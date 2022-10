Blesteča predstava Dončića, ki ni ponovil napake

Košarkarji Dallas Mavericks so v drugem poskusu prišli do prve zmage v novi sezoni lige NBA in to na veliki način. Pred domačimi navijači so s kar 137:96 na kolena spravili Memphis Grizzlies z zvezdnikom Jajem Morantom, ki je bil tokrat v obračunu z Luko Dončićem nemočen. Slovenski košarkar se je tokrat ustavil pri 32 točkah - od tega jih je kar 21 dosegel v manj kot devetih minutah prve četrtine - desetih asistencah in sedmih skokih. Manj uspešen je bil Goran Dragić, ki je ob porazu Chicaga pred domačimi gledalci proti Clevelandu (96:128) dosegel štiri točke, Vlatko Čančar pa ob zmagi Denverja nad Oklahomo (122:117) ni dobil priložnosti za igro.

Učinek Luke Dončića: 32 točk (8/14 za 2, 4/9 za 3, 4/5 prosti meti), 7 skokov, 10 asistenc, 2 ukradeni žogi, 2 blokadi in 3 izgubljene žoge v 29:58

V Dallasu je bilo danes največ oči poleg Luke Dončića uperjenih v zvezdnika Memphisa Jaja Moranta, ki sta prva zvezdnika klubov, vlečna konja franšiz iz Dallasa in Memphisa, oba sta bila proglašena za najboljša novinca lige NBA (Dončić leta 2019, Morant leto dni pozneje), sta tudi tekmeca za mesto v začetni peterki All-Star tekme, prav lahko pa se zgodi, da bi se še kako resno vmešala v boj za podelitev prestižnega priznanja za MVP igralca sezone.

Dončić je dobil obračun z Morantom. Foto: Reuters

Prvi obračun sezone je gladko pripadel slovenskemu košarkarju, ki se je ob prvi zmage svoje ekipe v novi sezoni podpisal tudi pod svoj prvi dvojni dvojček na začetku novega poglavja. To je bil že njegov 134. dvojni dvojček v ligi NBA. Dončić, ki zaradi visoke prednosti v zadnji četrtini sploh ni igral, je na koncu tekmo končal pri 32 točkah in bil prvi igralec srečanja, od tega je kar 21 točk dosegel že v prvih slabih devetih minutah. Na drugi strani je Morant obračun končal pri 20 točkah, a igrišče zapustil s prvim porazom v novi sezoni. Memphis ni vodil niti enkrat na celi tekmi, ob tem je neverjeten tudi podatek o skoku, ki ga je Dallas dobil s kar 63:38.

Predstava Luke Dončića:

Kaj je Dončić povedal po prvi zmagi sezone? "Danes so nam močno pomagali tudi naši navijači, ki so vedno z nami. Igrali smo ekipno, dobro smo si podajali in igrali obrambo. Vsi novinci v naši ekipi so opravili odlično delo, dobro smo se ujeli, poslušajo nas, čaka pa nas še veliko dela. To je bila šele druga tekma in tako moramo igrati tudi v nadaljevanju," je takoj po tekmi dejal Dončić, ki se je na vprašanje, kaj se mu je zgodilo v prvi četrtini, ko je zadeval kot po nareku le zasmejal in dejal, "to sem pač jaz." Spregovoril je tudi o tem, kaj je po koncu dejal zvezdniškemu nasprotniku Morantu. "Jaju sem po koncu dejal, da mu želim srečo v novi sezoni, naj še naprej igra kot zna. On je eden najboljših košarkarjev v ligi, res je neverjeten in zabavam se ob igranju proti njemu."

