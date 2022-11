Sprememba v slovenski izbrani vrsti

Z današnjim dopoldanskim treningom bo slovenska košarkarska reprezentanca začela priprave na novembrski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića se bodo v 3. in 4. krogu drugega dela pomerili proti Izraelcem in Nemcem. Namesto Luke Lapornika, ki ima težave z gležnjem, v reprezentančni zasedbi prvič Petar Vujačić.

Člani tokratne zasedbe reprezentance so se v Ljubljani začeli zbirati v nedeljo zvečer. Prvi trening jih čaka v ponedeljkovih dopoldanskih urah, na popoldanskem treningu pa bodo vadili v že skoraj popolni zasedbi. V moštvu bo namreč manjkal le še Gregor Glas. Tik pred zborom je v reprezentanci sicer prišlo do ene spremembe. Luka Lapornik je bil zaradi težav z gležnjem prisiljen odpovedati nastop, tako da ga je med štirinajsterico košarkarjev zamenjal član Mornarja iz Bara, 22-letni Petar Vujačić.

Poleg Vujačića bodo danes treninge pred sredinim odhodom v Izrael začeli še Žiga Samar, Edo Murić, Gregor Glas, Jakob Čebašek, Jurij Macura, Robert Jurković in Bine Prepelič, ki so bili del reprezentance v poletnih reprezentančnih akcijah, v reprezentančno zasedbo so se vrnili Jan Špan, Miha Lapornik, Luka Lapornik, Blaž Mahkovic in Jordan Morgan, novinca pa sta Urban Klavžar in Leon Stergar.

"Resda je nekaj časa minilo, odkar sem bil nazadnje član reprezentance, a vedno se izjemno rad vrnem v izbrano vrsto. Tudi tokrat sem se z velikim veseljem odzval vabilu in poln zagona čakam, da začnemo trenirati. Pred nami sta dve izjemno pomembni tekmi in na igrišču bomo vsi dali svoj maksimum. Ne glede na spremenjeno in pomlajeno zasedbo verjamem, da lahko z ekipno igro pridemo do ugodnega izida. V klubu se počutim odlično, pred dnevi smo dosegli zgodovinsko prvo zmago v Evropi in upam, da bom dobro formo prenesel tudi v reprezentančni dres ter ekipi pomagal do želenega rezultata," je ob zboru reprezentance dejal Miha Lapornik.

