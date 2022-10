Spremembi v slovenskem reprezentančnem štabu

Slovensko košarkarsko reprezentanco le še nekaj dni loči od nadaljevanja kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, ki ga bodo gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila). Pred evropskimi reprezentancami so tekme 3. in 4. kroga drugega dela. Slovenci bodo v petek, 11. novembra, ob 13. uri po slovenskem času gostovali v Izraelu, zatem pa se bodo v ponedeljek, 14. novembra, ob 18. uri v Kopru pomerili še z Nemčijo.

Kot so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije, bo selektor slovenske izbrane vrste Aleksander Sekulić seznam reprezentantov obelodanil v sredo, 2. novembra, Slovenci pa bodo prvi trening za izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi opravili 7. novembra dopoldan.

Kot so še sporočili iz KZS, bosta poleg Daliborja Damjanovića selektorju Sekuliću pri delu pomagala pomočnika Dejan Mihevc in Luka Bassin, ki sta bila del reprezentančnega štaba že pred dvema letoma na dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo in bosta tako vskočila namesto Jerneja Valentinčiča in Dragiše Drobnjaka, za telesno pripravo košarkarjev pa bo še naprej skrbel Anže Maček.

Po treh dneh priprav v Sloveniji se bo reprezentanca odpravila v Tel Aviv, kjer jo tekma z Izraelom v petek, 11. novembra, čaka že ob 13. uri po slovenskem času. Po judovski kulturi se namreč v petek ob sočnem zahodu začne versko obeleževanje šabata, ki se konča ob sobotnem zahodu sonca. Na dan počitka je tako v Izraelu odsvetovano fizično delo, hkrati pa v času šabata velja kar nekaj prepovedi početja. Glede na zgodnjo uro igranja tekme v Tel Avivu se bo slovenska izbrana vrsta v Slovenijo vrnila takoj po koncu dvoboja in priprave na tekmo z Nemčijo nadaljeval v Kopru. Obračun s tretjeuvrščeno reprezentanco letošnjega evropskega prvenstva bo v ponedeljek, 14. novembra, na sporedu ob 18. uri.

Slovenci bodo proti Izraelu in Nemčiji lovili pomembni zmagi. Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska − zadnja si je kot prva in za zdaj edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu − po sedem zmag in en poraz, Slovenija, ki je na tretjem mestu, je zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zabeležila dve zmagi in pet porazov. Na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila), se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc oziroma prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