Odlično je delovala naveza Luka Dončić-Christian Wood. Foto: Reuters

Slovenski košarkarski as je že v prvi četrtini povsem zasenčil svojega zvezdniškega prijatelja. Že v prvih slabih treh minutah prve četrtine je dosegel prvih devet točk svoje ekipe in nakazal, da bo to njegov večer. Z izjemnimi domislicami in koši je paral živce nasproti ekipi, ki je že po dobrih petih minutah tekme zaostajala z dvomestno razliko (15:4), slabe tri minute pred koncem prvega dela pa je prednost domačih po košu Christiana Wooda prvič narasla na dvajset točk (31:21). Memphis, ki je bil v prvi četrtini povem nemočen je v prvih 12 minutah zaostajal največ s 25 točkami zaostanka, ob koncu prve četrtine pa je izjemno napadalno razpoloženi Dallas vodil z 39:17.

Dončić je že v prvih devetih minutah srečanja dosegel 21 točk, toliko pa jih je imel tudi ob koncu prve četrtine (5/6 2 za 3, ¾ za 3, 2/3 prosti meti) in bil ob štirih skokih in treh asistencah z naskokom daleč najboljši posameznik prve četrtine. Dvanajstič v svoji NBA karieri je v eni sami četrtini dosegel več kot 20 točk. Sedem točk je zaostal za rekordnim dosežkom 28 točk v eni četrtini, ki mu je uspel letos februarja na tekmi proti LA Clippers, ko je na koncu tekmo končal pri rekordnih 51 točkah. Morant je v prvi četrtini dosegel le šest točk.

Predstava Dončića v prvi četrtini:

Prednost le še naraščala

Tudi v drugi četrtini, na začetku katere je 23-letni Slovenec dobil nekaj več počitka, je Dallas brez težav nadzoroval potek srečanja, ob koncu prvega polčasa so gostitelji vodili s kar 64:36, kar je bila tudi najvišja prednost na tekmi do tistega trenutka. Dallas je bil od svojega tekmeca boljši v praktično vseh elementih igre. Zasedba Jasona Kidda je v prvih 24 minutah dosegla devet trojk iz 17 poskusov, na drugi strani je Memphis unovčil le štiri trojke iz 17 poskusov. Tudi sicer je imel Dallas skoraj 55-odstotni izkoristek meta iz igre proti 32 odstotkom tekmecev.

V drugem polčasu je bil Dallas, ki je vodil z največ 42 točkami naskoka in ni igral na vso moč, ves čas vsaj dva koraka pred tekmecem in tako ni ponovil napake iz prve tekme ter resno vzel opozorilo, ko je proti Phoenixu zapravil kar 22 točk prednosti. "Ne smemo se sprostiti. V preteklosti se je to že zgodilo. Ne moremo tako zapravljati vodstva," je po prvem obračunu s Phoenixu opozoril Dončić, njegove besede pa so padle na plodna tla. Mavericks so namreč prednost v drugem delu srečanja le še poviševali, ob tem pa je v zadnji četrtini svojo priložnost na parketu dočakal tudi novinec Jaden Hardy, na igrišče pa je je prvič stopil tudi grški reprezentant Tyler Dorsey, ki je poleti z Dallasom podpisal dvosmerno pogodbo, in v štirih minutah na parketu dosegel devet točk.

Dončić je bil še posebej vroč v prvi četrtini, nato pa je Dallas v drugem polčasu le še dokončal začeto delo. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa so na celi tekmi zadeli 17 trojk in so na koncu zmagali s kar 41 točkami prednosti (137:96). Poleg Dončića je odlično partijo pokazal Wood, ki je 25 točkam dodal 12 skokov in dokazal, da bo v novi sezoni pomembno orožje Dallasa. Na drugi strani Memphis ni imel razpoloženih strelcev. Morant, ki je v prvih dveh tekmah s kar 83 točkami podrl rekord franšize, se je tokrat ustavil pri "le" 20 točkah, Desmond Bane jih je pristavil 14.

