Dončićev ples se nadaljuje: šele tretji košarkar v zgodovini s takšnim dosežkom

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je zrežiral novo odlično predstavo, s katero je navdušil privržence košarke, hkrati pa poskrbel, da so ameriški analitiki hitro začeli pogledovati proti zgodovini. K zmagi nad Utah Jazz s 103:100 je prispeval 33 točk, 11 asistenc in pet skokov ter postal tretji košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na prvih sedmih tekmah sezone presegel mejo 30 točk. Pred njim je to uspelo le Wiltu Chamberlainu in Jacku Twymanu. Znova je bil dobro razpoložen tudi Goran Dragić. S 16 točkami v vsega petnajstih minutah igre je pripomogel, da so Chicago Bulls premagali Charlotte Hornets (106:88). LeBron James z druščino pri LA Lakers je v sedmem poskusu dosegel drugo zmago v sezoni.

Pred 60 leti se je v košarkarskem svetu nazadnje govorilo o tem, da je posameznik na uvodnih sedmih tekmah lige NBA vsakič presegel mejo 30 točk. Legendarni Wilt Chamberlain se je takrat drugič v karieri pohvalil s tovrstnim dosežkom. Takšen podvig mu je uspel v sezoni 1962/63 - celo na uvodnih 23 tekmah -, sicer pa je skupaj z Jackom Twymanom enak dosežek prvič zrežiral tri leta prej.

In nato se je čakalo debelih 60 let na njunega naslednika. Luka Dončić je naslednji v vrsti košarkarjev, ki se lahko pohvalijo s takšnimi številkami. Z novimi 33 točkami se jima je priključil, hkrati pa pripomogel, da so Dallas Mavericks na domačih tleh po težkem boju premagali Utah Jazz, za katerimi so v začetku tretje četrtine zaostajali že za 15 točk (49:63).

Luka Dončić in pravljičnih +30 na začetku sezone Proti Phoenixu – 35 točk, 9 skokov, 6 asistenc Proti Memphisu – 32 točk, 7 sk., 10 as. Proti New Orleansu – 37 točk, 11 sk. 7 as. Proti Brooklynu – 41 točk, 11 sk., 14 as. Proti Oklahomi – 31 točk, 16 sk., 10 as. Proti Orlandu – 44 točk, 3 sk., 5 as Proti Utahu – 33 točk, 5 sk., 11 as.

Najprej izničili zaostanek 14 točk ...

V noči na četrtek za Dallas vse ni bilo pravljično. Pred začetkom tekme je bila v zraku negotovost glede nastopa drugega strelca Christiana Wooda, ki je imel nekaj zdravstvenih težav. A se je sestavil in spet prišel v igro s klopi ter prikazal širino. V 23 minutah igre se je lahko pohvalil z 21 točkami in desetimi skoki, 20 jih je prispeval Spencer Dinwiddie, glavnina pa je torej padla na pleča Luke Dončića.

Mavericks so imeli ogromno težav s tekmecem, ki je pozitivno presenečenje začetka sezone. Košarkarji Utaha so v Teksas namreč pripotovali s popotnico šestih zmag in vsega dveh porazov. V prvi četrtini so pokazali, zakaj je tako, in povedli s 35:23. Naskok je nato še nekoliko narasel, in sicer do +14 (37:23), nato pa se je domača zasedba vendarle prebudila in na krilih navijačev začela vračati v boj za zmago. Luka je ob koncu prvega polčasa poskrbel, da sta bili ekipi poravnani pri 47:47. Dvakrat zapored je zadel celo trojko prek rok centra Kellyja Olynyka.

... nato še 15 točk

A črnih minut za Dallas še ni bilo konec. Takoj ob vstopu v drugi del je igra spet padla. V slabih štirih minutah so gostje prišli do najvišjega naskoka 15 točk (64:49). Glavni trener Jason Kidd ni bil zadovoljen s predstavo, ki so jo kazali njegovi izbranci. Dončić je z dvema zadetima prostima metoma prekinil črni niz. Nato je v Dallasovo malho prispeval še dodatne štiri točke, dvakrat s podajama lepo zaposlil Doriana Finneyja-Smitha ter Dwighta Powlla in domača zasedba je pri 61:66 spet lažje dihala.

