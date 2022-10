Dončić se je zapisal v zgodovino lige NBA, a na koncu zmajeval z glavo

Dve izgubljeni tekmi na uvodnih gostovanjih v novi sezoni in obakrat so Dallas Mavericks prek Luke Dončića z metom ob zvoku sirene iskali pot do zmage. Soigralec Spencer Dinwiddie je poudaril, da tudi tokrat niso pripravili pravega terena Dončiću za odločilen met, slovenski košarkar pa je izpostavil slab uvod v dvoboj. Na tekmi proti New Orleans Pelicans se je sicer vpisal v zgodovino lige NBA.

Po treh odigranih tekmah na uvodu v sezono so Dallas Mavericks pri eni zmagi, ki so jo dosegli na domačih tleh, ko so povsem povozili Memphis Grizzlies. Sta bili pa zato bolj napeti obe gostovanji, ki sta se končali na enak način, ko je Luka Dončić poskušal s trojko svojemu moštvu prinesti zmago. Tako kot proti Phoenix Suns (105:107) so bili Teksašani prekratki tudi proti New Orleans Pelicans (111:113).

Ti so kljub odsotnosti treh pomembnih članov prve peterke (Brandon Ingram, Zion Williamson, Herbert Jones) pokazali pravi značaj. V prvi četrtini so dosegli kar 40 točk. "Slabo smo začeli. V obrambi nismo bili pravi, nato smo se dvignili," je dejal Dončić.

Na koncu je bil s 37 točkami, 11 skoki in sedmimi asistencami najboljši posameznik, a ni mogel biti zadovoljen, saj je njegovo moštvo izgubilo.

Luka prvi košarkar Dallasa in drugi v zgodovini lige NBA Luka je postal prvi košarkar Dallas Mavericks, ki je sezono odprl s tremi tekmami, na katerih je vsakič presegel mejo 30 točk. Prav tako je postal šele drugi v zgodovini lige NBA, ki je na prvih treh tekmah zbral več kot 100 točk, več kot 25 skokov in več kot 20 asistenc. Pred njim je to uspelo Russllu Westbrooku leta 2016. Luka Doncic and Russell Westbrook are the only players in the league that tallied this historic stat line 🔥 pic.twitter.com/djRVBdHxsm — Mavs Nation (@MavsNationCP) October 26, 2022

"Težak met je bil"

Na začetku zadnje četrtine je Dallas celo vodil s sedmimi točkami naskoka, nato pa popustil in sledila je dramatična končnica. Dončić je najprej 30 sekund pred koncem znižal na 109:112, štiri sekunde pred koncem na 111:112, met za tri točke ob zvoku sirene pa ni imel želenega zaključka in domači so se veselili zmage s 113:111. Dončić je odkorakal z igrišča naravnost proti slačilnici, zmajeval z glavo in dvigoval roke, kot da ne bi mogel verjeti, kaj se je zgodilo ob koncu.

"Vedeli smo, da bodo podvajali. Luka je moral vreči težak met. Velikokrat računamo na to, da nas bo rešil. Preprosto nismo izvedli napada, kakršnega bi morali. Moramo biti boljši," je dejal glavni trener Jason Kidd, Spencer Dinwiddie pa je dodal: "Moramo bolje opraviti svoje delo in narediti Luki prostor, da bo lahko zadeval zmagovite mete. V ekipi imamo enega najboljših v tem poslu."

"Imeli smo minuto odmora. Nekaj sekund je bilo. Morda bi moral bolje pogledati, vendar je bil met težak. Za trojke nisem bil razpoložen," je bil po koncu razumljivo redkobeseden Dončić, ki si je želel zmage.

Košarkarji Dallasa bodo naslednji obračun odigrali v noči na petek pri Brooklyn Nets, nato se bodo za pet tekem nastanili v domači American Airlines Areni.