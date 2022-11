Sekulić jasen: Pokazali so, kako se bori za barve svoje države

Slovenska košarkarska reprezentanca je v zelo spremenjeni in tudi pomlajeni zasedbi prišla do zelo pomembne zmage v boju za svetovno prvenstvo. Zasedba Aleksandra Sekulića je v Tel Avivu s 75:62 premagala Izrael in si na stežaj odprla vrata na svetovno prvenstvo 2023. "Vsak, ki je prišel na igrišče, je pustil srce na igrišču in pokazal, na kakšen način se bori za barve svoje države," je bil po koncu ponosen Sekulić, ki je na parket poslal tudi dva debitanta.

Slovenski košarkarji so na tekmi tretjega kroga drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo z odliko opravili svojo nalogo. Spremenjena zasedba Aleksandra Sekulića se ni niti za trenutek ustrašila naloge in odgovornosti, ki jo je prinesel slovenski dres, z nekaj manjšimi padci v igri pa je uspešno prikrmarila do pomembnega uspeha, ki je Slovence pripeljal praktično pred vrata letala, ki bo reprezentance prihodnje leto popeljal na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Filipini, Indonezija in Japonska.

Sekulić kipel od ponosa Tekmo si je v ZDA ogledal tudi Luka Dončić. Foto: Instagram

Neznank in skrbi pred obračunom z Izraelom je bilo v tem tednu za Slovence ogromno in čeprav sta bila iz dvanajsterice z EuroBasketa v ekipi le Edo Murić in Žiga Samar pa so vsi igralci od prvega do zadnjega unovčili zaupanje strokovnega štaba na čelu s selektorjem Sekulićem.

"Zelo pomembna tekma proti ekipi, ki je zelo neugodna, ki igra zelo čvrsto, trdno obrambo in ki nam je v napadu postavila kar nekaj izzivov, sploh ker smo imeli tako malo časa za pripravo in uigravanje. V prvi vrsti bi rad čestital igralcem za borbenost in požrtvovalnost. Vsak, ki je prišel na igrišče, je pustil srce na igrišču in pokazal na kakšen način se bori za barve svoje države. Mislim, da je to prava pot, s katero smo vsem dokazali, kako se izbori mesto na svetovnem prvenstvu. Pred nami je še ena tekma in dali bomo vse od sebe, da bomo uspešni tudi na tej drugi tekmi," je bil po koncu zadovoljen Sekulić.

Ta ni priložnosti za igro ponudil le Jakobu Čebašku. "To je bila odločitev, ki smo jo pač sprejeli. Te tekme igramo zato, da jih dobimo. Naredili smo, kar smo morali, da zmagamo," je svojo odločitev pojasnil slovenski selektor.

Odličen debi Klavžarja

Sta pa zato priložnost dobila kar dva debitanta. Poleg Leona Stergarja je prvič članski dres izbrane vrste oblekel Urban Klavžar, ki je že na svoji prvi tekmi pri le 18 dokazal, da bo imela Slovenija v prihodnjih letih na položaju organizatorja igre sladke skrbi. Klavžar, ki je postal stoti reprezentant, ki je oblekel dres s slovenskim grbom na uradnih tekmah, je tekmo končal pri devetih točkah in treh skokih, na parketu pa je preživel več kot 20 minut. Urban Klavžar je odlično izkoristil ponujeno priložnost. Foto: FIBA

"Vedno, tudi kot otrok, sem sanjal, da bom zaigral za slovensko reprezentanco, a res nisem pričakoval, da bo že prva moja tekma tako pomembna oziroma da mi bo pripadla taka vloga. Res sem vesel, da smo zmagali. Mislim, da smo se zelo dobro borili in odigrali dobro v obrambi, kar je bil na koncu ključ do zmage. Ob tem smo začeli zadevati še v napadu, nekoliko nam je stekla tudi igra in komunikacija v igri, nato pa je šlo le še navzgor," je bil po koncu zadovoljen 18-letni član španske Murcie, s katero v tej sezoni igra tudi v ligi prvakov.

Samar prevzel velikansko vlogo

Zelo pomembno vlogo je prevzel tudi tri leta starejši Žiga Samar, ki je hrabro in učinkovito sprejel vlogo prvega organizatorja igre. 21-letni košarkar, ki se v tej sezoni kali pri nemškem Hamburgu, je tekmo končal pri 13 točkah, s šestimi asistencami pa je dobro razigraval tudi svoje soigralce. Na parketu je preživel skoraj 35 minut, sicer največ med vsemi slovenskimi reprezentanti. "Že od zbora naprej smo se zavedali, da bo tekma z Izraelom zelo težka in vedeli smo, da bo treba dati poudarek obrambi, v kateri bomo morali igrati z ogromno energije. Izrael je dobra ekipa, ki je res neugodna in veseli smo, da nam je na koncu uspelo zmagati," je bil po koncu zadovoljen Samar.

Žiga Samar je na parketu preživel največ minut. Foto: FIBA

"Ni še konec"

Eden izmed tistih, ki so povlekli slovenski voz, ko je bilo to najbolj potrebno pa je bil 29-letni Miha Lapornik, ki je v drugi četrtini dosegel pomembne tri trojke, ki so Slovenijo popeljale do prvega višjega vodstva na tekmi. Lapornik je bil ob Muriću na koncu s 16 točkami prvi strelec Slovenije. "Vedeli smo, da bo težka tekma. Izraelcev praktično nismo poznali, ker so igrali v dokaj spremenjeni zasedbi. Od prve minute smo se držali dogovora, da smo bili agresivni v obrambi, to nam je omogočilo potem nekaj lahkih košev in odprtih metov za tri. Ko smo povedli, je bilo tudi lažje igrati, v drugem polčasu smo bili ves čas spredaj in mislim, da smo na koncu tudi zasluženo zmagali," je po koncu dejal član slovaške ekipe Levicki Patrioti.

Izbranci Aleksandra Sekulića so po devetih tekmah s šestimi zmagami na lestvici tretji (6-3). Pomembnejša pa je prednost pred Izraelom (3-6), ki ima tri kroge pred koncem tri zmage manj. Slovenske košarkarje po vrnitvi iz Izraela v ponedeljek v Kopru čaka še obračun z Nemčijo, ki je Sloveniji zadala enega od treh porazov v kvalifikacijah. "Ni še konec. Z enako mentaliteto bomo šli tudi v tekmo z Nemčijo in se podali v boj za še eno izjemno pomembno zmago," je še odločno napovedal Lapornik.

Izrael : Slovenija 62:75 Shlomo Group Arena, sodniki: Lanzarini in Attard (oba Italija), Liszka (Poljska). Izrael: Timor 9 (3:4), Menco 5 (3:3), Dovrat 8, Zalmanson 2, Artzi 7 (2:2), Levi 8 (1:2), Chachashvili 5 (3:4), Ginat 12 (1:2), Misgav 6 (4:4). Slovenija: Klavžar 9, Samar 13 (2:2), Murić 16 (5:5), Lapornik 16 (5:7), Morgan 12 (2:2), Mahkovic 6 (6:6), Prepelič 2, Macura 1 (1:2). Prosti meti: Izrael 17:21, Slovenija 21:24.

Met za dve točki: Izrael 12:29, Slovenija 15:33.

Met za tri točke: Izrael 7:23 (Ginat 3, Dovrat 2, Levi, Artzi), Slovenija 8:26 (Lapornik 3, Murić 3, Samar, Klavžar).

Skoki: Izrael 35 (9 + 26), Slovenija 34 (10 + 24).

Osebne napake: Izrael 21, Slovenija 24.

Pet osebnih: /.

