Nove skrbi za slovenske košarkarje

Slovenska reprezentanca je danes v precej okrnjeni in spremenjeni zasedbi začela priprave na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023 z Izraelom in Nemčijo. Na prvem dopoldanskem treningu je manjkal tudi selektor Aleksander Sekulić, ki se bo reprezentanci pridružil danes popoldne, ob tem pa na prvem treningu ni bilo Jordana Morgana, ki je ponoči pripotoval iz Turčije v Ljubljano in je dopoldne izkoristil za počitek, zaradi tekem pa sta nekaj več odmora dobila še Žiga Samar in Edo Murić, ki je nedeljsko tekmo Cedevite Olimpije igral s pomočjo protibolečinske injekcije. Ni pa še znano, kdaj točno se bo reprezentanci pridružil Gregor Glas, ki je dobil zeleno luč evroligaškega Partizana.

Prvi trening so danes tako pod vodstvom pomočnika selektorja Daliborja Damjanovića ob pomoči novih pomočnikov Luke Bassina ter Dejana Mihevca opravili Jakob Čebašek, Robert Jurković, Urban Klavžar, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Bine Prepelič, Leon Stergar, Jan Špan in Petar Vujačić, ki je vskočil namesto poškodovanega Luke Lapornika.

Jordan Morgan bo po letu 2020 spet oblekel dres slovenske reprezentance. Foto: Sportida

Termin vrnitve Glasa še neznanka

"Kot vsak cikel v teh Fibinih oknih je kar zalogaj spraviti vse košarkarje nazaj v reprezentanco. Računamo, da se bomo na večernem treningu že zbrali v celotni zasedbi, razen Gregorja Glasa, ki je še v Beogradu in še ne vemo, kdaj točno nam bo na voljo. Tako kot vse igralce iz evrolige tudi Glasa 10. novembra še čaka tekma evrolige, ves čas smo v stiku z vodstvom Partizana. Mislim, da nam na prvi tekmi v petek še ne bo na voljo, ker nas obračun z Izraelom v petek čaka že ob 13. uri (zaradi šabata oziroma dneva počitka, ki se prične v petek ob sončnem zahodu in konča ob sobotnem zahodu sonca, op. p.). Delamo pa vse, da bi se nam lahko pridružil vsaj na ponedeljkovi tekmi," je o stanju v reprezentanci danes pripovedoval direktor reprezentance Matej Likar.

"V evroligi je zdaj tako, da ima vsak klub svoja pravila glede tega, koga izmed igralcev spusti v reprezentanco," pojasnjuje Likar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob že tako spremenjeni zasedbi dodatne skrbi v reprezentanci povzročajo tudi nekatere težave s poškodbami. Med drugim ima težave tudi Edo Murić, ki je poleg Samarja edini v reprezentanci, ki je nastopil tudi na EuroBasketu. "Danes, ko se nam bo Edo pridružil, ga bodo pregledali fizioterapevti in zdravniki, je pa tudi Edo dovolj izkušen, da bo znal poslušati svoje telo. Verjamem, da bomo našli pravo rešitev, ki bo ustrezala tako reprezentanci kot tudi Edu in njegovemu klubu," je dejal Likar.

Boj z mlini na veter s klubi in evroligo

Slovenija bo proti Izraelu in Nemčiji lovila zelo pomembni zmagi v boju za nastop na svetovnem prvenstvu. Že ena zmaga bi lahko ob ugodnem razpletu pomenila vozovnico za svetovno prvenstvo. Tako kot praktično vsak kvalifikacijski cikel bo selektor Sekulić pogrešal skoraj vse igralce iz evrolige, saj se za razliko od preostalih tekmovanj najmočnejše evropsko tekmovanje v času reprezentančnega termina ne prekine.

Za zdaj se še ne ve, kdaj se bo reprezentanci pridružil Gregor Glas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V evroligi je zdaj tako, da ima vsak klub svoja pravila glede tega, koga izmed igralcev spusti v reprezentanco. Prestavila se je le ena tekma. Ves čas so neki poskusi, da bi se ta odnos med Fibo in evroligo izboljšal, vendar je na koncu klub tisti, ki ima zadnjo besedo in odloči, kaj bo storil s posameznim igralcem. Prav za vsakega igralca smo šli v boj, da bi ga dobili, a, kot sem rekel, ima klub zadnjo besedo," je še dejal Likar.

Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska − druga si je kot prva in za zdaj edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu − po sedem zmag in en poraz, Slovenija, ki je na tretjem mestu, je zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zbrala dve zmagi in pet porazov. Na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila), se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc oziroma prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