Dragić je dosegel štiri točke. Foto: Reuters

Košarkarji Chicaga so na domačih tleh zabeležili še drugi zaporedni poraz v svoji tretji tekmi na začetku sezone. V United Centru je bil od zasedbe Billiyja Donovana boljši Cleveland, ki je v svojem drugem poskusu prišel do prve zmage. Chicago je bil enakovreden tekmec le nekaj minut prve četrtine, nato pa so na svoj račun prišli gostje, ki so že v prvem polčasu dosegli 70 točk (70:54). Cleveland je zadel kar 16 trojk iz 27 poskusov in imel skoraj 57-odstotni izkoristek meta iz igre. Ob tem so Cavaliers močno prednjačili tudi pri skoku (56:37) in imeli manj izgubljenih žog (10:17). Cleveland je na koncu slavil s 128:96, kar je bila tudi njihova najvišja prednost na tekmi.

Goran Dragić je bil tokrat v stranski vlogi, v dobrih enajstih minutah je dosegel štiri točke. Pri Chicagu se je sicer še najbolj izkazal Zach LaVine, ki je na svoji prvi tekmi v sezoni dosegel 23 točk, Nikola Vučević se je ustavil pri 16 točkah. Pri Clevelandu je Donovan Mitchell dosegel 32 točk (4/6 met za 3).

Vrhunci tekme:

Murray prvič po 18 mesecih, Jokić se je izenačil s Chamberlainom

Do druge zmage v sezoni pa so prišli košarkarji Denver Nuggets, pri katerih Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Nuggets so na prvi domači tekmi v novi sezoni s 122:117 ugnali Oklahomo City Thunder. Prvič po kar 18 mesecih je po poškodbi kolena pred domačimi gledalci zaigral Jamal Murray, ki je dosegel 16 točk. Prvi strelec ekipe je bil z 22 točkami Michael Porter Jr., medtem ko je Nikola Jokić dosegel svoj že 78. trojni dvojček v karieri (19 točk, 16 skokov, 13 asistenc), s čimer se je na večni lestvici po številu trojnih dvojčkov na šestem mestu izenačil z Wiltom Chamberlainom. Shai Gilgeous-Alexander je bil z 28 točkami prvi strelec Oklahome.

Liga NBA, 22. oktober: Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 137:96

Dončić 32 (8/14 za 2, 4/9 za 3, 4/5 prosti meti), 7 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 2 blokadi, 3 izg. žoge v 29:58, Wood 25 (12 sk.), Hardaway Jr. 16; Morant 20, Bane 14, Roddy 12 Chicago Bulls : Cleveland Cavaliers 96:128

LaVine 23, Vučević 16, DeRozan 13, ..., Dragić 4 (2/3 za 2, 0/1 za 3), 2 sk., 3 as., 1 izg. žoga v 11:25; Mitchell 32 (9 sk., 8 as.), Mobley 16, Love (12 sk.) in Osman 15 Denver Nuggets : Oklahoma City Thunder 122:117

Porter Jr. 22, Caldwell-Pope 21, Jokić 19 (16 sk., 13 as.), ..., Čančar ni igral; Gilgeous-Alexander 28 (7 as.), Giddey 19 (12 sk.), Muscala 18 Philadelphia 76ers : San Antonio Spurs 105:114

Embiid 40 (13 sk.), Maxey 25, Harris 15; Vassell 22, Johnson 21 (8 sk.), Jones 17 Indiana Pacers : Detroit Pistons 124:115

Mathurin 27 (7 sk.), Haliburton 24 (10 as.), Smith 19 (15 sk.); Cunningham 22, Bey 20 (11 sk.), Ivey 17 (11 sk.) Orlando Magic : Boston Celtics 120:126

Ross 29, Banchero 23, Wagner 18; Tatum 40 (8 sk.), White 27, Brogdon in Williams 13 Miami Heat : Toronto Raptors 112:109

Butler 24, Strus 20, Lowry 17; Siakam (8 sk., 9 as.) in Trent 23, Achiuwa 18 (11 sk.) Milwaukee Bucks : Houston Rockets 125:105

Antetokounmpo 44 (12 sk.), Holiday 19 (10 as.), Portis 13 (8 sk.); Green 22, Porter 18 (7 as.), Martin Jr. 14 04.00 Sacramento Kings - Los Angeles Clippers

