Dončićev šov z napako

Novo gostovanje, nov tesen poraz Dallas Mavericks, ki niso znali izkoristiti dejstva, da je bilo moštvo New Orleans Pelicans oslabljenjo. Manjkali so namreč trije standardni člani začetne peterke. Luka Dončić je bil s 37 točkami, 11 skoki in sedmimi asistencami sicer najbolj opazen posameznik, vendar na koncu moral priznati poraz s 111:113. Slovenski košarkar je v samem zaključku skušal s trojko prinesti Dallasu zmago, vendar žoga ni našla želenega cilja.

Tretja tekma v sezoni za Dallas Mavericks, drugi poraz. Tudi tokrat na gostovanju, potem ko so bili v uvodnem obračunu za las prekratki proti Phoenix Suns. Mlada zasedba New Orleans Pelicans je imela več želje po zmagi, pa čeprav je bila vidno oslabljena. Manjkala sta najboljša strelca Brendon Ingram (protokol pretresa možganov) in Zion Williamson (poškodba kolka), zaigral pa ni niti odlični obrambni košarkar Herb Jones (poškodba kolena), ki je sicer član začetne peterke.

Luka Dončić se je v preteklosti dobro znašel proti New Orleans Pelicans in na dozdajšnjih medsebojnih tekmah dosegal v povprečju vsaj 33 točk. Na zadnji se je lahko pohvalil celo z 49 točkami. Tokrat se je zaustavil pri 37 točkah, 11 skokih in sedmih asistencah. Spencer Dinwiddie in Christian Wood sta bila razpoložena še s 24 oziroma 23 točkami, kar pomeni, da je preostali del Dallasove ekipe dosegel le 27 točk. Zaradi poškodbe gležnja je sicer manjkal Tim Hardaway jr., vendar to ni bil takšen manko, kot so ga imeli gostitelji.

Dončićeve trojke ...

Dončić je zadel 16 od 30 metov iz igre, a zgrešil kar enajst od trinajstih poizkusov za tri točke. Dallasovi navijači so upali, da bo zadel odločilno v zadnjem napadu, ko je žoga letela po zraku z zvokom sirene, vendar je bil prekratek in domačini so se veselili zmage s 113:111.

Mavericks so slabo odprli tekmo in bili večji del prvega polčasa za zaostanku. V drugi četrtini so zaostajali že za 16 točk (31:47), ko so se le prebudili in pred odhodom na počitek ujeli pri priključek pri 64:64, ko je izenačil prav Dončić.

Od takrat naprej smo spremljali bistveno bolj izenačen dvoboj. Ob vstopu v zadnjo četrtino so prišli do vodstva s 94:88, a ga hitro zapravili. Pobudo so spet prevzeli gostitelji, ki so minuto in pol pred koncem vodili s 112:107.

V zaključku prevzel odgovornost nase, a zgrešil odločilen met

Vajeti je takrat v svoje roke vzel Dončić. Sprva je 30 sekund pred iztekom znižal na 109:112. Pri gostiteljih je skušal tekmo zaključili CJ McCollum, vendar je zgrešil met. Dallas je imel na voljo 13 sekund. Pričakovalo se je, da bo gostje poizkušali s trojko, vendar je šel Dončić v prodor in s polaganjem znižal na 111:112. Takrat je na semaforju kazalo še štiri sekunde. Hitro so storili prekršek nad Devontom Grahamom, ki je bil z linije prostih metov uspešen le enkrat.

Facundo Campazzo je debitiral v dresu Dallasa. V igro je vstopil 2:30 pred koncem prvem četrtine. Zadel je eno trojko iz treh poizkusov, v statistiko pa vpisal še dve asistenci in ukradeni žogi. Argentinski košarkar je imel težave z vizo in je zato toliko časa trajalo, da je lahko zaigral za Mavericks. "Campazzo je pameten košarkar. Hitro se je vklopil v sistem in spoznal našo igro," je o njem dejal trener Jason Kidd.

Po minuti odmora so košarkarji Dallasa na tekmečevi polovici izvajali avt. Žoga je pričakovano prišla v roke slovenskega košarkarja, ki je tokrat skušal s trojko, vendar bil prekratek in zmaga je ostala doma.

Zaupa v Dončića in odločitve, ki jih sprejema

Glavni trener Dallasa Jason Kidd je izpostavil, da je bila strategija za zadnji napad pametno zastavljena, vendar je manjkala prava izvedba. "Vedeli smo, da bodo podvajali. Luka je moral vreči težak met. Velikokrat gledamo nanj, da nas bo rešil. Enostavno nismo izvedli napada, kot bi morali. Moramo biti boljši."

Jason Kidd zaupa v Dončićeve odločitve. Foto: Reuters

Zbrane ameriške novinarje je zanimalo, zakaj so se pri Dallasu štiri sekunde pred koncem pri zaostanku s 109:112 odločili za polaganje in ne met za tri točke. "Lahko bi klicali minuto odmora, vendar je imel Luka žogo. Zaupam njegovi naslednji potezi, ki jo bo naredil. Pametno je bilo, da je šel na polaganje, saj smo potem naredili prekršek za proste mete in dobili žogo za zmago. Verjetno so vsi mislili, da bo šel takrat metati za tri. Mislim, da se je odločil za pravo potezo," je razložil Kidd, ki je vesel, da se počasi po poškodbah vklapljata v pogon tudi Frank Ntilikina (desni gleženj) in Davis Bertans (desno koleno): "Veliko pozitivnega prizvoka je bilo. Govoril sem s Frankom, ki je dejal, da se počuti dobro. Pri obeh gredo stvari v pravo smer."

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na petek, ko bo še tretjič v sezoni gostoval. Prvo gostujočo zmago bodo Dončić in druščina iskali pri Brooklyn Nets, nakar bo sledilo pet domačih obračunov v American Airlines Areni.

Liga NBA, 25. oktober Washington Wizards : Detroit Pistons 120:99

Kuzma 25, Porzingis 20, Barton 16; Bogdanović 25, Cunningham 19



New Orleans Pelicans : Dallas Mavericks 113:111

Murphy III 22, McCollum 14, 11 as., Marshall 15; Dončić 37 (za 3 2/11, za 2 14/17, prosti meti 3/5), 11 sk., 7 as., 2 ukr. žogi, blokada, 3 izg. žoge v 36 min., Dinwiddie 24, Wood 23



Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 108:94

Gilgeous-Alexander 33, 8 as., Mann 25; Kennard 15, Zubac 10, 14 sk., 7 bl.



Phoenix Suns - Golden State Warriors

Lestvici:

Preberite še: