3-4), si bosta tako Srbija kot Grčija zagotovili vozovnico za svetovno prvenstvo, medtem ko se bo upanje končalo za Turke in Belgijce.