Wood in Dinwiddie sta bila naslednja v središču pozornosti. Na uvodu v zadnjo četrtino sta prevesila tehtnico na stran Mavericks, ki so po njuni zaslugi sedem minut pred koncem vodili z 89:84. Od takrat so gostje domačim le še gledali v hrbet. Ko je Dončić dosegel novi točki za 98:92, na semaforju pa je pisalo 2:55, je kazalo, da je tekma dobljena. A gostje so se prek Finca Laurija Markkanena minuto pred koncem približali na vsega dve točki zaostanka (98:100), v naslednjem napadu pa je Reggie Bullock s trojko zapečatil usodo Utaha in Dallas popeljal do četrte zmage v sezoni.

Dragić ekspress, LeBrona Jamesa in druščino rešil rezervist

Ponoči je bil spet na delu tudi Goran Dragić s Chicago Bulls. Na domačem parketu so gostili Charlotte Hornets in kapetan slovenske reprezentance je bil spet razpoložen. K visoki zmagi s 106:88 je v pičlih 15 minutah prispeval 16 točk (met za 3 2/4, za 2 4/5, prosti meti 2/2), tri skoke, tri asistence in blokado, izgubil pa je tri žoge.

Drugačno zadoščenje pa so dobili košarkarji Los Angeles Lakers. Zvezdnik lige LeBron James je bil s soigralci tik pred tem, da že šestič izgubi, ko je ob zvoku sirene rezervist Matt Ryan, ki je pri 25 letih odigral šele peto tekmo v ligi NBA, zadel trojko in izsilil dodatnih pet minut igre. V teh so prvaki iz leta 2020 le prišli do skalpa New Orleans Pelicans (120:117).

Liga NBA, 2. november: Dallas Mavericks : Utah Jazz 103:100

Dončić 33 (za 3 2/6, za 2 10/15, prosti meti 7/10) 11 as., 5 sk., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 33 min., Wood 21, 10 sk., Dinwiddie 20; Clarkson 22, 8 as. Sexton 19



Chicago Bulls : Charlotte Bobcats 106:88

Green 17, Dragić 16 (met za 3 2/4, za 2 4/5, prosti meti 2/2), 3 sk., 3 as., 1 bl., 3 izg. žoge v 15 min., Williams 16, Vučević 14, 13 sk.; Oubre Jr. 24. Philadelphia 76ers : Washington Wizzards 111:121

Maxey 32, Harden 24, 10 as.; Porzingis 30, 9 sk., Beal 29



Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 114:113

Garland 29, 12 as., Mitchell 25; Brown 30, Tatum 26, 12 sk., 6 as.



Miami Heat : Sacramento Kings 110:107

Herro 26, 12 sk., Lowry 22, 7 as., Adebayo 20 11 sk., 6 as.; Sabonis 22, 12 sk., 8 as., Huerter 22



New York Knicks : Atlanta Hawks 99:112

Brunson 20, Barrett 19; Murray 36, 9 as., 6 ukr. žog, Hunter 21, Young 17, 7 as.



Houston Rockers : Los Angeles Clippers 101:109

Sengun 26, 13 sk., Porter Jr. in Green 22; George 28, Morris Sr. 21, 10 sk.



Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 116:91

Antetokounmpo 32, 12 sk., 5 ukr. žog, 4 as., Holiday 26; Bey 22



San Antonio Spurs : Toronto Raptors 100:143

Bates-Diop 17; Trent Jr. 24, Siakam 22, 11 as., 10 sk., Anunoby 18



Portland Trail Blazers : Memphis Grizzlies 106:111

Simons 31, 8 as., Nurkić 23, 13 sk., Grant 23; Bane 29, Morant 20, 9 sk., 7 as., 8 izg. žog



Los Angeles Lakers : New Orlens Pelicans 120:117

Walker IV 28, Davis 20, 16 sk., 4 bl., James 20, 10 sk., 8 as.; Williamson 27, 7 as., McCollum 22, 9 sk., 8 as.

