In zakaj nova pričeska?

Videti je, da je Goran Dragić le našel klub, v katerem uživa. S soigralci pri Chicago Bulls so v noči na četrtek gladko odpravili Charlotte Hornets (106:88), slovenski košarkar pa je pokazal dobro partijo in poskrbel za potezo, ki je navdušila.

V vsega 15 minutah igre je Goran Dragić pokazal razkošen repertoar. K zmagi je prispeval 16 točk (met za 3 2/4, za 2 4/5, prosti meti 2/2), tri skoke, tri asistence in blokado. Klop Bikov je dosegla 50 točk, kar je skoraj polovica točk celotne ekipe in lepa popotnica za nadaljevanje sezone.

"Za zdaj je vse dobro. Mislim, da imamo najboljšo klop v ligi NBA. Nadaljevati moramo v tem slogu," je Gogi razlagal po tekmi, na kateri je poskrbel tudi za duhovite poteze. Z eno je osmešil tekmeca, potem ko je žogo iz avta pod košem vrgel v njegov hrbet in odbito položil v koš. To je letos naredil že na EuroBasketu proti Poljski.

Chicago je odigral že deveto tekmo v sezoni, ponoči pa dosegel peto zmago.

Ne le poteze na igrišču, ameriški novinarji so pohvalili tudi njegovo novo pričesko. Nekoliko bolj pobrit je. "Veste, kaj, skriti moram sive lase," jim je odvrnil in jih nasmejal do solz. Poglejte si video.