Slovensko košarkarsko reprezentanco prihodnji teden čakata dve izjemno pomembni tekmi v boju za svetovno prvenstvo 2023. Slovenci se bodo pomerili z Izraelom in Nemčijo, tako kot slovenski selektor Aleksander Sekulić pa tudi nemški selektor Gordon Herbert in izraelski strateg Guy Goodes nista imela lahke naloge pri sestavi moštva za tokratno okno kvalifikacij.

Zelo podoben scenarij kot pri slovenski izbrani vrsti, ki bo prihodnji teden lahko računala le na dva košarkarja z EuroBasketa, se bo odvil tudi pri Nemčiji. Gordon Herbert je med izbrance za kvalifikacije uvrstil le tri košarkarje s septembrskega EuroBasketa. To so Niels Giffey, Justus Hollatz in Christian Sengfelder, ekipa pa je v primerjavi z evropskim prvenstvom zelo pomlajena. Večina košarkarjev je ob odsotnosti košarkarjev iz NBA in evrolige članov nemških prvoligašev, teh je kar deset.

"Veseli smo, da bomo tako hitro po koncu EuroBasketa spet igrali v Nemčiji in da bomo imeli možnost, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo," je dejal Herbert, ki ga z Nemčijo poleg obračuna s Slovenijo čaka še srečanje s Finsko, ki je kot edina ekipa iz skupine J že uvrščena na svetovno prvenstvo 2023.

Nemčija bo v primerjavi z EuroBasketom v precej spremenjeni zasedbi. Med drugim bo manjkal eden prvih zvezdnikov Dennis Schröder, ki v ligi NBA nosi dres LA Lakers. Foto: FIBA

Seznam nemške reprezentance: Robin Christen, Maximilian DiLeo, Bastian Doreth, Niels Giffey, Justus Hollatz, Karim Jallow, David Krämer, Leon Kratzer, Dominic Lockhart, Kenneth Ogbe, Jacob Patrick, Gavin Schilling, Christian Sengfelder.

Kot je še razkril nemški strateg, se je za sestavo moštva odločil na podlagi tega, kateri izmed košarkarjev so bili pripravljeni pokazati stoodstotno željo za igranje v nemški izbrani vrsti. "Odločil sem se na podlagi tega, kdo je bil že v preteklosti pripravljen igrati v kvalifikacijah. Sploh želja igralcev, ki so bili z nami poleti, pa niso igrali na evropskem prvenstvu, je zame zelo pomemben dejavnik," je bil jasen nemški selektor. Med drugim je na seznamu 18-letni Jacob Patrick, ki bo eden izmed najmlajših debitantov v nemški reprezentanci.

Izrael je na EuroBasketu zasedel 17. mesto. Foto: FIBA

Že pred domačim obračunom z Nemčijo pa Slovence 11. novembra čaka še srečanje z Izraelom. Strateg Guy Goodes je objavil širši seznam 18 košarkarjev, med temi pa je za zdaj še osem košarkarjev, ki so igrali na EuroBasketu (Tamir Blatt, Tomer Ginat, Yam Madar, Rafael Menco, Roman Sorkin, Idan Zalmanson, Yovel Zoosman in Nimrod Levi).

Kljub prekrivanju tekmovanja z evroligo so med drugim zeleno luč za igranje pričakovano dobili člani izraelskega Maccabija Roman Sorkin, Rafael Menco in Yiftach Ziv. Ob tem je tako kot pri Sloveniji Gregor Glas "blagoslov" Željka Obradovića pri Partizanu za odhod v reprezentanco dobil tudi Yam Madar. Za zdaj sta na seznamu tudi še člana berlinske Albe Tamir Blatt in Yovel Zoosman, ki pa zaradi tekem v evroligi najverjetneje ne bosta v zasedbi Izraela.

Širši seznam izraelske reprezentance: Adam Ariel, Netanel Artzi, Tamir Blatt, Oz Blayzer, Gabriel Chachashvili, Shawn Dawson, John Di Bartolomeo, Noam Dovrat, Tomer Ginat, Max Heidegger, Roi Huber, Yair Kravits, Nimrod Levi, Gilad Levy, Yam Madar, Rafi Menco, Niv Misgav, Itay Segev, Roman Sorkin, Bar Timor, Idan Zalmanson, Iftah Ziv, Yovel Zoosman.

Slovenci bodo proti Izraelu in Nemčiji lovili pomembni zmagi. Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska − druga si je kot prva in za zdaj edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu − po sedem zmag in en poraz, Slovenija, ki je na tretjem mestu, je zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zbrala dve zmagi in pet porazov. Na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila), se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc oziroma prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

