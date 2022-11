"Vse skupaj je bilo kar mučno"

"Moram priznati, da je bilo vse skupaj kar mučno gledati. Verjel sem, da se bodo fantje proti Poljski vrnili v igro in so se, a na koncu se ni izšlo. Težko je bilo gledati celotno zadevo, težko pa je tudi kaj pametnega povedati, ker me ni bilo tam. Po izpadu Srbije in Grčije sem iskreno pričakoval zlato medaljo, a so se na koncu fantje opekli tako kot še nekatere preostale velesile. Tudi zame ni bilo prijetno in sem kar težko spremljal celotno dogajanje," se je proti EuroBasketu na začetku priprav s Slovenijo na kvalifikacijsko okno za svetovno prvenstvo zazrl Jakob Čebašek. Ta je bil poleti vse do zadnjega na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića, na koncu pa je skupaj z Gregorjem Hrovatom kot zadnji ostal brez nastopa na evropskem prvenstvu.

"Glede na lestvico bi bila ena zmaga res super, saj bi s tem naredili korak, mogoče celo dva, tri proti svetovnemu prvenstvu." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A tokrat bo njegova vloga v reprezentanci povsem drugačna. Iz zasedbe z EuroBasketa sta zdaj v reprezentanci le Edo Murić in Žiga Samar, Čebašek pa bo pri 31 letih z izkušnjami zagotovo pomemben dejavnik Slovenije v boju z Izraelom in Nemčijo. "Smo v dokaj spremenjeni zasedbi. Mislim, da bomo morali zdaj s temi fanti pokazati neko dodatno energijo in mogoče tudi s tem presenetiti nasprotnika. Pričakujem pa v tem ciklu kvalifikacij vsaj eno zmago na teh dveh tekmah. Glede na lestvico bi bila ena zmaga res super, saj bi s tem naredili korak, mogoče celo dva, tri proti svetovnemu prvenstvu. Iskreno ne poznamo še dobro zasedb naših tekmecev, saj smo priprave šele dobro začeli, a verjamem, da je štab opravil dobro analizo in da se bomo dobro spoznali z njimi," je prepričan slovenski košarkar.

V tej sezoni je član romunske Constante. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kljub spremembam v reprezentanci je novo reprezentančno akcijo pričakal visoko motiviran. "Mogoče bo zdaj celotna zadeva nekoliko zahtevnejša, ker nekaj fantov ne pozna sistema dela selektorja, saj smo bili v prejšnjih ciklih fantje že navajeni na sistem iz preteklosti. Bomo videli, kako se bo zadeva odražala na parketu, je pa vse skupaj še toliko bolj zahtevno, ker smo dejansko nekateri naravnost z letala prišli na trening. A verjamem, da na koncu to ne bo problem," je prepričan Čebašek, ki se ob tem tudi ni ustrašil vloge nekakšnega mentorja mlajšim reprezentantom.

"Zame ni to nič kaj posebna ali zahtevna vloga, ker imam takšno vlogo že zadnji dve leti v klubih. Pomembno je, da fante spodbujamo, sploh mlade, da jim damo kakšen napotek in vlijemo samozavest. V tem primeru bosta pri mlajših najpomembnejša glava in psihološka priprava, saj znajo košarko vsi dobro igrati," pravi Čebašek, ki je za Blažem Mahkovicem trenutno drugi najstarejši reprezentant.

Zadovoljen v Romuniji "Vsi smo profesionalci in vsi znamo igrati košarko." Foto: Sportida

Občasni slovenski reprezentant je pred novo sezono zamenjal klub, saj se je po poglavju v Belgiji preselil v Romunijo, kjer v tej sezoni brani barve Constante. "V klubu je super. V ekipi smo poleg domačinov še dva Litovca, dva Američana in jaz. Imamo dobro ravnotežje, tudi kemija v ekipi je od prvega trenutka super. Zelo sem zadovoljen," zatrjuje Čebašek, ki je zdaj povsem osredotočen na izbrano vrsto.

"Verjamem, da so v reprezentanci najboljši igralci, ki so trenutno na voljo. Vsi smo profesionalci in vsi znamo igrati košarko. Nikakor ne gledam na vse skupaj, kot da smo 'manjvredni' ali kaj podobnega. V štab sta prišla še Mihevc in Bassin. Mislim, da v primerjavi s prej ne bo velikih razlik, oba poznata delo selektorja Sekulića in verjamem, da bosta ustrezno nadomestila Drobnjaka in Valentinčiča," pravi slovenski košarkar. In v kakšni formi je dočakal reprezentančno epizodo? "Moja forma? Enaka kot vedno. Mehka roka bo pripravljena (smeh, op. p.)."

